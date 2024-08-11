В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15 - 11.08.2024 Украина.ру
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В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15
В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15 - 11.08.2024 Украина.ру
В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15
В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов
2024-08-11T13:19
2024-08-11T13:25
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
сво
жертвы
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В воскресенье он провел совещание со своими заместителями, где обсуждалась оперативная обстановка в регионе.Ранее сообщалось о 13 пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии; еще 15 мирных жителей спасены, 30 — эвакуированы.По данным главы региона, в область продолжают прибывать новые партии гуманитарных грузов, эвакуация не прекращается.В связи с напряженной обстановкой, все службы Курской области работают в усиленном режиме.Напомним, в ночь на 11 августа в небе над Курской областью было сбито 15 беспилотников и четыре тактические ракеты ВСУ. Обломки одной из них упали на жилой дом из шести подъездов и 230 квартир. Подробнее о происходящем в Курской области читайте в интервью подполковника, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), сво, жертвы
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), СВО, жертвы

В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15

13:19 11.08.2024 (обновлено: 13:25 11.08.2024)
 
Курск
Курск
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В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов
В воскресенье он провел совещание со своими заместителями, где обсуждалась оперативная обстановка в регионе.
"Прошлая ночь в Курской области была сложной. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", - сказано в телеграм-канале Смирнова.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии; еще 15 мирных жителей спасены, 30 — эвакуированы.
По данным главы региона, в область продолжают прибывать новые партии гуманитарных грузов, эвакуация не прекращается.
"В пункты временного размещения продолжают прибывать жители приграничных районов, распределяем их как на территории нашей области, так и в ПВР других регионов. Кроме того, специалисты предоставляют необходимые консультации по вопросам восстановления документов, оформления выплат", - добавил Смирнов.
В связи с напряженной обстановкой, все службы Курской области работают в усиленном режиме.
Напомним, в ночь на 11 августа в небе над Курской областью было сбито 15 беспилотников и четыре тактические ракеты ВСУ. Обломки одной из них упали на жилой дом из шести подъездов и 230 квартир.
Подробнее о происходящем в Курской области читайте в интервью подполковника, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
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