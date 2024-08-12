https://ukraina.ru/20240812/1056820012.html

ВСУ пытаются прорваться на новых направлениях, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 августа

ВСУ пытаются прорваться на новых направлениях, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 августа - 12.08.2024 Украина.ру

ВСУ пытаются прорваться на новых направлениях, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 августа

Власти Курской области объявили эвакуацию из Беловского района. Украинские военные наносят удары по регионам России

2024-08-12T13:00

2024-08-12T13:00

2024-08-12T13:16

хроники

эксклюзив

вячеслав гладков

украина

россия

курская область

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов у себя в телеграм-канале сообщил об эвакуации из Беловского района."По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение — вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населённых пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населённых пунктов. Помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники Курского центра "Патриот". Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. Доверяйте только официальным источникам информации", — написал он в своём телеграм-канале в 11:57.Днём ранее стало известно о попытке ВСУ прорваться в район."Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", — сообщало вечером 11 августа Минобороны России.Судя по сообщению Смирнова, Вооружённые силы Украины не оставляют попыток наступать на новом направлении в Курской области.До этого, утром 12 августа, в соседнем с Курской областью регионе — Белгородской области — объявили эвакуацию из Краснояружского района. Это произошло после попытки Вооружённых сил Украины прорваться в этот район.Ранее ВСУ осуществили рейд в приграничное село Пороз в Белгородской области. Позднее туда прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков, которому местные жители рассказали, как их удерживали украинские военные.Обстрелы и налётыУтром 12 августа Минобороны России сообщило об отражённых атаках ВСУ на регионы России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолётного типа: 11 — над Курской, 5 — над Белгородской и 2 — над Воронежской областями", — указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 28 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 7 обстрелов, на Горловском направлении — 21 обстрел, выпустив в общей сложности 91 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, 1 автобус, 1 автомобиль и 11 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому и Кировскому районам Донецка — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Кировский район) — в результате сброса ВОП с БПЛА ранен мужчина 1977 года рождения", — сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 16 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 4; Каховка — 3; Малокаховка — 2; Алёшки — 4; Днепряны — 3. В результате обстрела ВСУ в Малокаховки был поврежден газопровод и несколько домов", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка и Новая Каховка.Также в администрации Великолепетихского округа сообщили, что ВСУ нанесли 19 ударов по округу за минувшие сутки."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — рассказали в администрации округа.Утром 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлок Северный, сёла Бочковка, Варваровка, Красное, Красный Хутор, Крутой Лог, Щетиновка и хутор Берёзово подверглись атакам с помощью 31 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и 4 БП.ЛА. Ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки, которое он получил в результате атаки дрона в посёлке Политотдельский 10 августа, вчера самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 г. Белгорода. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение. В селе Бочковка повреждено хозяйственное помещение", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе хутор Климовое атакован одним беспилотником. Повреждён один частный дом. Ранен один человек. Мужчина получил ранение в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона 10 августа, но поступил в больницу только вчера. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в день обращения госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.В Валуйском городском округе по селу Борки и хутору Павловка выпущен один БПЛА, а также совершён один обстрел с применением 10 артснарядов. Повреждён один частный дом.В Волоконовском районе по селу Новое, а также хуторам Плотвянка и Старый осуществлены 2 обстрела с помощью 8 артснарядов и совершены атаки 2 беспилотников. Без последствий."В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский и сёлам Глотово, Дорогощь, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 44 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и 7 БПЛА. Повреждены 2 частных дома, 3 автомобиля, надворная постройка, социальный объект и линия электропередач. Без света остаются следующие населённые пункты: села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье", — указывалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга и сёлам Вязовое, Колотиловка, Графовка, Демидовка и Староселье выпущено 83 боеприпаса в ходе 19 обстрелов и 16 БПЛА. Посечена кровля нежилого дома в селе Вязовое. Также повреждена линия электропередачи — потребители подключены по резервным линиям.Над Новооскольским городским округом, Прохоровским районом и Старооскольским городским округом системой ПВО было сбито по одному БПЛА самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хуторам Балки и Панков выпущено 27 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, а также 6 беспилотников. Повреждены 7 МКД, 9 частных домов, надворная постройка, 5 автомобилей, 3 коммерческих объекта и линия электроснабжения. Ранены 5 мирных жителей, из них трое госпитализированы в больницы г. Белгорода. Состояние всех госпитализированных средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё двоим раненым оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", — писал Гладков.Кроме того, над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.Позднее Минобороны РФ сообщило о ещё одной пресечённой атаке украинских дронов на регион."Около 09:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об опасениях украинских экспертов — в статье Сергея Зуева "У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться.

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хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, украина, россия, курская область, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины