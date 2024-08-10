Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения голубого берета в Самарской области
Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО. Появление группировки от 5 до 10 тысяч бойцов в тылу врага реально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
В Сумской области пересеченная болотистая лесистая местность, которая может препятствовать проведению крупной наступательно операции. Передвижение там можно вести массированными колоннами только по дорогам, рассказал политолог.
Кстати, в 2022 году российские войска колоннами "как нож сквозь масло" прошли через Сумскую область. Но сейчас это сделать уже нельзя. Просто сожгут FPV-дронами и РСЗО, поэтому сейчас такая тактика там невозможна, уточнил эксперт.
Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, отметил он.
"Да, нужно подумать о том, как подавить ПВО в районах десантирования и как организовать снабжение десантной группировки. Но появление группировки от 5 до 10 тысяч человек в тылу врага реально, потому что по открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО", - уточнил Подлесный.
Если этих десантников заместить теми добровольцами, о которых говорил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
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