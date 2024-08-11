https://ukraina.ru/20240811/1056806608.html

В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15

В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15 - 11.08.2024 Украина.ру

В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15

В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов

2024-08-11T13:19

2024-08-11T13:19

2024-08-11T13:25

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

сво

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0b/1056804280_0:132:886:630_1920x0_80_0_0_fe3a0847050104ae1f44dffc54af9f01.jpg

В воскресенье он провел совещание со своими заместителями, где обсуждалась оперативная обстановка в регионе.Ранее сообщалось о 13 пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии; еще 15 мирных жителей спасены, 30 — эвакуированы.По данным главы региона, в область продолжают прибывать новые партии гуманитарных грузов, эвакуация не прекращается.В связи с напряженной обстановкой, все службы Курской области работают в усиленном режиме.Напомним, в ночь на 11 августа в небе над Курской областью было сбито 15 беспилотников и четыре тактические ракеты ВСУ. Обломки одной из них упали на жилой дом из шести подъездов и 230 квартир. Подробнее о происходящем в Курской области читайте в интервью подполковника, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240810/1056800140.html

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), сво, жертвы