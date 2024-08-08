Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
Россия снова одержит победу. Уверенность в этом выразил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном аккаунте соцсети Х
"В 2008 году мы защищали свой народ и отстаивали интересы своей страны после набега этого урода Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России", - заявил Медведев.
События российской спецоперации 2008 года проанализировал автор издания Украина.ру Василий Стоякин в материале Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
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