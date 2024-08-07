https://ukraina.ru/20240807/1056721108.html

Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине

Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине - 07.08.2024 Украина.ру

Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине

Офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник считает, что c самолетами F-16 на Украине есть как минимум две проблемы. Какие — военно-политический эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2024-08-07T11:31

2024-08-07T11:31

2024-08-07T11:31

интервью

украина

польша

россия

станислав крапивник

f-16

самолет

пво

запад

всу

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С 4 августа на Украине стартовала продажа новых почтовых марок ''Укрпошты'' под названием ''Истребители зла'', посвященных самолетам F-16. Ранее в страну доставили первую партию из 10 указанных истребителей, которые Запад целый год обещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщила The Economist.— Станислав, Украина получила F-16. Каких действий можно ожидать теперь от украинской власти и армии?— Во-первых, они выпустили очень крутую почтовую марку, которую сейчас продают по всей Украине. Конфликт с марками они полностью выиграли, победили нас. "Укрпошта" сработала очень хорошо, на 100%.Что касается самих самолетов, сейчас их используют в роли противовоздушной обороны (ПВО). Они летают в глубине воздушного пространства Украины, действуют первым делом как ПВО против крылатых ракет и дронов. Наши самолеты так глубоко над Украиной не летают, чтобы не попасть под удар.Тут другая проблема. Если F-16 базируются на Украине и залетают туда, чтобы заправиться, возникает потребность в защите этих авиабаз. Чтобы их защищать, следует оттянуть туда системы ПВО от других регионов и городов Украины, где эти системы еще не были уничтожены и работают.Об этой "маленькой" проблеме на Украине никто не будет говорить, потому что это провальное дело.Пока F-16 близко не могут подлететь к линии боевого соприкосновения, потому что за 200 километров от нее начинает работать наша система ПВО. Зонт наших комплексов С-300 и С-400 покрывает такую по протяженности территорию.— Где будут базироваться F-16?— Базироваться F-16 будут, скорее всего, в Польше. А оттуда будут перелетать на Украину, заправляться, вооружаться и взлетать. Так они делали с самолетами МиГ и Су. Мы сами это им позволили делать…Конечно, F-16 более капризный самолет в эксплуатации по сравнению с упомянутыми. Для него необходима асфальтированная взлетная полоса и более тщательный трудоемкий уход.— Мы можем это остановить?— Можем, конечно. Но для этого России необходимо нанести удары по Польше, Румынии или Молдавии, и тогда может быть большая война. Видимо, пока что мы к этому не готовы. Война, я считаю, все равно неизбежна, но [в случае нашего удара] придет гораздо быстрее.Поэтому, да, F-16 законная цель, но я не думаю, что мы будем бить по Польше и Румынии, если истребители не будут взлетать оттуда напрямую и выходить на атаку. Пока они будут приземляться на Украине, мы будем играть в ту же игру, в которую 2,5 года играем.— Минобороны России оценило сроки уничтожения самолетов "примерно в 20 дней". Почему именно такие сроки?— Можно сбить один самолет или пять единиц за неделю, а возможно уничтожить один истребитель за пять недель. Все будет зависеть от того, где они летают и где базируются.Проблема для украинцев в том, что пока эти 10 самолетов, вероятно, базируются на Украине в подземных ангарах для самолетов. Пока это 10 машин, их можно разбросать по разным авиабазам. Но когда их будет 40–50, будет уже невозможно [укрыть столько F-16]. Нужны авиабазы, нужен ремонт военной инфраструктуры. Возникает вопрос, если F-16 возвращается в Польшу после выполнения миссии, и наша ракета его догоняет и сбивает, например, на границе или над Польшей. Что тогда?— Каждый день наша армия освобождает новые населенные пункты на Украине. Возможно ли, что это усиление наших позиций перед переговорами?— Не думаю, что на Западе кому-то реально нужны переговоры с Россией. Там хотят купить себе время для передышки, но на переговоры там никто не идет. Не думаю, что это нужно ждать мирных переговоров.О том, почему ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине не стоит ожидать, в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность.

https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html

https://ukraina.ru/20240803/1056651630.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, польша, россия, станислав крапивник, f-16, самолет, пво, запад, всу, переговоры