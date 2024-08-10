Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
Резерв ВС РФ может быть задействован в виде Северного фронта, это движение нескольких армий с территории Белгородской и Курской областей в разных направлениях. Одно из них должно идти на Киев, другое - на юг в сторону Николаева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Данные из открытых западных источников позволяют предположить, что у российской армии в Курской и Белгородской областях накоплен резерв численностью 150 до 180 тысяч. И он может быть задействован в виде Северного фронта, рассказал политолог.
"Но либо все эти расчеты не верны, то есть наши потери гораздо больше, чем принято считать. И в результате у нас нет этого резерва в том количестве, которое нужно для того, чтобы вести боевые действия в виде открытия фронта. Либо мы не делаем это по политическим мотивам в виду так называемых переговоров второго уровня", - подчеркнул Подлесный.
Что мы выигрываем в данном случае, неизвестно. Возможно, это отказ от поставок на Украину ракет Minuteman или других ракет с дальностью до 5000 км. Поэтому впадать в истерическое состояние и говорить, что власти "не хотят создавать буферную зону", совершенно неправильно, заключил собеседник издания.
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