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Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ
Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ - 12.08.2024 Украина.ру
Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ
Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов
2024-08-12T11:56
2024-08-12T11:56
2024-08-12T11:56
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"Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в материале, опубликованном в телеграм-канале СБУ.За указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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коррупция, новости, украина, киев, донецкая народная республика, сбу, набу, минэнерго, взятка, доллар
коррупция, Новости, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, СБУ, НАБУ, Минэнерго, взятка, доллар
Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ
Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов
"Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в материале, опубликованном в телеграм-канале СБУ.
За указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск).
Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.