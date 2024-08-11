В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУ
15:29 11.08.2024 (обновлено: 15:34 11.08.2024)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, а организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Комментируя очередной массированный ракетный удар по Курску, который украинская армия совершила в ночь на 11 августа, она осудила "варварские терракты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей".
"Жёсткий ответ ВС России не заставит себя ждать. В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур", - заявила Захарова.
Спикер российского ведомства подчеркнула, что единственная цель Киева состоит в устрашении гражданского населения, а сами атаки ВСУ не имеют никакого смысла с военной точки зрения.
Ранее в этот же день уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала ООН принять меры по предотвращению "грубого массового нарушения прав" мирных жителей Курской области.
Напомним, ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. В ночь на 11 августа в небе над Курской областью было сбито 15 беспилотников и четыре тактические ракеты ВСУ. Обломки одной из них упали на жилой дом из шести подъездов и 230 квартир, пострадало 15 человек.
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