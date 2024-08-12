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Битва на Ворскле: как Витовт потерял шанс объединить вокруг себя Русь

Битва на Ворскле: как Витовт потерял шанс объединить вокруг себя Русь - 12.08.2024 Украина.ру

Битва на Ворскле: как Витовт потерял шанс объединить вокруг себя Русь

12 августа 1399 года состоялась битва на реке Ворскле (левый приток Днепра, протекающий по Курской, Сумской и Полтавской областям), в которой войско Великого княжества Литовского, в значительной мере состоявшее из дружин западнорусских князей, потерпело поражение от сил Золотой Орды

2024-08-12T16:00

2024-08-12T16:00

2024-08-12T16:00

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история

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В XIV веке Великое княжество Литовское стало одним из самых могущественных государств Восточной Европы. Его владения простирались от Балтийского до Чёрного моря, и включали значительную часть земель Древней Руси. При великом князе Витовте, взошедшем на трон в 1392 году, Литва почувствовала себя настолько сильной, что бросила вызов Золотой Орде.Судя по всему, главной целью Витовта были земли Северо-Восточной Руси, находившиеся тогда в зависимости от Золотой Орды, причём взять их под контроль великий князь Литовский предполагал не обязательно военными методами. Ведь ещё во времена борьбы за престол, в 1391 году, Витовт выдал свою единственную дочь Софию замуж за великого князя Московского Василия I.Соответственно, с 1392 года Василий I вступил в союз с Литвой, и не противодействовал утверждению литовского влияния в Смоленске в 1395 году. К тому времени Витовт поддерживал контакты с ханом Тохтамышем, низвергнутым с престола Золотой Орды вследствие войны с Тамерланом. В 1396-м Тохтамыш и вовсе бежал на территорию Литвы с частью своего войска, и попросил Витовта о помощи в возвращении престола. По оценкам историков – в обмен на отказ от своего сюзеренитета над землями Северо-Восточной Руси в пользу Великого княжества Литовского.Развитие событий шло на руку амбициям Витовта стать правителем всех русских земель. В лице Тохтамыша он видел инструмент своей экспансионистской политики. При его помощи великий князь также планировал подчинить своему политическому влиянию всю Золотую Орду, к тому времени разорённую Тамерланом.В Никоновской летописи приведены слова Витовта, ярко характеризующие его планы: "Пойдем пленити землю Татарьскую, победим царя Темирь Кутлуя, возьмем царство его и разделим богатство и имение его, и посадим в Орде на царстве его царя Тахтамыша, и на Кафе, и на Озове, и на Крыму и на Азтара-кани, и на Заяицкой Орде, и на всем Приморий, и на Казани, и то будет все наше и царь наш".В 1397-98 годах Витовт совершил несколько удачных походов на территорию Золотой Орды. Вдохновлённый этими успехами, великий князь Литовский объявил "Крестовый поход против татар", и в мае 1399 года получил благословение на него от папы Римского Бонифация IX. Это было важным политическим достижением для Витовта, который стремился выйти из зависимости от Польши и получить королевскую корону.При этом особого военного эффекта папская булла не дала. В 38-тысячном войске, которое собрал Витовт для похода против Золотой Орды, западные союзники составляли небольшую часть. Так, комтур Тевтонского ордена Марквард фон Зальцбах привёл 1600 конных рыцарей и до 500 простых воинов. Около 1500 рыцарей предоставил Молдавский господарь, польский ленник Штефан I Мушат.Самый большой отряд – из четырёх тысяч рыцарей – привёл наместник короля Польши в Подольском княжестве Спытко Мельштынский. Но это скорее было его личной инициативой, поскольку сам Спытко в то время конфликтовал с польским королём. Стоит отметить, что подольский отряд в основном состоял из русских воинов, как и значительная часть войска Витовта.Сам великий князь лично командовал Виленским отрядом боярской конницы, где большинство составляли литовцы, а остальные конные отряды (общим числом около 10 тысяч человек) возглавляли князья из рода Гедиминовичей. Среди них были старшие единокровные браться короля Польши Владислава (Ягайло), герои Куликовской битвы Андрей Ольгердович (командовал полоцким отрядом) и Дмитрий Ольгердович (возглавлял брянский отряд). Всего же, как утверждает Никоновская летопись, золотоордынцам противостояли "пятьдесят славянских князей со дружины".Кроме конников, в войске Витовта насчитывалось около 5 тысяч лёгкой литовско-русской пехоты. Хан Тохтамыш привёл отряд до 15 тысяч верных ему татар, в основном из Крыма и Поволжья. Кроме того, в войске Витовта был со своим отрядом Александр Мансурович Мамай, родоначальник княжеского рода Глинских.Витовт собрал войско в районе Житомира, и в конце июля 1399 года выступил в поход из Киева. 9 августа силы Витовта остановились у реки Ворскла севернее Полтавы, сгруппировавшись в семь укреплённых лагерей. Это было не самое лучшее место, ибо за спиной у армии был Днепр, и в случае поражения ей грозил полный разгром во время отступления.Туда же подошло татарское войско, которым командовал хан Золотой Орды Тимур Кутлуг. Хан, желая выиграть время, завязал переговоры с Витовтом, обещая признать себя его вассалом, но требуя взамен выдать Тохтамыша как преступника. На самом деле Тимур Кутлуг ожидал подхода подкрепления – 10-тысячной Ногайской орды во главе с темником Едигеем, в прошлом одним из военачальников Тамерлана, который фактически низверг Тохтамыша.Тимур Кутлуг льстил Витовту, называя себя его сыном и соглашаясь платить ему дань. Витовт потребовал, чтобы на золотоордынских монетах чеканилось его имя, о чём хан обещал поразмыслить, попросив три дня сроку на ответ. За это время подошёл Едигей с Ногайской ордой. Узнав о переговорах, он прислал передать Витовту такие слова: "Тимур Кутлуг моложе тебя, поэтому он может считать себя твоим сыном. А я старше тебя, поэтому говорю тебе: признай себя моим сыном и вели чеканить на своих монетах моё имя!"Русский историк Дмитрий Иловайский писал: "Раздражённый такою насмешкою Витовт приказал своему войску покинуть свой лагерь, огороженный телегами с железными цепями, затем перейти реку Ворсклу и начать бой".Битва состоялась 12 августа 1399 года. Литовское войско начало переправу через реку. Ногайцы притворно отступили, заманивая противника на открытое пространство. Литовцы бросились их преследовать. Отступив на 10-12 км, татары остановились и встретили противника фронтальным ударом, а часть кавалерии, которая была до этого скрыта от глаз литовцев, ударила с флангов и сзади, сомкнув ряды и отрезав литовское войско от пехоты.Несмотря на многочисленность литовского войска и его хорошее оснащение (в том числе наличие артиллерии, применение которой оказалось малоэффективным против подвижных всадников), армия Витовта не устояла и была наголову разбита. Погибло более половины всех воинов (из тевтонских рыцарей выжили только трое). При этом первыми с поля боя бежали войска Тохтамыша.Почти 20 русских князей в войске Витовта погибли, в том числе упомянутые Андрей и Дмитрий Ольгердовиччи, сам великий князь Литовский был ранен и с трудом спасся. Ордынцы преследовали остатки войск Витовта до самого Киева, грабя окружающие земли.В летописи содержится следующее описание заключительного этапа сражения на Ворскле: "и тако Татарове взяше обоз и телеги кованыя утверженныя с чепми железными, и пушки и пищали и самострелы, и богатство многое и великое, златые и серебряные сосуды поямаша". Осаждённому Киеву удалось откупиться от ногайского нападения, грозившего городу очередным разорением, лишь заплатив огромную сумму – 3 000 литовских гривен.Поражение в битве на Ворскле ухудшило внешнеполитические позиции Великого княжества Литовского.Во-первых, по требованию Польши в 1401 году были заключены Виленско-Радомские договоры, которыми был закреплён предусмотренный Кревским актом сюзеренитет Польши в отношении Литвы.Во-вторых, эта битва привела к краху претензий Витовта на роль объединителя восточнославянских земель.Русский историк, профессор Йельского университета Георгий Владимирович Вернадский в своей "Истории России" (издана в США в 1969 году) отметил парадокс: победа Золотой Орды на Ворскле и гибель там большого числа западнорусских князей оказали благотворное влияние на возникновение Российского государства.Вернадский обрисовал такое главное последствие возможной победы Витовта: Литва тогда настолько усилилась бы в русских землях, что объединение Руси произошло бы не вокруг Москвы, а вокруг Вильны. По мнению историка, тогда вообще не возникло бы русской (великорусской) народности в её современном понимании, так как Москва лишилась бы значения политического центра. К тому же единая Русь с высокой вероятностью стала бы католическим государством.Однако этот взгляд не является общепринятым. Оппоненты Вернадского указывают на то, что объединение всех русских земель в Великом княжестве Литовском всё равно оказалось бы невозможным как раз из-за католицизма, который исповедовали литовские великие князья. Следовательно, Москва сохранилась бы как церковный, а значит и политический центр православия.Кстати, Витовт пытался ещё раз установить свою гегемонию над контролируемыми Золотой Ордой русскими княжествами, и даже совершил поход на Москву в 1406 году. Но при реке Плаве был вынужден поспешно отступить, узнав о подходе большого татарского войска под предводительством хана Шадибека. Последнего Едигей усадил на престол сразу после битвы на Ворскле, убив Тимур Кутлуга.Сам же Едигей на протяжении почти 20 лет сохранял влияние в Золотой Орде. В 1406 году он окончательно разбил Тохтамыша, и тот был убит. В 1408 году Едигей возглавил поход на Москву, в 1416-м – разорил Киев и всё правобережье Днепра, а в 1419-м сам был убит одним из сыновей Тохтамыша. При этом прямыми потомками Едигея по мужской линии были русские князья Урусовы и Юсуповы.

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история, история украины, xiv век, великое княжество литовское, литва, русь, князья, золотая орда