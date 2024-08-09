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"Война все равно неизбежна": Крапивник объяснил, нужно ли бить по аэродромам с F-16 в Польше и Румынии

"Война все равно неизбежна": Крапивник объяснил, нужно ли бить по аэродромам с F-16 в Польше и Румынии - 09.08.2024 Украина.ру

"Война все равно неизбежна": Крапивник объяснил, нужно ли бить по аэродромам с F-16 в Польше и Румынии

Скорее всего, базироваться F-16 будут в Польше. А оттуда будут перелетать на Украину, заправляться, вооружаться и взлетать. F-16 законная цель, но я не думаю, что нужно бить по аэродромам в Польше и Румынии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-08-09T04:40

2024-08-09T04:40

2024-08-09T04:40

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станислав крапивник

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с-300

с-400 «триумф»

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Пока F-16 не могут близко подлететь к линии боевого соприкосновения, потому что за 200 километров от нее начинает работать российская система ПВО. Купол комплексов С-300 и С-400 покрывает такую по протяженности территорию, рассказал эксперт.Скорее всего, базироваться F-16 будут в Польше. А оттуда будут перелетать на Украину, заправляться, вооружаться и взлетать. Так они уже делали с самолетами МиГ и Су, отметил военный.Чтобы остановить боевую работу F-16, России необходимо нанести удары по Польше, Румынии или Молдавии, но тогда может начаться большая война. Видимо, пока что мы к этому не готовы. Война все равно неизбежна, но так она придет гораздо быстрее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью экс-офицера армии США Станислава Крапивника: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине читайте на сайте Украина.руО том, как ушла со своей должности представитель Белого дома на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240806/1056707987.html

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новости, польша, украина, румыния, станислав крапивник, f-16, с-300, с-400 «триумф», самолет, аэродромы, сво, авиация, война