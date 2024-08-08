https://ukraina.ru/20240808/1048551648.html

Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины

Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины - 08.08.2024 Украина.ру

Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины

Нынешняя политика грузинского правительства заставляет считать Грузию страной благожелательно-нейтральной по отношению к России. Вряд ли грузины что-то забыли из недавней истории, но экономический интерес и общность ценностей диктуют выгодную России политическую линию. В этом смысле итог войны 08.08.08 можно считать безусловным успехом России

2024-08-08T08:35

2024-08-08T08:35

2024-08-08T08:35

история

история

россия

грузия

южная осетия

грузино-осетинский конфликт

саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048551388_0:20:943:550_1920x0_80_0_0_71401ffb2b698591b3b7215db52d4484.jpg

Украинские и западные СМИ после начала СВО активно поминают российско-грузинский вооружённый конфликт августа 2008 года как проявление "российской агрессии". При этом как-то забывается, что агрессором, даже по признанию Евросоюза, была Грузия, а Россия проводила операцию по принуждению к миру.ПредысторияКавказ — территория очень запутанная. Там живёт множество народов, зачастую находящихся друг с другом в вековой вражде.Это вполне можно отнести к грузинам и осетинам. Если в Средние века отношения между соседними народами были, видимо, нормальными и князья двух государств находились между собой в родстве, то в XVIII веке они были уже расстроены. В Грузии даже существовал закон, запрещающий браки между грузинами и осетинами.Осетия вошла в состав Российской империи раньше Грузии, но в составе России отношения между грузинами и осетинами даже ухудшились. Грузинские феодалы начали делать осетин своими крепостными. Вспыхивали восстания, которые приходилось подавлять российскими войсками. В 1852 году крестьяне Южной Осетии были переведены в разряд казённых.В мае 1917 года Грузия провозгласила свою независимость и сразу же представила претензии на территорию Южной Осетии. В Осетии был создан свой Национальный совет.Летом 1920 года началась грузинско-осетинская война, завершившаяся победой грузин, — армия Грузинской демократической республики (ГрДР) и партийные отряды грузинских меньшевиков осуществили "зачистку" Осетии — осетинские сёла были сожжены, около 5 тысяч человек уничтожили, остальные осетины были вынуждены бежать через горы в Северную Осетию. В Осетии события 1920 года трактуют как геноцид.Однако уже в феврале-марте 1921 года грузинские большевики при поддержке Красной армии, а также выдвинувшая территориальные претензии к Грузии руководимая Мустафой Кемалем Турция нанесли поражение ГрДР. На большей части Грузии была установлена Советская власть, которая в 1922 году создала Юго-Осетинскую автономную область.Постсоветская историяКонфликт между Осетией и Грузией возобновился ещё тогда, когда эти территории входили в состав СССР.10 ноября 1989 года совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял решение о её преобразовании в автономную республику (в СССР автономные области были в составе унитарных национальных республик, а автономные республики — в составе РСФСР, таким образом осетины де-факто сделали Грузию федерацией).Верховный Совет Грузинской ССР признал это решение неконституционным. Попытки приехавших в Цхинвали грузин протестовать привели к массовым столкновениям с осетинами.20 сентября 1990 года была провозглашена Южно-Осетинская Советская Демократическая Республика в составе СССР, тогда же была принята декларация о национальном суверенитете.В январе 1991 года между Грузией и Осетией началась война — в Цхинвали была введена грузинская милиция и национальная гвардия. Однако, после трёх недель уличных боёв, их пришлось вывести (руководство СССР в это время пыталось урегулировать конфликт дипломатическим путём). После этого грузинские войска заняли высоты вокруг Цхинвали и продолжали обстрел города из артиллерии.Впрочем, грузины были больше заняты своими внутренними делами — в стране фактически шла гражданская война.31 марта в Грузии прошёл референдум о независимости (98,9% — за), а 9 апреля принят акт о независимости. Осетия и Абхазия присоединяться к Грузии отказались, 20 сентября Осетия приняла решение о присоединении к России. В январе 1992 года прошёл референдум о независимости и присоединении к России (98% — за по обоим вопросам), 29 мая был принят акт о независимости.Осетинам удалось убедить российское руководство выступить в качестве миротворцев. 24 июля 1992 года были подписаны Сочинские соглашения о принципах мирного урегулирования, а в июле на линии соприкосновения были развёрнуты российский, грузинский и осетинский миротворческие батальоны.Уже в августе, правда, началась война в Абхазии. Есть мнение, что национальная гвардия начала её по своей инициативе, игнорируя президента Эдуарда Шеварднадзе.Саакашвили и нарастание напряжённостиПосле принятия соглашений Осетия оставалась де-факто независимым государством. Осетины массово принимали российское гражданство (на основании паспорта СССР — гражданами Грузии они так и не стали).Ситуация поменялась после прихода к власти Михаила Саакашвили. Летом 2004 года дошло до боевых действий — грузинские войска пытались захватить господствующие высоты около Цхинвали, но успеха не достигли.Очередное обострение началось в 2006 году. Грузинское руководство попыталось удалить российский миротворческий контингент, указывая на то, что миротворцы незаконно находятся на территории Грузии, поскольку не получают визы и не проходят пограничный контроль, что было чистой правдой — миротворцы на контролируемую Грузией территорию и не заходили.Тем временем при поддержке США проводилась переподготовка и перевооружение грузинской армии. В Грузии постоянно находилось около 100 американских военных советников. 80 грузинских спецназовцев были подготовлены американскими инструкторами по программе, которая в 1995 году была опробована в Хорватии в рамках операции "Буря".Особую роль в тех событиях играла поддержка Украины. Президент Виктор Ющенко в обход традиционных процедур организовал поставки военной техники в Грузию. Речь шла о бронетехнике, самолётах и вертолётах, средствах ПВО и др.Помимо технических средств в Грузию отправлялись и военные специалисты. Например, до сих пор ходят слухи, что расчет грузинского ЗРК "Бук", сбивший в ночь на 9 августа российский разведывательный самолёт Ту-22М3, был украинским.Особое напряжение началось в 2008 году. Грузинская сторона усилила разведку территории Осетии при помощи БПЛА. Несколько аппаратов было сбито. К границам Осетии подтягивались грузинские войска, с другой стороны начала усиливать свой миротворческий контингент Россия. Проводились учения: грузинско-американские — "Немедленный ответ" и российские — "Кавказ-2008".Война 08.08.08В ночь на 8 августа грузинские войска нанесли удар "Градами" и начали атаку на Цхинвали силами пехоты при поддержке танков. Командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили заявил, что началась "операция по наведению в Цхинвальском районе конституционного порядка". При этом атакам подверглись также посты российских миротворцев.Россия включилась в конфликт. Уже в 1:40 (обстрел Цхинвали начался в 0:15) первая батальонная тактическая группа 58 армии (её части были развёрнуты на территории Северной Осетии после недавних учений) прошла Рокский тоннель. Утром российская авиация начала удары по вторгшимся на территорию Осетии грузинским войскам и целям на территории Грузии.9 августа грузинам удалось оттеснить российские войска, но по мере переброски войск с территории России была создана наступательная группировка, которая 11 августа очистила от грузинских войск территорию Осетии. Грузинская армия в панике отступила, оставив город Гори.10 августа произошло столкновение кораблей Черноморского флота с грузинскими ВМС, в результате чего малый ракетный корабль "Мираж" потопил два грузинских катера.12 августа, исчерпав возможности военного сопротивления, Саакашвили провёл в Тбилиси массовый митинг против "российской агрессии", в котором приняли участие президенты Польши — Лех Качиньский, Украины — Виктор Ющенко, Эстонии — Тоомас Хендрик Ильвес, Литвы — Валдас Адамкус и глава правительства Латвии Ивар Годманис.В это же время Дмитрий Медведев сообщил прибывшему в Москву президенту Франции Николя Саркози, что принял решение прекратить операцию по принуждению Грузии к миру.В ходе боевых действий в Осетии, по официальным данным, погибли 1694 человека, включая 32 военнослужащих и сотрудника МВД. Однако поимённый список опубликован не был. Международная организация Human Rights Watch считает осетинские данные завышенными и полагает, что погибли 300—400 человек.Грузинские потери составили около 400 человек, включая 170 военнослужащих.Российские потери — 71 человек.ИтогиРоссия одержала в этом конфликте политическую и дипломатическую победу.1) Россия продемонстрировала готовность и способность применять вооружённую силу для принуждения к миру. Это оказалось для многих (в первую очередь для руководства Грузии) неожиданным.2) Грузинские вооружённые силы были разгромлены, и угроза для Осетии и Абхазии была на длительное время снята. При этом территория Грузии не была на сколько-нибудь длительный промежуток времени под контролем российских войск, то есть речь шла именно об операции по принуждению к миру.3) В сентябре 2009 года комиссия ЕС признала, что в начале войны была виновата именно Грузия.4) 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.В то же время нельзя не отметить, что ряд обстоятельств для России был не вполне удачным.Во-первых, как оказалось, проведённого после чеченской войны реформирования было недостаточно — система управления и развёртывания российской армии была далека от оптимальной.Под руководством министра обороны Анатолия Сердюкова была проведена масштабная военная реформа. В результате за несколько последующих лет российская армия приобрела совершенно новый вид и по организации, и по вооружению.Тем не менее, некоторые аспекты учтены не были. В частности, без внимания осталось активное использование грузинской стороной БПЛА и отсутствие таких аппаратов с российской стороны, хотя опытные образцы уже были и применялись на учениях.Не было учтено и то, что Грузия смогла вывести свою авиацию из-под удара. При этом грузинские вертолёты показали высокую эффективность, а штурмовики (включая доработанные при помощи Израиля "Мимино") практически не использовались.По итогам операции российская сторона признала потерю четырёх самолётов от действий грузинской ПВО, грузинская сторона — трёх Ан-2 на земле и трёх вертолётов на захваченной авиабазе Сенаки.Во-вторых, Россия практически полностью проиграла информационную войну. Широко распространено мнение, что агрессором является Россия, которая оккупировала Абхазию и Осетию. До сих пор за пределами России мало кто знает официальную позицию Евросоюза по поводу войны 08.08.08.Негативные для России итоги войны 2008 года в полной мере проявились в 2014 и 2022 годах, однако никакого достижения украинской стороны тут нет.В-третьих, Абхазия и Осетия не получили широкого международного признания. Помимо России признали их Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру (карликовое островное государство в Тихом океане с населением в 10 тысяч человек), а также ДНР и ЛНР.В-четвёртых, Грузия осталась враждебным к России государством, но она поддерживает выгодные для себя экономические отношения и не пытается более решить проблему Осетии и Абхазии военным путём. Более того, в 2022-23 годах Грузия воздержалась от оказания Украине военной помощи (хотя грузинские наёмники участвуют в боевых действиях).Авторитет Саакашвили, разумеется, сильно упал, но он сохранял свой пост до 2013 года. Уход с поста президента и, тем более, его нынешнее положение нельзя назвать следствием военного поражения.В-пятых, Украина вышла из этого кризиса совершенно девственной, хотя оказывала Грузии военную помощь, а Виктор Ющенко, по имеющейся информации, был готов воспользоваться итогами войны для вытеснения России из Крыма.Чисто военные итоги войны не учитывались, и 2014 год Украина встретила практически без армии. Учиться пришлось уже в ходе начавшейся гражданской войны. Высокий уровень подготовки украинской армии в 2022 году к итогам войны 08.08.08 уже не относится.

https://ukraina.ru/20200507/1027618354.html

https://ukraina.ru/20210730/1031958526.html

https://ukraina.ru/20230727/1048272492.html

https://ukraina.ru/20220504/1033911780.html

https://ukraina.ru/20230705/1047825673.html

https://ukraina.ru/20230715/1048035472.html

россия

грузия

южная осетия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, россия, грузия, южная осетия, грузино-осетинский конфликт, саакашвили