Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине - 07.08.2024 Украина.ру
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Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине
Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине - 07.08.2024 Украина.ру
Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине
В скором времени вопросами восстановления Украины с американской стороны будет ведать опытный дипломат, который внёс большой вклад в укрепление связей между США и исторической родиной родителей - Индией. Станет ли он успешнее своей предшественницы, чьи предки родом из Киевской области?
2024-08-07T18:06
2024-08-07T18:06
эксклюзив
украина
сша
восстановление
джо байден
барак обама (старший)
индия
энтони блинкен
гарри рид
пентагон
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Неделю назад Пенни Прицкер сообщила, что покинет должность спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, а 6 августа глава Госдепартамента Энтони Блинкен объявил, к кому перейдут эти полномочия."Поскольку позиция Пенни ограничена сроком в один год, то начатая ею работа продолжится. Заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсами Ричард Верма продолжит её", - заявил он.Подводя итоги работы Прицкер, госсекретарь отметил, что она инициировала запуск проекта по ускоренному лицензированию и совместному производству предприятий американского и украинского военно-промышленного комплексов, работала над выделением экономической поддержки Украины на общую сумму $9 млрд, а также поддерживала проводимые Киевом реформы.В отличие от Пенни, чьи предки в конце XIX века переехали в Америку из Киевской области, для её сменщика украинская тематика не имеет столь личного значения. Но, как и Прицкер, Ричард Верма происходит из семьи мигрантов – его родители перебрались за океан из Индии.Он построил успешную карьеру в военной, юридической и дипломатической сфере. Профессиональный путь Верма начал в 1990-х в системе вооружённых сил США в качестве судьи-адвоката ВВС, за что удостоен статуса ветерана и медалей "За заслуги перед национальной обороной", "За заслуги перед ВВС", "За выдающиеся заслуги".Знакомство с большой политикой состоялось сразу с Сената, а конкретнее – с должности старшего советника по национальной безопасности лидера демократического большинства Гарри Рида в 2002 году, причём Верма входил в число немногих людей, имевших допуск к совершенно секретной информации. Он выступал по вопросам обороны и внешней политики в комитетах Сената, офисе председателя Палаты представителей и Белом доме. В тот момент он был одним из самых высокопоставленных американцев индийского происхождения в Конгрессе США.После чего в мае 2008 года, в последние месяцы правления президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, Верма вошёл в состав Комиссии по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и терроризма, которая занималась реализацией мер, разработанных после событий 11 сентября. В том же году стал соавтором книги "Мир под угрозой" Боба Грэма и Джима Талента.Победу на выборах одержали демократы, и переходная команда избранного президента Барака Обамы попросила Верму остаться в Комиссии до завершения работы в группе по проверке деятельности агентств Пентагона, одним из руководителей которой он был. В 2009-м Обама лично выбрал его помощником госсекретаря по законодательным вопросам – тогда во главе внешнеполитического ведомства стояла Хиллари Клинтон – тем самым сделав его самым высокопоставленным индийским американцем в администрации.Пик дипломатической карьеры Вермы наступил 16 января 2015 года с назначением послом США в Индии. Это первый в истории случае, когда американскую дипмиссию в Нью-Дели возглавил человек индийского происхождения. Его заслугой стал исторический прогресс в укреплении двусторонних отношений, он лично занимался организацией встреч Обамы и премьер-министра Индии Нарендры Моди, а ещё сделал то, чего не делал ни один из предшественников, - посетил все индийские штаты.С приходом в Белый дом президента-республиканца Дональда Трампа в 2017 году Верма подал в отставку и ушёл в частный сектор. Как вице-председатель консалтинговой фирмы Asia Group отвечал за надзор над южноазиатским направлением. Была в его послужном списке также компания Mastercard.Власть в США вернулась к демократам – вернулся во власть и Верма. Первый зарубежный визит в нынешней должности заместителя госсекретаря США по управлению и ресурсам, на которую Байден назначил его в конце 2022 года, дипломат совершил ни куда-нибудь, а на Украину. Целью той поездки в мае 2023-го Верма назвал "увидеть, как помощь США помогает Украине защищаться от российской агрессии", не забыв повторить набивший оскомину американский тезис о "поддержке столько, сколько потребуется".В рамках этого визита американский дипломат встретился с коллективом посольства США, министром финансов Украины Сергеем Марченко и Александром Кубраковым, занимавшим тогда пост вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины. Так что нового смотрящего в Киеве знают.Пенни Прицкер, выступая на мероприятии в вашингтонском аналитическом Институте Брукингса в последних числах июля, подчеркнула, что изыскивать средства для помощи Украине становится всё сложнее. Следовательно, возникает необходимость искать новые варианты финансирования вместо прямой бюджетной поддержки. В беседах с Владимиром Зеленским американская чиновница так и говорила: представьте, что помощь закончилась.Запад вообще не горит желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, констатирует бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в колонке для газеты The Wall Street Journal. Спасение утопающих прекрасно известно чьих рук дело, поэтому аналитик перечислил список мер, которые придётся предпринять украинским властям ради восстановления страны. В частности, они должны предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам, а также приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстёгивающих коррупцию.Интересно, какие варианты Киеву предложит новый спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма.Подробнее о том, почему Украина, вопреки прогнозам экспертов, до сих пор продолжает функционировать, читайте в статье Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет
https://ukraina.ru/20240807/1056730360.html
https://ukraina.ru/20240310/1053802427.html
украина
сша
индия
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, восстановление, джо байден, барак обама (старший), индия, энтони блинкен, гарри рид, пентагон, сенат, ввс
Эксклюзив, Украина, США, восстановление, Джо Байден, Барак Обама (старший), Индия, Энтони Блинкен, Гарри Рид, Пентагон, сенат, ВВС

Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине

18:06 07.08.2024
 
© U.S. Department of StateРичард Верма
Ричард Верма
© U.S. Department of State
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В скором времени вопросами восстановления Украины с американской стороны будет ведать опытный дипломат, который внёс большой вклад в укрепление связей между США и исторической родиной родителей - Индией. Станет ли он успешнее своей предшественницы, чьи предки родом из Киевской области?
Неделю назад Пенни Прицкер сообщила, что покинет должность спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, а 6 августа глава Госдепартамента Энтони Блинкен объявил, к кому перейдут эти полномочия.
"Поскольку позиция Пенни ограничена сроком в один год, то начатая ею работа продолжится. Заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсами Ричард Верма продолжит её", - заявил он.
Подводя итоги работы Прицкер, госсекретарь отметил, что она инициировала запуск проекта по ускоренному лицензированию и совместному производству предприятий американского и украинского военно-промышленного комплексов, работала над выделением экономической поддержки Украины на общую сумму $9 млрд, а также поддерживала проводимые Киевом реформы.
В отличие от Пенни, чьи предки в конце XIX века переехали в Америку из Киевской области, для её сменщика украинская тематика не имеет столь личного значения. Но, как и Прицкер, Ричард Верма происходит из семьи мигрантов – его родители перебрались за океан из Индии.
Флаги Украина США - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
11:47
Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на УкраинеАмериканские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью совместного производства на Украине и поэтому не спешат заключать контракты. Об этом сообщает портал Defense One
Он построил успешную карьеру в военной, юридической и дипломатической сфере. Профессиональный путь Верма начал в 1990-х в системе вооружённых сил США в качестве судьи-адвоката ВВС, за что удостоен статуса ветерана и медалей "За заслуги перед национальной обороной", "За заслуги перед ВВС", "За выдающиеся заслуги".
Знакомство с большой политикой состоялось сразу с Сената, а конкретнее – с должности старшего советника по национальной безопасности лидера демократического большинства Гарри Рида в 2002 году, причём Верма входил в число немногих людей, имевших допуск к совершенно секретной информации. Он выступал по вопросам обороны и внешней политики в комитетах Сената, офисе председателя Палаты представителей и Белом доме. В тот момент он был одним из самых высокопоставленных американцев индийского происхождения в Конгрессе США.
После чего в мае 2008 года, в последние месяцы правления президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, Верма вошёл в состав Комиссии по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и терроризма, которая занималась реализацией мер, разработанных после событий 11 сентября. В том же году стал соавтором книги "Мир под угрозой" Боба Грэма и Джима Талента.
Победу на выборах одержали демократы, и переходная команда избранного президента Барака Обамы попросила Верму остаться в Комиссии до завершения работы в группе по проверке деятельности агентств Пентагона, одним из руководителей которой он был. В 2009-м Обама лично выбрал его помощником госсекретаря по законодательным вопросам – тогда во главе внешнеполитического ведомства стояла Хиллари Клинтон – тем самым сделав его самым высокопоставленным индийским американцем в администрации.
Пик дипломатической карьеры Вермы наступил 16 января 2015 года с назначением послом США в Индии. Это первый в истории случае, когда американскую дипмиссию в Нью-Дели возглавил человек индийского происхождения. Его заслугой стал исторический прогресс в укреплении двусторонних отношений, он лично занимался организацией встреч Обамы и премьер-министра Индии Нарендры Моди, а ещё сделал то, чего не делал ни один из предшественников, - посетил все индийские штаты.
С приходом в Белый дом президента-республиканца Дональда Трампа в 2017 году Верма подал в отставку и ушёл в частный сектор. Как вице-председатель консалтинговой фирмы Asia Group отвечал за надзор над южноазиатским направлением. Была в его послужном списке также компания Mastercard.
Власть в США вернулась к демократам – вернулся во власть и Верма. Первый зарубежный визит в нынешней должности заместителя госсекретаря США по управлению и ресурсам, на которую Байден назначил его в конце 2022 года, дипломат совершил ни куда-нибудь, а на Украину. Целью той поездки в мае 2023-го Верма назвал "увидеть, как помощь США помогает Украине защищаться от российской агрессии", не забыв повторить набивший оскомину американский тезис о "поддержке столько, сколько потребуется".
В рамках этого визита американский дипломат встретился с коллективом посольства США, министром финансов Украины Сергеем Марченко и Александром Кубраковым, занимавшим тогда пост вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины. Так что нового смотрящего в Киеве знают.
мост украина закарпатье
10 марта, 17:53
На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — BloombergПо подсчетам Европейского инвестиционного банка, средства необходимые для восстановления Украины превышаю триллион долларов. Об этом 10 марта сообщило агентство Bloomberg
Пенни Прицкер, выступая на мероприятии в вашингтонском аналитическом Институте Брукингса в последних числах июля, подчеркнула, что изыскивать средства для помощи Украине становится всё сложнее. Следовательно, возникает необходимость искать новые варианты финансирования вместо прямой бюджетной поддержки. В беседах с Владимиром Зеленским американская чиновница так и говорила: представьте, что помощь закончилась.
Запад вообще не горит желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, констатирует бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в колонке для газеты The Wall Street Journal. Спасение утопающих прекрасно известно чьих рук дело, поэтому аналитик перечислил список мер, которые придётся предпринять украинским властям ради восстановления страны. В частности, они должны предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам, а также приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстёгивающих коррупцию.
Интересно, какие варианты Киеву предложит новый спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма.
Подробнее о том, почему Украина, вопреки прогнозам экспертов, до сих пор продолжает функционировать, читайте в статье Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет
 
ЭксклюзивУкраинаСШАвосстановлениеДжо БайденБарак Обама (старший)ИндияЭнтони БлинкенГарри РидПентагонсенатВВС
 
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