Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей - 08.08.2024 Украина.ру
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Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей
Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей - 08.08.2024 Украина.ру
Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей
Черногория отправляет через Турцию для привлечения к уголовной ответственности Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова. Они находились в международном розыске по обвинению в даче взяток российским должностным лицам
2024-08-08T11:30
2024-08-08T11:30
новости
россия
черногория
турция
генпрокуратура
фсин
коррупция
взятка
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"Как полагает следствие, в период с сентября 2021 по апрель 2023 года обвиняемые, занимая руководящие должности в коммерческой организации, через подчиненного регионального менеджера в Брянске передавали взятки должностным лицам организации системы здравоохранения Брянской области за совершение действий, направленных на обеспечение регулярного и систематического заключения с фирмой договоров поставок различных лекарственных препаратов и беспрепятственной оплаты денежных средств по ним", - уточнили в российской Генпрокуратуре.Следователи квалифицировали деяния Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова в рамках чч. 4, 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном, крупном и особо крупном размерах). Обвиняемые скрывались, с декабря 2003 года были объявлены в международный розыск и задержаны в марте."В настоящее время обвиняемые готовятся к вылету из Подгорицы в Москву транзитом через Турецкую Республику в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола", - уточнили российские прокуроры в своём ТГ-канале.Тем временем московский суд 7 августа отправил под домашний арест замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении выделенных на парк "Патриот" средств. О борьбе со взяткодателями и взяткополучателями в контексте СВО читайте в публикации Украина.ру Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности
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новости, россия, черногория, турция, генпрокуратура, фсин, коррупция, взятка
Новости, Россия, Черногория, Турция, генпрокуратура, ФСИН, коррупция, взятка

Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей

11:30 08.08.2024
 
©  / Перейти в фотобанкЗадержан председатель правления Росбанка Владимир Голубков
Задержан председатель правления Росбанка Владимир Голубков
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Черногория отправляет через Турцию для привлечения к уголовной ответственности Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова. Они находились в международном розыске по обвинению в даче взяток российским должностным лицам
"Как полагает следствие, в период с сентября 2021 по апрель 2023 года обвиняемые, занимая руководящие должности в коммерческой организации, через подчиненного регионального менеджера в Брянске передавали взятки должностным лицам организации системы здравоохранения Брянской области за совершение действий, направленных на обеспечение регулярного и систематического заключения с фирмой договоров поставок различных лекарственных препаратов и беспрепятственной оплаты денежных средств по ним", - уточнили в российской Генпрокуратуре.
Следователи квалифицировали деяния Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова в рамках чч. 4, 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном, крупном и особо крупном размерах). Обвиняемые скрывались, с декабря 2003 года были объявлены в международный розыск и задержаны в марте.
"В настоящее время обвиняемые готовятся к вылету из Подгорицы в Москву транзитом через Турецкую Республику в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола", - уточнили российские прокуроры в своём ТГ-канале.
Тем временем московский суд 7 августа отправил под домашний арест замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении выделенных на парк "Патриот" средств. О борьбе со взяткодателями и взяткополучателями в контексте СВО читайте в публикации Украина.ру Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности
 
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