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ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ
ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ - 11.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ
В ночь на 11 августа сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке со стороны украинской армии. Система противовоздушной обороны уничтожила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны РФ
2024-08-11T09:21
2024-08-11T09:21
2024-08-11T09:27
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Так, в небе над Курской областью было сбито 15 беспилотников и четыре тактические ракеты. Обломки одной из них упали на жилой многоквартирный дом в Курске. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, пострадали 13 человек, двое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Ещё 15 мирных жителей были спасены, 30 — эвакуированы, добавили в МЧС.Глава Курска Игорь Куцак отметил, что жилой дом из шести подъездов и 230 квартир понес достаточно серьезные повреждения, но его несущая конструкция не повреждена. Помимо этого, минувшей ночью ещё 16 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, три – над Белгородской и по одному – в небе над Брянской и Орловской областями.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате атаки были повреждены несколько частных домов, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, а также ряд транспортных средств. Более 100 человек остались без электричества. Информации о пострадавших не поступало.В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в Шебекино Белгородской области пострадали пять человек Утром в этом городе украинские дроны атаковали многоквартирный дом, ранение получила мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Читайте также где Запад пытается открыть еще один фронт в интервью политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курск, воронежская область, вооруженные силы украины, мчс, сво, всу
Новости, Россия, Курск, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, МЧС, СВО, ВСУ
ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ
09:21 11.08.2024 (обновлено: 09:27 11.08.2024)
В ночь на 11 августа сразу несколько регионов России подверглись массированной атаке со стороны украинской армии. Система противовоздушной обороны уничтожила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны РФ
Так, в небе над Курской областью было сбито 15 беспилотников и четыре тактические ракеты. Обломки одной из них упали на жилой многоквартирный дом в Курске. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, пострадали 13 человек, двое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Ещё 15 мирных жителей были спасены, 30 — эвакуированы, добавили в МЧС.
Глава Курска Игорь Куцак отметил, что жилой дом из шести подъездов и 230 квартир понес достаточно серьезные повреждения, но его несущая конструкция не повреждена.
Помимо этого, минувшей ночью ещё 16 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, три – над Белгородской и по одному – в небе над Брянской и Орловской областями.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате атаки были повреждены несколько частных домов, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, а также ряд транспортных средств. Более 100 человек остались без электричества. Информации о пострадавших не поступало.
В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в Шебекино Белгородской области пострадали пять человек Утром в этом городе украинские дроны атаковали многоквартирный дом, ранение получила мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.