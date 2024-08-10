https://ukraina.ru/20240810/1056774889.html

Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте

Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте - 10.08.2024 Украина.ру

Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте

Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО. Появление группировки от 5 до 10 тысяч бойцов в тылу врага реально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-10T07:20

2024-08-10T07:20

2024-08-10T07:20

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В Сумской области пересеченная болотистая лесистая местность, которая может препятствовать проведению крупной наступательно операции. Передвижение там можно вести массированными колоннами только по дорогам, рассказал политолог.Кстати, в 2022 году российские войска колоннами "как нож сквозь масло" прошли через Сумскую область. Но сейчас это сделать уже нельзя. Просто сожгут FPV-дронами и РСЗО, поэтому сейчас такая тактика там невозможна, уточнил эксперт.Для операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно штурмуют позиции ВСУ в зоне СВО, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, отметил он.Если этих десантников заместить теми добровольцами, о которых говорил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру

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новости, россия, сумская область, дмитрий медведев, вдв, сумы, десант, север, сво, рсзо, пво, наступление, украина