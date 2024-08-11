Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
09:45 11.08.2024 (обновлено: 09:47 11.08.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Требование принять меры по предотвращению "грубого массового нарушения прав" жителей Курской области направлено Верховному комиссару ООН по правам человека. Об этом в воскресенье сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
В своем обращении она подчеркнула, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей и потребовала осудить действия Украины.
"Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре",— написала госпожа Москалькова в Telegram.
Напомним, ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. По данным Минздрава на 8 августа, всего в результате прорыва ВСУ в Курскую область пострадали 66 человек.
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