Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру
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Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру
Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
Требование принять меры по предотвращению "грубого массового нарушения прав" жителей Курской области направлено Верховному комиссару ООН по правам человека. Об этом в воскресенье сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
2024-08-11T09:45
2024-08-11T09:47
новости
татьяна москалькова
курская область
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В своем обращении она подчеркнула, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей и потребовала осудить действия Украины."Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре",— написала госпожа Москалькова в Telegram.Напомним, ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. По данным Минздрава на 8 августа, всего в результате прорыва ВСУ в Курскую область пострадали 66 человек.Ранее Пентагон попытался оправдать нападение ВСУ на Курскую областьПодробнее о том, как ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки читайте в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
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новости, татьяна москалькова, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, оон, сво
Новости, Татьяна Москалькова, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ООН, СВО

Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области

09:45 11.08.2024 (обновлено: 09:47 11.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Требование принять меры по предотвращению "грубого массового нарушения прав" жителей Курской области направлено Верховному комиссару ООН по правам человека. Об этом в воскресенье сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
В своем обращении она подчеркнула, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей и потребовала осудить действия Украины.

"Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре",— написала госпожа Москалькова в Telegram.

Напомним, ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. По данным Минздрава на 8 августа, всего в результате прорыва ВСУ в Курскую область пострадали 66 человек.
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Подробнее о том, как ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки читайте в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
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"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской областиВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. В их замысел входит связать Харьковскую и Курскую области. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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