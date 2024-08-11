https://ukraina.ru/20240811/1056810590.html

"У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться

"У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться - 11.08.2024 Украина.ру

"У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться

В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать ситуацию с курским заходом ВСУ и гадают, чем это может закончиться для Киева. Многие отмечают рискованность этой затеи.

2024-08-11T22:11

2024-08-11T22:11

2024-08-11T22:11

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Украинские паблики приводят данные Forbes, согласно которым в курском рейде принимают участие по меньшей мере три бригады ВСУ, каждая численностью до 2000 человек. При этом журналисты издания предостерегают, что при определенных условиях операция может обернуться против ее планировщиков, что "Киев рискует тысячами солдат, которых не сможет легко заменить".Зачем это делается? Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что атака ВСУ на Курскую область России усилит позиции Киева в будущем переговорном процессе, даст возможность говорить с позиции силы. Такое объяснение не все принимают на веру.Профессор Киевского института журналистики, редактор газеты "Солдат" Никита Василенко в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что согласен с советником главы ОП, это усилит позицию Киева на переговорах, но тут же выразил уверенность в том, что никаких переговоров уже и не будет – именно этот заход в Курскую область делает их невозможными.А что будет? Будет выгорание армии через год, предсказал Василенко, напомнив, как в 1917 году французские солдаты отказались наступать, и тогда командующий армии Севера и Северо-Востока небезызвестный Филипп Петен вынужден был отказаться от наступательных действий. Выгорание всегда наступает на четвертом году войны и в любой армии, уверен профессор.По его мнению, курская операция имеет военный смысл в том случае, если Киев твердо намерен продолжать войну."Если мы продолжаем войну, наступление имеет смысл. Если мы войну не продолжаем, мы садимся за стол переговоров. На Украине есть четко сформированная партия войны, четко сформированная. В России четко сформированная партия войны. Они превалируют. Зеленский пока слушает то, что говорят ему американцы… или англичане, скорее всего", - сказал Василенко, добавив, что чисто военные решения могут приниматься и без Зеленского – "и чем дальше, тем больше".На Украине опасаются, что ответ России на курский рейд может быть устрашающим. Эксперт заявил, что сам он на всякий случай уезжает из Киева, поскольку, по его мнению, "удар может быть нанесен в выходные – и удар совершенно беспощадный". По словам Василенко, теперь "у Путина развязаны руки, кровь за кровь, око за око", потому могут быть удары по гражданским объектам (отметим, тут профессор явно путает, ВС РФ намеренно по гражданским объектам не бьют – в отличие от ВСУ).Война приобретает ожесточенный характер, и пока ВСУ находятся на российской территории, ни о каких переговорах речи быть не может, считает Василенко. Он предположил, что ожесточенная война продлится до следующего лета, когда и наступит "выгорание армии". А пока он не удивится, "если ракеты полетят на Печерск (правительственный район Киева – Ред.)".Что касается курского рейда ВСУ, эксперт прогнозирует, что Курск украинским бригадам взять не удастся, они остановятся в глухой обороне – и "это будет кровавая мясорубка с обеих сторон".Напомним, ранее Василенко заявлял, что мир Украине нужен любой ценой, что надо думать уже о выживании нации. По его словам, если не закончить войну в ближайшее время, то просто "некому будет побеждать".О минусах курской операции рассуждает и экс-депутат Верховной Рады, экс-генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. В эфире одного из ютуб-каналов он подчеркнул, что в результате Киев своими же руками увеличил линию фронта "как минимум на 170 километров от Харькова до Сум, а если считать всю протяженность Сумской области, которая теперь, очевидно, может быть зоной боевых действий, аж до Глухова — это 320 километров".Таким образом, продолжил Луценко, если раньше было 1600 км линии боестолкновения, то теперь ее протяженность составит почти 2000 км - "это нам, стране, которая имеет меньше солдат, меньше техники, меньше БК (боекомплекта — Ред.), мягко говоря, в минус".По словам политика, есть "еще один серьезный негатив — это поглощение ресурсов, которые просто жизненно необходимы сейчас на Донбассе, где идет динамическое наступление российских войск по большой протяженности фронта".Что на Украине? Продолжается война с исторической памятью народа. Как сообщает в своем телеграм-канале бывший глава украинского правительства Николай Азаров, в Калуше Ивано-Франковской области начали демонтаж мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы"."Киевский режим, не сколотивший и собачей будки в своей жизни, снова продолжает разрушать памятники в Украине, пытаясь заставить украинцев забыть свои корни и свою историю", - написал Азаров. По его словам, "декоммунизаторы поспешили в первую очередь убрать надпись "1941-1945" на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц людей. Когда расправятся с этими элементами, перейдут к демонтажу титанового обелиска"."Народ, который не знает своей истории, обречен на ее повторение!", - предостерегает политик.*- внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовО политических последствиях вторжения ВСУ в Курскую область читайте в интервью Михаила Павлива Ударив по Курской области, Киев сыграл против Байдена и Камалы Харрис

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Сергей Зуев

киев, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, юрий луценко, верховная рада, forbes, вооруженные силы украины, эксклюзив