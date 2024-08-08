Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО - 08.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240808/1056751975.html
Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО - 08.08.2024 Украина.ру
Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
Россия снова одержит победу. Уверенность в этом выразил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном аккаунте соцсети Х
2024-08-08T10:29
2024-08-08T10:29
новости
россия
грузия
украина
саакашвили
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048551388_0:20:943:550_1920x0_80_0_0_cfd71ae060167a8dd10414498a31bf95.jpg.webp
"В 2008 году мы защищали свой народ и отстаивали интересы своей страны после набега этого урода Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России", - заявил Медведев.События российской спецоперации 2008 года проанализировал автор издания Украина.ру Василий Стоякин в материале Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины Читайте о событиях наступивших суток читайте в обзоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа
россия
грузия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048551388_92:0:852:570_1920x0_80_0_0_98dc0ccedcc1654162fb65b3ffc09844.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, грузия, украина, саакашвили, дмитрий медведев
Новости, Россия, Грузия, Украина, Саакашвили, Дмитрий Медведев

Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО

10:29 08.08.2024
 
© commons.wikimedia.orgСаакашвили и галстук. Август 2008
Саакашвили и галстук. Август 2008 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© commons.wikimedia.org
Читать в
Россия снова одержит победу. Уверенность в этом выразил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном аккаунте соцсети Х
"В 2008 году мы защищали свой народ и отстаивали интересы своей страны после набега этого урода Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России", - заявил Медведев.
События российской спецоперации 2008 года проанализировал автор издания Украина.ру Василий Стоякин в материале Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
Читайте о событиях наступивших суток читайте в обзоре Украина.ру Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа
 
НовостиРоссияГрузияУкраинаСаакашвилиДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
11:46"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
11:34"До Киева и дальше": эксперт объяснил призыв Медведева к смене характера СВО
11:33Ходаковский об интервенции ВСУ: противник совершил большую ошибку, выбрав оптимальное направление
11:30Черногория экстрадирует в Россию пару взяткодателей
10:47Следком возбудил дело после атаки на безоружного военкора Поддубного
10:40Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
10:29Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
10:05Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"
10:03СК РФ расследует убийство солдатом ВСУ женщины в Курской области
09:47Поддубный ранен, бои в Курской области, новое направление удара ВСУ. Главное на Украине на утро 8 августа
09:18Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область
08:47Слуцкий осудил циничную реакцию США на вторжение ВСУ в Курскую область
08:35Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
08:16Главное за ночь 8 августа
08:06"Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область
07:44Минобороны показало, как российские военные уничтожают технику ВСУ в Курской области
07:28США не обязаны защищать страны Евросоюза от России - Вэнс
07:25Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии
07:20Всё будет гореть, но НАТО не придёт: Литовкин о действиях Украины и шансах на мир с Россией
Лента новостейМолния