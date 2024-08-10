Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта - 10.08.2024 Украина.ру
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Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта
Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта - 10.08.2024 Украина.ру
Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта
Резерв ВС РФ может быть задействован в виде Северного фронта, это движение нескольких армий с территории Белгородской и Курской областей в разных направлениях. Одно из них должно идти на Киев, другое - на юг в сторону Николаева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-10T07:40
2024-08-10T07:40
новости
россия
киев
николаев
север
сво
украина
курская область
белгородская область
резервы
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Данные из открытых западных источников позволяют предположить, что у российской армии в Курской и Белгородской областях накоплен резерв численностью 150 до 180 тысяч. И он может быть задействован в виде Северного фронта, рассказал политолог.По его мнению, Северный фронт — это движение нескольких армий с территории Белгородской и Курской областей в разных направлениях. Одно из направлений должно идти на Киев, другое - на юг в сторону Николаева, отметил эксперт.Что мы выигрываем в данном случае, неизвестно. Возможно, это отказ от поставок на Украину ракет Minuteman или других ракет с дальностью до 5000 км. Поэтому впадать в истерическое состояние и говорить, что власти "не хотят создавать буферную зону", совершенно неправильно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
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киев
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новости, россия, киев, николаев, север, сво, украина, курская область, белгородская область, резервы, вс рф, наступление
Новости, Россия, Киев, Николаев, север, СВО, Украина, Курская область, Белгородская область, резервы, ВС РФ, наступление

Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта

07:40 10.08.2024
 
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© РИА Новости . Максим Платонов
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Резерв ВС РФ может быть задействован в виде Северного фронта, это движение нескольких армий с территории Белгородской и Курской областей в разных направлениях. Одно из них должно идти на Киев, другое - на юг в сторону Николаева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Данные из открытых западных источников позволяют предположить, что у российской армии в Курской и Белгородской областях накоплен резерв численностью 150 до 180 тысяч. И он может быть задействован в виде Северного фронта, рассказал политолог.
По его мнению, Северный фронт — это движение нескольких армий с территории Белгородской и Курской областей в разных направлениях. Одно из направлений должно идти на Киев, другое - на юг в сторону Николаева, отметил эксперт.
"Но либо все эти расчеты не верны, то есть наши потери гораздо больше, чем принято считать. И в результате у нас нет этого резерва в том количестве, которое нужно для того, чтобы вести боевые действия в виде открытия фронта. Либо мы не делаем это по политическим мотивам в виду так называемых переговоров второго уровня", - подчеркнул Подлесный.
Что мы выигрываем в данном случае, неизвестно. Возможно, это отказ от поставок на Украину ракет Minuteman или других ракет с дальностью до 5000 км. Поэтому впадать в истерическое состояние и говорить, что власти "не хотят создавать буферную зону", совершенно неправильно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
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Виктор Кутырь интервью
8 августа, 16:43
Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачиУдаром по приграничным районам Курской области противник попытался отзеркалить наше наступление на Волчанск. Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.
 
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