https://ukraina.ru/20240810/1056759033.html

Царев объяснил, почему киевский режим "охладел" к Крымскому мосту

Царев объяснил, почему киевский режим "охладел" к Крымскому мосту - 10.08.2024 Украина.ру

Царев объяснил, почему киевский режим "охладел" к Крымскому мосту

Киев в последнее время "не смотрит" в сторону Крымского моста: агрессивная риторика прекратилась, как и попытки навредить переправе

2024-08-10T06:10

2024-08-10T06:10

2024-08-10T06:10

новости

крымский мост

олег царев

украина

украина.ру

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Что послужило тому причиной, в интервью изданию Украина.ру отвеил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.Он отметил, что Россия запустила железнодорожную ветку из Ростова в Мариуполь, однако обратил внимание, что об этом написали украинские СМИ. Возможно, считает Царев, российские журналисты решили не акцентировать на этом внимания не просто так.Он добавил, что если ракета попадет в железнодорожное полотно, то путейцам хватит всего нескольких часов для устранения повреждения. Он подчеркнул, что даже удары ракет ATACMS по расчетам могут только повредить асфальт на мосту."Думаю, что во время разговора нашего министра обороны Белоусова и главы Пентагона Остина была достигнута договорённость, что Крымский мост — это конституционная часть материковой России. Судя по всему, американцы запретили бить по Крымскому мосту своим оружием. Так что российская дипломатия вполне успешно работает", - подытожил Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.В середине июня украинское издание "Страна.ua" опубликовало слова спикера ВМС своей страны Дмитрия Плетенчука о том, что с военной точки зрения Крымский мост для Украины значения не имеет."Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — заявил Плетенчук.Он подтвердил, что СБУ и ВМС Украины атаковали дронами мост, поэтому, по его словам, мост "не имеет такого тактически-стратегического значения после полученных повреждений"."Уничтожение моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", - подытожил Плетенчук.Неделей ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявлял, что мост используется РФ для военных транспортировок, в частности, личного состава.Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — это сугубо гражданский объект, однако враг неоднократно атаковал эту переправу.Первый такой эпизод произошел 8 октября 2022 года, когда на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.Второй раз Киев атаковал Крымскую переправу в июле прошлого года надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.* Буданов внесён в РФ в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240617/1055683971.html

крымский мост

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новости, крымский мост, олег царев, украина, украина.ру