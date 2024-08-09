"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
ВС РФ продолжают разбивать противника, не оставляющего попытки прорваться в Курскую область. Что именно происходит в регионе, в интервью изданию Украина.ру сделал полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.
"В настоящее время идут ожесточенные бои. Военнослужащие, сотрудники силовых структур России бьются за каждый метр русской земли под Курском. Что касается обстановки в самом регионе, то она полностью находится под контролем местных властей. Во главе с врио губернатора Алексеем Смирновым для временно перемещенных людей из приграничных территорий организованы пункты временного размещения в Курске и области", - сказал собеседник издания.
Он уточнил, что в первую очередь внимание уделяется обеспечению людей питанием и вещами первой необходимости. При этом заводы и предприятия региона продолжают работать в штатном режиме.
Полностью налажено взаимодействие между региональными властями и группировкой ВС РФ в Курской области. Оказывается полное содействие.
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Параллельно подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов рассказал журналистам издания Украина.ру о том, что противник пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области. ВС РФ наносит по ним огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники.
"Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - сказал Шкурлатов.
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Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку. Однако позже попытки наступления продолжились.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.