https://ukraina.ru/20240809/1056787156.html

"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе

"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе - 09.08.2024 Украина.ру

"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе

ВС РФ продолжают разбивать противника, не оставляющего попытки прорваться в Курскую область. Что именно происходит в регионе, в интервью изданию Украина.ру... Украина.ру, 09.08.2024

2024-08-09T12:53

2024-08-09T12:53

2024-08-09T12:53

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ВС РФ продолжают разбивать противника, не оставляющего попытки прорваться в Курскую область. Что именно происходит в регионе, в интервью изданию Украина.ру сделал полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.Он уточнил, что в первую очередь внимание уделяется обеспечению людей питанием и вещами первой необходимости. При этом заводы и предприятия региона продолжают работать в штатном режиме.Полностью налажено взаимодействие между региональными властями и группировкой ВС РФ в Курской области. Оказывается полное содействие.Что еще Сыртланов рассказал о происходящем под Курском, можно прочитать в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.Параллельно подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов рассказал журналистам издания Украина.ру о том, что противник пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области. ВС РФ наносит по ним огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники."Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - сказал Шкурлатов.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в в попытках вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку. Однако позже попытки наступления продолжились.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html

https://ukraina.ru/20240808/1056728784.html

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