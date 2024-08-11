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Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области

Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру

Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области

Требование принять меры по предотвращению "грубого массового нарушения прав" жителей Курской области направлено Верховному комиссару ООН по правам человека. Об этом в воскресенье сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова

2024-08-11T09:45

2024-08-11T09:45

2024-08-11T09:47

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В своем обращении она подчеркнула, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей и потребовала осудить действия Украины."Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре",— написала госпожа Москалькова в Telegram.Напомним, ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа, сегодня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции, а также проводится эвакуация. По данным Минздрава на 8 августа, всего в результате прорыва ВСУ в Курскую область пострадали 66 человек.Ранее Пентагон попытался оправдать нападение ВСУ на Курскую областьПодробнее о том, как ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки читайте в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.

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новости, татьяна москалькова, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, оон, сво