В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку - 12.08.2024 Украина.ру
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В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку
В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку - 12.08.2024 Украина.ру
В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку
Что нового действующий вице-президент США и кандидат в американские лидеры Камала Харрис может сделать для Ближнего Востока, который находится на грани войны?... Украина.ру, 12.08.2024
2024-08-12T06:10
2024-08-12T06:10
новости
сша
камала харрис
украина.ру
грег вайнер
ближний восток
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Что нового действующий вице-президент США и кандидат в американские лидеры Камала Харрис может сделать для Ближнего Востока, который находится на грани войны? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил американист Грег Вайнер.Он отметил, что в настоящее время рано рассуждать о том, что именно Харрис решит предпринять в отношении Ближнего Востока. Это будет понятно, когда она вступит в должность президента и начнет набирать свою команду. Тогда станет ясно, в каком направлении Харрис будет двигаться, и какими будут основные акценты США во внешней политике."Несомненно, Харрис открыта к нестандартным решениям, и у нее абсолютно не связаны руки [на Ближнем Востоке и в иных регионах] — в отличие от Байдена и Трампа, которые скованы прежними политическими обязательствами и союзами", - резюмировал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии""."Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в МюнхенеИнтересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны."В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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новости, сша, камала харрис, украина.ру, грег вайнер, ближний восток
Новости, США, Камала Харрис, Украина.ру, Грег Вайнер, Ближний Восток

В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку

06:10 12.08.2024
 
© AP / Stephanie Scarbrough
- РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP / Stephanie Scarbrough
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Что нового действующий вице-президент США и кандидат в американские лидеры Камала Харрис может сделать для Ближнего Востока, который находится на грани войны? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил американист Грег Вайнер.
Он отметил, что в настоящее время рано рассуждать о том, что именно Харрис решит предпринять в отношении Ближнего Востока. Это будет понятно, когда она вступит в должность президента и начнет набирать свою команду. Тогда станет ясно, в каком направлении Харрис будет двигаться, и какими будут основные акценты США во внешней политике.
"Несомненно, Харрис открыта к нестандартным решениям, и у нее абсолютно не связаны руки [на Ближнем Востоке и в иных регионах] — в отличие от Байдена и Трампа, которые скованы прежними политическими обязательствами и союзами", - резюмировал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".
Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.
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Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.
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Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать БайденаЕсли действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Но что произойдет, если она откажется и предпочтет занять место Байдена в новой президентской гонке?
Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии"".
"Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.
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Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала ХаррисНынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся
Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".
Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.
При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.
Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене
Интересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.
"В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:35
Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?Относительно украинской повестки в американской политике сформировалось устойчивое представление, что демократы помогают Киеву, а республиканцы всячески пытается ограничить масштабы поддержки. Но в реальности не всё так категорично
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
 
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