https://ukraina.ru/20240810/1056771637.html

Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта

Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта - 10.08.2024 Украина.ру

Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта

Резерв ВС РФ может быть задействован в виде Северного фронта, это движение нескольких армий с территории Белгородской и Курской областей в разных направлениях. Одно из них должно идти на Киев, другое - на юг в сторону Николаева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-10T07:40

2024-08-10T07:40

2024-08-10T07:40

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Данные из открытых западных источников позволяют предположить, что у российской армии в Курской и Белгородской областях накоплен резерв численностью 150 до 180 тысяч. И он может быть задействован в виде Северного фронта, рассказал политолог.По его мнению, Северный фронт — это движение нескольких армий с территории Белгородской и Курской областей в разных направлениях. Одно из направлений должно идти на Киев, другое - на юг в сторону Николаева, отметил эксперт.Что мы выигрываем в данном случае, неизвестно. Возможно, это отказ от поставок на Украину ракет Minuteman или других ракет с дальностью до 5000 км. Поэтому впадать в истерическое состояние и говорить, что власти "не хотят создавать буферную зону", совершенно неправильно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру

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