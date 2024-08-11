https://ukraina.ru/20240811/1056797094.html

Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки

Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки - 11.08.2024 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки

Информационное поле России является самым позорным и самым захайпованным на этой войне. Родные военкоры нанесли российской армии и российской политике больше вреда чем ВСУ, СБУ и ГУР вместе взятые. Порядочность и объективность российской блогерской сферы умерли в Курском приграничье.

2024-08-11T07:00

2024-08-11T07:00

2024-08-11T09:39

интервью

курская область

россия

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иосиф сталин

александр полищук

вооруженные силы украины

сбу

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук.- Александр, в конце апреля 1945 года, когда часы Третьего рейха были сочтены, вермахт нанес контрудар под Баутценом, нанеся поражение советским и польским частям. Можно ли наступление ВСУ в Курской области, которое наш президент назвал провокацией, сравнить с последним успешным наступлением немцев? В российской блогосфере, кстати, царила паника в последние дни.- Скажем так, военкоры XXI века за наши неудачи под Баутценом в апреле 1945 года вылили бы столько помоев на Сталина и Красную армию, что никакое взятие Берлина бы не помогло.Информационное поле России является самым позорным и самым захайпованным на этой войне. Родные военкоры нанесли российской армии и российской политике больше вреда чем ВСУ, СБУ и ГУР вместе взятые. Порядочность и объективность российской блогерской сферы умерли в Курском приграничье.На самом деле то, что происходит в Курской области, можно сравнить с операцией по высадке десанта стран Антанты в Галлиполи 1915 года – смерть ради призрачной цели. Что тогда британцы хотели показать свою активность в войне и путем кавалерийского наскока захватить Стамбул, что сейчас противник мобильными отрядами зашел, ввиду внезапности захватил кое-какую местность, чтобы показать медийную картинку и иметь "сильную позицию на переговорах". Но в итоге-то все они там умрут…- На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв на Курщину улучшит переговорные позиции?- Хороший вопрос – особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки. Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотками и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде − тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная. Я думаю, единственный плюс этих бросков и заходов, кроме медийного хайпа, конечно, это установка камер и средств наблюдения. Это позволяет им видеть нашу технику и наши колонны и добиваться успехов при обстрелах, как это, к сожалению, уже случилось.Сильной позиции не будет – ВС РФ стянут войска и, думаю, что через пару недель закроют в Курской области все вопросы. Задержки возможны только если противник начнет вводить еще больше бригад в это сражение, но тогда в Курской области будут размотаны не три бригады, а еще большие резервы врага, что тоже хорошо.- Утверждают, что ВСУ, используя промежутки в боевом построении нашей очаговой обороны, широко применили обходы, охваты и манёвр на окружение наших сил, нанося фланговые удары. Что можно противопоставить такой тактике?- Разговор по этому вопросу нужно начать с другого. Во-первых, стоит признать, что наши приграничные области насыщены агентурой, причем агентурой из числа негодяев с российским гражданством. Самый примечательный эпизод и видео с последствиями удара "Хаймарса" по нашей колонне – тот, кто его снял уже "сидит в подвале Лубянки", но признался, что работал на спецслужбы ВСУ и делал это по их заданию.К сожалению, таких не мало, и они, ну мягко говоря, туповатые, я просто не знаю, какое слово еще подобрать. Потому что только недалекий человек не понимает, что все эти видео для хайпа, и они обязательно попадут в интернет, мессенджеры и соцсети, а в век глобальной информатизации и цифровизации такие "репортеры" устанавливаются на раз. То есть опубликовав ролик, по сути украинцы сами его слили, как использованное изделие. Но все равно еще находятся негодяи, которые с ними сотрудничают и творят непотребное.Так вот именно они, разъезжая по приграничью, записывали расположение, количество и структуру нашей системы охраны границы и сливали ее ГУР и ВСУ.Противник это все проанализировал и избрал тактику кавалерийского наскока. В ней есть один нюанс, о котором забывают те, кто возмущается, что проспали сосредоточение у границы, а его и не проспали, потому что его не было.Разберем на примере БТР-80. Запас хода по шоссе 600, по грунту 400. Расстояние от Сумы до Суджи по дороге 135 км. То есть при средней скорости по хорошей дороге в 60/70 км/ч на БТР-80 можно доехать до Суджи плюс-минус за два часа. И еще останется достаточно много топлива. То есть чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где мы бы их точно увидели, а в глубине своей обороны, и уже с "разгона" по заранее спланированным маршрутам шел вглубь нашей территории, сея панику среди военкоров. Вот и все.То, что по ним сразу начали работать всеми средствами - это признак мастерства нашего командования и наших солдат и офицеров. Поэтому противника "не проспали" - противник просто зашел на абсолютно мирную территорию на высокой скорости многими группами, и именно это позволило ему добиться медийного успеха.Ну а дальше – вся техника врага будет сожжена ВСК, иксоводами и дроноводами. Пехота противника будет уничтожена ударами артиллерии, УМПК и в стрелковом бою.Спрашиваете про противоядие – не вопрос:Выселяем все мирное население по пограничью вглубь на 30-50 км. Население само делает фотки и ролики наших блокпостов, опорников и колонн – все это легко может попасть в руки врагаПолностью в пограничье ликвидируем вопрос с мобильной связью и интернетом – никаких камер, никаких передающих устройств, максимум глушилок. Старую добрую проводную связь между подразделениями, блокпостами и опорниками никто не отменял.Перестаем смотреть на срочников как на детей и после прохождения полноценного курса молодого бойца привлекаем их к заполнению обороны по пограничью. В случае боевого столкновения платим им зарплату как участникам боевых действий.Полностью минируем все пограничье по аналогии с "линией Суровикина" и постоянно мониторим БПЛА и дронами состояние минных полей и активность противника по их разминированию. При этом сами себе обеспечиваем максимум технических глаз по всему пограничью и территории противника на глубину до 200-300 км.Также расформировываем территориальных ополченцев и исключаем их из состава сил по охране границы. Или полная проверка со стороны ФСБ каждого кандидата и контракт с Минобороны, или сиди дома. Считаю, что в числе любых парамиллитарных территориальных формирований могут быть агенты. По крайней мере всех, кто не имеет отношения к силовым ведомствам и ВС РФ, не должно быть ближе чем в 30-50 км от границы.- Вы подробно изучали период Курской битвы и подвиг советских танкистов под Прохоровкой. Тем временем немецкая аудитория одобрительно отреагировала на очередное появление бронетехники производства Германии на курской земле. На ваш взгляд, мечтают ли немцы о реванше над Россией?- Одобрительные возгласы, когда на твоем танке раскатывают на поле боя граждане другого государства - это признак трусости и тупости. Побеждает не танк, а его экипаж и в них, как известно, ни одного бюргера нет. Предки немцев уже в 1936 году сели за штурвалы самолетов и отправились воевать за свои идеи в Испанию, где погибали, участвуя в полноценных боях. А нынешнее поколение европейцев - это инфантильные неудачники, которые отдали свою страну мигрантам и боятся призыва в армию. НАТО на 99,9% это США – все остальные способны только гадить и мечтают, чтобы кто-нибудь за них таскал каштаны из огня. В данный момент это делают украинцы.В то же время мы видим, насколько в сентябре 1939 года Сталин был прав, что забрал себе западные Украину и Белоруссию. Представьте себе, если бы на направлении главного удара немцев летом 1941 года было бы 20-30 дивизий, собранных из призывников Западной Украины и Белоруссии за 1939-1941 годы. Если бы СССР не вошел в сентябре 1939 года, нам бы в 1941 году было бы намного сложнее бороться с врагом. Для примера, за годы войны Польша в своем усеченном виде (без Украины и Белоруссии) с 1939 года поставила под ружье для службы в Вермахте более 500 000 человек, и это не мои цифры — это цифры польских историков.Просто тогда немцы были немцами и предпочитали всю грязную работу делать сами. Сейчас кругом в Европе победили англосаксы со своим подходом колониализма и экспедиционных операций. На их счастье, у них есть прокси-Украина, на население которой им плевать. Экономика Украины их не волнует, и поэтому они и дальше будут бросать в такие "курские" авантюры части ВСУ, СБУ и ГУР. Я не призываю к мобилизации – считаю, что это подорвет нашу экономику. Но кардинально решить вопросы со срочниками, используя их для защиты границы и территории РФ, думаю, надо.О том, как связаны наступление ВСУ в Курской области и Чехия Чешский след в украинской провокации на Курщине

https://ukraina.ru/20240809/1056784375.html

https://ukraina.ru/20240809/1056792239.html

https://ukraina.ru/20240809/1056780191.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, украина, иосиф сталин, александр полищук, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру