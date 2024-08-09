"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе - 09.08.2024 Украина.ру
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"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе
"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе - 09.08.2024 Украина.ру
"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе
ВС РФ продолжают разбивать противника, не оставляющего попытки прорваться в Курскую область. Что именно происходит в регионе, в интервью изданию Украина.ру... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T12:53
2024-08-09T12:53
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ВС РФ продолжают разбивать противника, не оставляющего попытки прорваться в Курскую область. Что именно происходит в регионе, в интервью изданию Украина.ру сделал полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.Он уточнил, что в первую очередь внимание уделяется обеспечению людей питанием и вещами первой необходимости. При этом заводы и предприятия региона продолжают работать в штатном режиме.Полностью налажено взаимодействие между региональными властями и группировкой ВС РФ в Курской области. Оказывается полное содействие.Что еще Сыртланов рассказал о происходящем под Курском, можно прочитать в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.Параллельно подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов рассказал журналистам издания Украина.ру о том, что противник пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области. ВС РФ наносит по ним огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники."Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - сказал Шкурлатов.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в в попытках вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку. Однако позже попытки наступления продолжились.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html
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новости, россия, курская область, украина.ру, вс рф, противник
Новости, Россия, Курская область, Украина.ру, ВС РФ, противник

"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе

12:53 09.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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ВС РФ продолжают разбивать противника, не оставляющего попытки прорваться в Курскую область. Что именно происходит в регионе, в интервью изданию Украина.ру сделал полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.
"В настоящее время идут ожесточенные бои. Военнослужащие, сотрудники силовых структур России бьются за каждый метр русской земли под Курском. Что касается обстановки в самом регионе, то она полностью находится под контролем местных властей. Во главе с врио губернатора Алексеем Смирновым для временно перемещенных людей из приграничных территорий организованы пункты временного размещения в Курске и области", - сказал собеседник издания.
Он уточнил, что в первую очередь внимание уделяется обеспечению людей питанием и вещами первой необходимости. При этом заводы и предприятия региона продолжают работать в штатном режиме.
Полностью налажено взаимодействие между региональными властями и группировкой ВС РФ в Курской области. Оказывается полное содействие.
Что еще Сыртланов рассказал о происходящем под Курском, можно прочитать в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.
Параллельно подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов рассказал журналистам издания Украина.ру о том, что противник пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области. ВС РФ наносит по ним огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники.
"Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - сказал Шкурлатов.
12:39
"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской областиПроисходящее под Курском нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что ВСУ уже не первый день ведут активные наступательные действия, несмотря на то, что их первая попытка прорыва была погашена
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Вчера, 03:30
Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в в попытках вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
05:40
Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Украина ударила по Курской областиПланы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку. Однако позже попытки наступления продолжились.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
 
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