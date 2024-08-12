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Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ

Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ - 12.08.2024 Украина.ру

Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ

Служба безопасности Украины 12 августа сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов

2024-08-12T11:56

2024-08-12T11:56

2024-08-12T11:56

коррупция

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украина

киев

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набу

минэнерго

взятка

доллар

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"Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в материале, опубликованном в телеграм-канале СБУ.За указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.

украина

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коррупция, новости, украина, киев, донецкая народная республика, сбу, набу, минэнерго, взятка, доллар