https://ukraina.ru/20240806/1056692126.html

Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности

Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности - 06.08.2024 Украина.ру

Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, эксперт в вопросах военной психологии Александр Хаминский считает, что новый министр обороны Андрей Белоусов приоткрыл ящик Пандоры, в котором скрывались хищения, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями на многие миллиарды рублей.

2024-08-06T07:00

2024-08-06T07:00

2024-08-06T07:00

интервью

андрей белоусов

сергей шойгу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержан по уголовному делу о мошенничестве в парке "Патриот" в Кубинке, сообщили 5 августа в Следственном комитете России (СКР).Также взят под стражу директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. Ранее был задержан сенатор Дмитрий Савельев, прошли "чистки" в Минобороны России.— Александр Михайлович, открытый к 70-летию Великой Победы патриотический объект, включающий в себя главный храм Вооруженных сил РФ, выставочный комплекс, музеи, военно-спортивные сооружения и многое другое, уж точно не должен был стать площадкой для разворовывания выделенных из бюджета ассигнований. Как так вышло, что стал?— Не проходит и дня, чтобы в прессе не освещался очередной скандал, связанный с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны.К сожалению, у нас многие чиновники издавна проповедуют принцип: кто на чем сидит, тот то и ворует. Конечно, когда к тебе приходят горе-коммерсанты и в открытую предлагают завысить смету работ, предложив за это серьезный "откат", устоять бывает сложно. Но у человека всегда есть выбор — остаться честным офицером, верным присяге, или скатиться в криминал.К сожалению, многие в подобных ситуациях совершают неверный шаг в надежде, что их не поймают. А такие слова, как Родина, доверие, долг, в этот момент прекращают для них существовать.— Громкие задержания последних месяцев говорят о том, что теперь ни звание, ни должность не спасают от правосудия. Как вы считаете, насколько это может быть связано с назначением три месяца назад нового министра обороны?— В каждом ведомстве годами складывается аппаратная инфраструктура, которая должна выполнять плановые задания. То есть формально бюджеты исполнены, отчеты приняты, акты государственных контрактов подписаны, значит — все молодцы. Одним — премия, другим — новая звездочка на погоны.Правда, некоторые моменты были доведены до абсурда. Я имею в виду награждение почетным званием Героя России бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, который ни одного дня своей карьеры в боевых частях не служил.Безусловно, первые вопросы к генералам у следователей Главного военно-следственного управления СКР появились еще при Сергее Шойгу, но здесь нужно понимать, что Андрей Белоусов не был связан многолетними узами рабочих и, возможно, приятельских отношений с фигурантами недавних уголовных дел.— В какой мере, по вашему мнению, уголовные дела в отношении генералов, отвечавших за материально-техническое снабжение, связаны с проведением специальной военной операции (СВО)?— Подавляющее большинство преступлений, направленных на хищение, мошенничество и растрату, имеют две базовых причины.Во-первых, это корыстные интересы. Жажда денег любой ценой заставляет забыть и страх, и честь. Во-вторых, каждый преступник в глубине души надеется, что его не изобличат. И чем больше денег он получает в результате противоправной деятельности, тем крепче его уверенность в собственной безнаказанности.Но в первые месяцы специальной военной операции многое стало на свои места. Дело в том, что, принимая к учету некондиционную, а порой и несуществующую, имеющую место лишь на бумаге продукцию военного назначения, в периметр преступного сообщества были вовлечены офицеры и гражданские служащие многих подразделений министерства обороны. И у значительной части этих людей еще сохранилась совесть.Тут нужно сделать небольшую, но очень важную оговорку. В армии ты должен исполнить приказ начальника, и лишь потом в случае несогласия можешь его оспорить. В моменте такая жалоба означала увольнение по нереабилитирующим основаниям. Но когда стало ясно, что наши солдаты оказались на передовой без экипировки и амуниции, на которую в предыдущие годы были направлены миллиарды рублей, терпению людей наступил предел.Признаюсь, сразу после объявления мобилизации я за свой счет экипировал своего друга и по совместительству моего инструктора по огневой подготовке, получившего повестку 22 сентября 2022 года.— Как вы оцениваете назначение на должность министра обороны Андрея Белоусова? Справедливости ради нужно заметить, что прошлогодний "контрнаступ" ВСУ был остановлен при Сергее Шойгу. Впрочем, сегодняшние успехи на поле боя также начались при предыдущем министре.— Я бы не стал проводить прямую параллель между успехами и неудачами и личностью министра. Здесь играет свою роль множество иных, не менее важных факторов.Боевыми подразделениями управляют руководители Генштаба, командующие войсковыми группировками, командиры дивизий и тактических батальонных групп. Также не стоит забывать о снабжении армии вооружением. Именно за это отвечал Андрей Рэмович Белоусов.Весь мир сегодня наблюдает, что современная война превратилась в противостояние технических средств наступления и обороны. Средства радиоэлектронной и противобатарейной борьбы, беспилотные летательные аппараты различного назначения, планирующие авиабомбы — вот составляющие успеха на поле боя. Поэтому назначение Андрея Белоусова нужно расценивать как соответствующее времени.Но помимо технического превосходства нельзя забывать и о психологической работе. Солдат, по сути, обычный человек, которому свойственны такие эмоции, как тревога и страх. Ведь поддавшись панике, можно покинуть укрытие и не только попасть под пулю снайпера, но и демаскировать место расположения боевой группы или подразделения.В прошлом году я издал в "Красной звезде" специальное пособие по формированию навыков саморегуляции военнослужащих в условиях боевых действий. Пособие передано в действующие подразделения и спасло жизни не одной сотне наших воинов.— С какими периодами нашей истории можно сравнить сегодняшний военный конфликт? Возможно, применяемые нынче тактические решения имели место в прежние времена и теперь используются в новой интерпретации?— Сомневаюсь, что в какой-то ближайшей или далекой истории можно найти что-то подобное. По сути, происходящее без каких-либо натяжек можно назвать Третьей мировой войной.Вспомним Первую мировую. Конфликт междинастических отношений, борьба за новые рынки сбыта, невиданные ранее формы капитализма, крах Российской империи, эпидемии, поразившие всю Европу. Это было странное время и очень странная война с нынешней точки зрения.Вторая мировая война фактически разделила мир на две части. И она получилась воистину мировой. При этом ее выиграли солдаты, а не боевая техника. К сожалению, сегодня глобальный Запад пытается ревизовать ее итоги, представляя победы в локальных боестолкновениях как основные причины поражения фашизма.Сегодня ситуация иная. На российско-украинской линии соприкосновения против России воюют практически все страны Запада и ряд примкнувших к ним иностранных государств. Применяется самое современное вооружение, в том числе запрещенное международными договорами. Я имею в виду боеприпасы с кассетными боеголовками и обедненным ураном. Ясно лишь одно: кто победит в этой войне, тот и будет определять мировой порядок в ближайшие десятилетия. Именно по этой причине у нас нет права на проигрыш.— Если вернуться к теме, с которой мы начали беседу, какие выводы нужно сделать, чтобы больше не повторялись неприглядные деяния тех, кто имеет возможность распределять государственные средства, в том числе в свой карман?— Во всех странах и во все времена офицеры и командиры были образцом чести и порядочности. И порой неважно, где ты несешь свою службу — на передовой или в подразделениях материально-технического обеспечения. Просто к стране, к государству ты должен относиться как к Родине. Вот так, с большой буквы.И тогда Родина всегда будет в безопасности.О том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии, в интервью Дмитрий Краснов: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России.* - Движение признано экстремистским и запрещено на территории России

https://ukraina.ru/20231231/1052339359.html

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Анна Черкасова

интервью, андрей белоусов, сергей шойгу, следственный комитет, скр, россия, запад, украина, минобороны, арест, коррупция, мошенничество