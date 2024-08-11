Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки
07:00 11.08.2024 (обновлено: 09:39 11.08.2024)
Информационное поле России является самым позорным и самым захайпованным на этой войне. Родные военкоры нанесли российской армии и российской политике больше вреда чем ВСУ, СБУ и ГУР вместе взятые. Порядочность и объективность российской блогерской сферы умерли в Курском приграничье.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук.
- Александр, в конце апреля 1945 года, когда часы Третьего рейха были сочтены, вермахт нанес контрудар под Баутценом, нанеся поражение советским и польским частям. Можно ли наступление ВСУ в Курской области, которое наш президент назвал провокацией, сравнить с последним успешным наступлением немцев? В российской блогосфере, кстати, царила паника в последние дни.
- Скажем так, военкоры XXI века за наши неудачи под Баутценом в апреле 1945 года вылили бы столько помоев на Сталина и Красную армию, что никакое взятие Берлина бы не помогло.
Информационное поле России является самым позорным и самым захайпованным на этой войне. Родные военкоры нанесли российской армии и российской политике больше вреда чем ВСУ, СБУ и ГУР вместе взятые. Порядочность и объективность российской блогерской сферы умерли в Курском приграничье.
На самом деле то, что происходит в Курской области, можно сравнить с операцией по высадке десанта стран Антанты в Галлиполи 1915 года – смерть ради призрачной цели. Что тогда британцы хотели показать свою активность в войне и путем кавалерийского наскока захватить Стамбул, что сейчас противник мобильными отрядами зашел, ввиду внезапности захватил кое-какую местность, чтобы показать медийную картинку и иметь "сильную позицию на переговорах". Но в итоге-то все они там умрут…
- На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв на Курщину улучшит переговорные позиции?
- Хороший вопрос – особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки. Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотками и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде − тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная.
Я думаю, единственный плюс этих бросков и заходов, кроме медийного хайпа, конечно, это установка камер и средств наблюдения. Это позволяет им видеть нашу технику и наши колонны и добиваться успехов при обстрелах, как это, к сожалению, уже случилось.
Сильной позиции не будет – ВС РФ стянут войска и, думаю, что через пару недель закроют в Курской области все вопросы. Задержки возможны только если противник начнет вводить еще больше бригад в это сражение, но тогда в Курской области будут размотаны не три бригады, а еще большие резервы врага, что тоже хорошо.
- Утверждают, что ВСУ, используя промежутки в боевом построении нашей очаговой обороны, широко применили обходы, охваты и манёвр на окружение наших сил, нанося фланговые удары. Что можно противопоставить такой тактике?
- Разговор по этому вопросу нужно начать с другого. Во-первых, стоит признать, что наши приграничные области насыщены агентурой, причем агентурой из числа негодяев с российским гражданством. Самый примечательный эпизод и видео с последствиями удара "Хаймарса" по нашей колонне – тот, кто его снял уже "сидит в подвале Лубянки", но признался, что работал на спецслужбы ВСУ и делал это по их заданию.
К сожалению, таких не мало, и они, ну мягко говоря, туповатые, я просто не знаю, какое слово еще подобрать. Потому что только недалекий человек не понимает, что все эти видео для хайпа, и они обязательно попадут в интернет, мессенджеры и соцсети, а в век глобальной информатизации и цифровизации такие "репортеры" устанавливаются на раз. То есть опубликовав ролик, по сути украинцы сами его слили, как использованное изделие. Но все равно еще находятся негодяи, которые с ними сотрудничают и творят непотребное.
9 августа, 18:19Украинская авантюра в Курской области: военно-политические целиМощное и неожиданно результативное (правда – с немного предсказуемым результатом) украинское наступление в Курской области, вызвало закономерный вопрос – зачем? Очевидно, украинская сторона преследует совершенно серьёзные политические и военные цели
Так вот именно они, разъезжая по приграничью, записывали расположение, количество и структуру нашей системы охраны границы и сливали ее ГУР и ВСУ.
Противник это все проанализировал и избрал тактику кавалерийского наскока. В ней есть один нюанс, о котором забывают те, кто возмущается, что проспали сосредоточение у границы, а его и не проспали, потому что его не было.
Разберем на примере БТР-80. Запас хода по шоссе 600, по грунту 400. Расстояние от Сумы до Суджи по дороге 135 км. То есть при средней скорости по хорошей дороге в 60/70 км/ч на БТР-80 можно доехать до Суджи плюс-минус за два часа. И еще останется достаточно много топлива. То есть чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где мы бы их точно увидели, а в глубине своей обороны, и уже с "разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь нашей территории, сея панику среди военкоров. Вот и все.
То, что по ним сразу начали работать всеми средствами - это признак мастерства нашего командования и наших солдат и офицеров. Поэтому противника "не проспали" - противник просто зашел на абсолютно мирную территорию на высокой скорости многими группами, и именно это позволило ему добиться медийного успеха.
Ну а дальше – вся техника врага будет сожжена ВСК, иксоводами и дроноводами. Пехота противника будет уничтожена ударами артиллерии, УМПК и в стрелковом бою.
Спрашиваете про противоядие – не вопрос:
Выселяем все мирное население по пограничью вглубь на 30-50 км. Население само делает фотки и ролики наших блокпостов, опорников и колонн – все это легко может попасть в руки врага
Полностью в пограничье ликвидируем вопрос с мобильной связью и интернетом – никаких камер, никаких передающих устройств, максимум глушилок. Старую добрую проводную связь между подразделениями, блокпостами и опорниками никто не отменял.
Перестаем смотреть на срочников как на детей и после прохождения полноценного курса молодого бойца привлекаем их к заполнению обороны по пограничью. В случае боевого столкновения платим им зарплату как участникам боевых действий.
Полностью минируем все пограничье по аналогии с "линией Суровикина" и постоянно мониторим БПЛА и дронами состояние минных полей и активность противника по их разминированию. При этом сами себе обеспечиваем максимум технических глаз по всему пограничью и территории противника на глубину до 200-300 км.
Также расформировываем территориальных ополченцев и исключаем их из состава сил по охране границы. Или полная проверка со стороны ФСБ каждого кандидата и контракт с Минобороны, или сиди дома. Считаю, что в числе любых парамиллитарных территориальных формирований могут быть агенты. По крайней мере всех, кто не имеет отношения к силовым ведомствам и ВС РФ, не должно быть ближе чем в 30-50 км от границы.
9 августа, 12:27Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер Рейд ВСУ на Курскую область, по мнению украинских экспертов, должен не только отвлечь российские войска с донецкого направления, но и решить проблему с падением морального духа украинских военнослужащих. Последнее время из ВСУ стали больше и чаще бежать, иногда целыми группами, что отмечают даже западные СМИ.
- Вы подробно изучали период Курской битвы и подвиг советских танкистов под Прохоровкой. Тем временем немецкая аудитория одобрительно отреагировала на очередное появление бронетехники производства Германии на курской земле. На ваш взгляд, мечтают ли немцы о реванше над Россией?
- Одобрительные возгласы, когда на твоем танке раскатывают на поле боя граждане другого государства - это признак трусости и тупости. Побеждает не танк, а его экипаж и в них, как известно, ни одного бюргера нет. Предки немцев уже в 1936 году сели за штурвалы самолетов и отправились воевать за свои идеи в Испанию, где погибали, участвуя в полноценных боях.
В то же время мы видим, насколько в сентябре 1939 года Сталин был прав, что забрал себе западные Украину и Белоруссию. Представьте себе, если бы на направлении главного удара немцев летом 1941 года было бы 20-30 дивизий, собранных из призывников Западной Украины и Белоруссии за 1939-1941 годы. Если бы СССР не вошел в сентябре 1939 года, нам бы в 1941 году было бы намного сложнее бороться с врагом. Для примера, за годы войны Польша в своем усеченном виде (без Украины и Белоруссии) с 1939 года поставила под ружье для службы в Вермахте более 500 000 человек, и это не мои цифры — это цифры польских историков.
Просто тогда немцы были немцами и предпочитали всю грязную работу делать сами. Сейчас кругом в Европе победили англосаксы со своим подходом колониализма и экспедиционных операций. На их счастье, у них есть прокси-Украина, на население которой им плевать.
Экономика Украины их не волнует, и поэтому они и дальше будут бросать в такие "курские" авантюры части ВСУ, СБУ и ГУР. Я не призываю к мобилизации – считаю, что это подорвет нашу экономику. Но кардинально решить вопросы со срочниками, используя их для защиты границы и территории РФ, думаю, надо.
О том, как связаны наступление ВСУ в Курской области и Чехия Чешский след в украинской провокации на Курщине