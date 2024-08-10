Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте - 10.08.2024 Украина.ру
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Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте
Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте - 10.08.2024 Украина.ру
Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте
Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО. Появление группировки от 5 до 10 тысяч бойцов в тылу врага реально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-10T07:20
2024-08-10T07:20
новости
россия
сумская область
дмитрий медведев
вдв
сумы
десант
север
сво
рсзо
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В Сумской области пересеченная болотистая лесистая местность, которая может препятствовать проведению крупной наступательно операции. Передвижение там можно вести массированными колоннами только по дорогам, рассказал политолог.Кстати, в 2022 году российские войска колоннами "как нож сквозь масло" прошли через Сумскую область. Но сейчас это сделать уже нельзя. Просто сожгут FPV-дронами и РСЗО, поэтому сейчас такая тактика там невозможна, уточнил эксперт.Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, отметил он.Если этих десантников заместить теми добровольцами, о которых говорил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
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сумская область
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новости, россия, сумская область, дмитрий медведев, вдв, сумы, десант, север, сво, рсзо, пво, наступление, украина
Новости, Россия, Сумская область, Дмитрий Медведев, ВДВ, Сумы, десант, север, СВО, РСЗО, ПВО, наступление, Украина

Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте

07:20 10.08.2024
 
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© РИА Новости . Николай Хижняк
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Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО. Появление группировки от 5 до 10 тысяч бойцов в тылу врага реально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
В Сумской области пересеченная болотистая лесистая местность, которая может препятствовать проведению крупной наступательно операции. Передвижение там можно вести массированными колоннами только по дорогам, рассказал политолог.
Кстати, в 2022 году российские войска колоннами "как нож сквозь масло" прошли через Сумскую область. Но сейчас это сделать уже нельзя. Просто сожгут FPV-дронами и РСЗО, поэтому сейчас такая тактика там невозможна, уточнил эксперт.
Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, отметил он.
"Да, нужно подумать о том, как подавить ПВО в районах десантирования и как организовать снабжение десантной группировки. Но появление группировки от 5 до 10 тысяч человек в тылу врага реально, потому что по открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО", - уточнил Подлесный.
Если этих десантников заместить теми добровольцами, о которых говорил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
О том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
Тимур Сыртланов интервью
8 августа, 18:16
Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на КурскПолковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью Украина.ру о сложившейся там обстановке и объяснил, с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе.
 
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