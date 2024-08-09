https://ukraina.ru/20240809/1056789804.html

Курск: что дальше?

Курск: что дальше? - 09.08.2024 Украина.ру

Курск: что дальше?

Итак, третий день ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой российскими силами. Вторжение украинских военной техники и живой силы удалось купировать.

2024-08-09T15:51

2024-08-09T15:51

2024-08-09T15:51

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По официальным данным МО РФ, вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.Как комментируют происходящее эксперты – в обзоре соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаАгрессия Украины под Курском — маски сброшены. Уже не СВО, а война. События в Курской области, пересечение границы России, вторжение ВСУ на её территорию и полномасштабная военная операция регулярных войск врага позволяют сделать следующие политические выводы:1. Период Специальной военной операции закончен. Началась новая Отечественная война. А это диктует совершенно иные подходы не только на линии фронта, но и во всей внутренней политике России. 2. Маска "жертвы российской агрессии" с режима Зеленского окончательно сброшена. Теперь ни у кого не должно остаться сомнений в том, что агрессия против России готовилась до СВО и намечалась сразу после завершения перевооружения ВСУ со стороны США, включая поставки бронетехники, ракет и истребителей. 24 февраля 2022 года, начав СВО, Россия отсрочила эту агрессию. 3.Высокий уровень организации вторжения ВСУ, характер задействованных сил, включая лучшее западное вооружение, целую орду дронов, мощные ПВО и РЭБ, отсутствие пиар-акций доказывают: нападение готовили в Вашингтоне, а не в Киеве, не привязывая его к конкретной тактической обстановке на линии фронта. Ни по времени, ни по законам логистики оно не имеет никакого отношения к идее "отвлечения ресурсов ВС РФ" с других участков ЛБС и было завязано лишь на один фактор — сроки перевооружения ВСУ на западные образцы. Планы США в отношении уничтожения Российского государства не изменились.Прикрываясь инфошумом по поводу "российской агрессии", они довооружали Украину. И как только Киев получил F-16, вторжение под Курском началось. 4. Ситуация позволяет предположить, что вторжение в Курскую область не единично — за ним могут последовать и другие наземные операции ВСУ на территории России. В связи с этим, возможно, стоит не ограничиваться введением ЧС в Курской области, а рассмотреть возможность введения военного положения во всех приграничных областях РФ, со всеми соответствующими планами и действиями, в том числе для гражданского населения, на случай наступления врага. А в целом по стране больше нельзя откладывать перевод всей системы управления на военные рельсы.5. И главное. У России не осталось никаких сдерживающих мотивов для уничтожения агрессора с использованием всех имеющихся сил и средств. Арсенал которых далеко не исчерпан уже задействованной в ходе СВО номенклатурой вооружений. Враг, ступивший на русскую землю, должен быть не просто остановлен и отброшен за государственную границу. Он должен быть уничтожен в Сумах и Харькове, в Киеве и Днепропетровске, в Николаеве и Одессе...Украинский политик Александр ДубинскийКажется, всем уже ясно, что вторжение на территорию РФ это не про "мирный план в ноябре", и не про "второй мирный саммит". Это для того, чтобы этого не произошло. Исходя из содержания двух последних интервью Зе иностранной прессе (говорить с гражданами внутри страны он нужным не считает), союзники все сильнее убеждают Украину перейти к переговорам с РФ. Потому что ситуация на фронте становится все хуже. Прямо послать партнеров Зеленский не может, т.к. мы останемся без снабжения и разведки. Поэтому найдено самое простое и эффективное решение – войти на территорию РФ силами ЗСУ, и при поддержке западного оружия. Если удастся удерживать плацдарм на территории РФ – то какие уж тут переговоры? Но, даже если не удастся, то партизанские по своей сути рейды, можно проводить часто и с успехом. Так Северный Вьетнам делал с американскими войсками и армией Южного Вьетнама, пока не победил. "Давайте просто воевать" - это теперь не Джонсон. Это Зеленский.Депутат Госдумы Андрей ГурулёвНа Курскую область брошены серьёзные силы и средства противника. Надо трезво смотреть на ситуацию, это не ДРГ, быстренько выгнать их не получится.Да, противник пока остановлен, но это не значит, что там тишина, там идут серьёзные бои. Они тащат со своей территории подкрепление, динамика большая, боевые действия идут непрерывно. Окрики "Не впадать в панику" и "Сверху виднее" стали у нас модными. Я сам с этим сталкивался во время своей службы. Старший начальник должен принимать решение. Если видно сосредоточение войск, то очевидно нужны меры. И на сегодня сложилась нехорошая ситуация, когда совершенно неочевидны дальнейшие действия противника.Политолог Георгий БовтНадо забыть о пропагандистских самоуговорах о том, что у Киева вот-вот кончатся люди, а запад посадит ВСУ на голодный паек. Курск показал, что такие самоуговоры плохо сказываются на боеготовности.И верить в сказки про якобы скорые переговоры тоже не стоит. Для переговоров нет пока никаких оснований. Ждать Трампа как спасителя тоже не надо. Дерзкая вылазка в Курскую область предназначена в том числе союзникам: показать, что ВСУ ещё во как могут. Самое же главное, что в эпоху пост правды, когда телевизионная картинка и свидетельства в соцсетях становится важнее даже объективной картины, именно информационное воздействие может иметь первоочередной эффект. Вполне себе самодостаточная цель для прорыва на российскую территорию. Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья КрамникЧто нужно понимать про действия ВСУ на курском направлении? 1. На фронте такой протяженности всегда есть места, где нет (почти нет) людей, слабее подготовлена оборона и нужно время на реакцию – в том числе переброску резервов. Курская, Брянская области в этом плане как раз подходят – не в последнюю очередь потому что там для ВСУ нет нормальных военных целей (в отличие от Бердянска с Мелитополем в 2023, которые им были нужны именно для решения военной задачи – разрезать нашу группировку надвое). 2. На полноценное наступление против подготовленной обороны у ВСУ ресурсов нет – это будет повторение лета 2023 года, где наступательная группировка сточилась об Работино и на этом все кончилось. Для полноценного наступления нужно намного больше артиллерии, тяжелой бронетехники, боеприпасов, инженерных машин и т.д., чего никто в требуемых количествах не дает.3. Наступать ВСУ все же надо – в первую очередь, в политических и пропагандистских целях – убеждать спонсоров, поддерживать боевой дух себе и портить настроение нам. Значит надо наступать там, где хватит простого количественного превосходства в людях. 4. Решение: найти место, где у противника (нас) недостаточно сил и средств и стукнуть, пока он не проснулся и резервы не перекинул. Что дальше? Теоретически, если с той стороны кто-то очень умный это планирует, можно ждать продолжения банкета с ударом еще где-то в тонком месте: таких, учитывая протяженность фронта, достаточно. В основном они в районах, где военных целей не просматривается, но красивую картинку для себя и западных медиа запишут. Могут и на ЗАЭС попытаться прыгнуть, "для переговорной позиции". А в общем нужно помнить, что планирование войны в принципе как стратегического процесса, процесса принятия решений в комплексе с той стороны осуществляется американцами, и смотреть на ситуацию их глазами. А если мы посмотрим так, то увидим здесь в качестве политической цели аналог "наступления Тет" в 1968 году. Целью Северного Вьетнама тогда было не нанести военное поражение США, это было невозможно, и с точки зрения соотношения потерь и результатов наступление было кошмарным провалом, что признавали и сами вьетнамцы. Цель была политической, и она была достигнута – в Штатах начали расти настроения в духе "воюем-воюем, а они все не заканчиваются, да ну пошли мы домой отсюда".Точка зрения "давайте сделаем на Украине русским Вьетнам чтоб они свалили оттуда" в Штатах периодически встречается. Но в этом целеполагании есть одна проблема. Вьетнам от Штатов в 12000 км, и результат войны во Вьетнаме безопасность Штатов не затрагивал никак. От Киева до Москвы расстояние несколько меньшее и результаты войны касаются нас напрямую. Создать настроение "нечего нам там делать, пошли домой" в данном случае невозможно. Мы уже дома.Ещё о ситуации в Курской области: "Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе

https://ukraina.ru/20240809/1056787656.html

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