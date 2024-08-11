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В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУ

В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУ - 11.08.2024 Украина.ру

В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУ

Украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, а организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-11T15:29

2024-08-11T15:29

2024-08-11T15:34

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Комментируя очередной массированный ракетный удар по Курску, который украинская армия совершила в ночь на 11 августа, она осудила "варварские терракты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей".Спикер российского ведомства подчеркнула, что единственная цель Киева состоит в устрашении гражданского населения, а сами атаки ВСУ не имеют никакого смысла с военной точки зрения.Ранее в этот же день уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала ООН принять меры по предотвращению "грубого массового нарушения прав" мирных жителей Курской области.Напомним, ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. В ночь на 11 августа в небе над Курской областью было сбито 15 беспилотников и четыре тактические ракеты ВСУ. Обломки одной из них упали на жилой дом из шести подъездов и 230 квартир, пострадало 15 человек.Подробнее о том, как ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки читайте в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курск, мария захарова, вооруженные силы украины, сво