https://ukraina.ru/20240808/1056751975.html

Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО

Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО - 08.08.2024 Украина.ру

Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО

Россия снова одержит победу. Уверенность в этом выразил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном аккаунте соцсети Х

2024-08-08T10:29

2024-08-08T10:29

2024-08-08T10:29

новости

россия

грузия

украина

саакашвили

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048551388_0:20:943:550_1920x0_80_0_0_cfd71ae060167a8dd10414498a31bf95.jpg.webp

"В 2008 году мы защищали свой народ и отстаивали интересы своей страны после набега этого урода Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России", - заявил Медведев.События российской спецоперации 2008 года проанализировал автор издания Украина.ру Василий Стоякин в материале Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины Читайте о событиях наступивших суток читайте в обзоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа

россия

грузия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, грузия, украина, саакашвили, дмитрий медведев