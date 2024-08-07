https://ukraina.ru/20240807/1056743118.html

Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине

Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине - 07.08.2024 Украина.ру

Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по Украине

В скором времени вопросами восстановления Украины с американской стороны будет ведать опытный дипломат, который внёс большой вклад в укрепление связей между США и исторической родиной родителей - Индией. Станет ли он успешнее своей предшественницы, чьи предки родом из Киевской области?

2024-08-07T18:06

2024-08-07T18:06

2024-08-07T18:06

эксклюзив

украина

сша

восстановление

джо байден

барак обама (старший)

индия

энтони блинкен

гарри рид

пентагон

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Неделю назад Пенни Прицкер сообщила, что покинет должность спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, а 6 августа глава Госдепартамента Энтони Блинкен объявил, к кому перейдут эти полномочия."Поскольку позиция Пенни ограничена сроком в один год, то начатая ею работа продолжится. Заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсами Ричард Верма продолжит её", - заявил он.Подводя итоги работы Прицкер, госсекретарь отметил, что она инициировала запуск проекта по ускоренному лицензированию и совместному производству предприятий американского и украинского военно-промышленного комплексов, работала над выделением экономической поддержки Украины на общую сумму $9 млрд, а также поддерживала проводимые Киевом реформы.В отличие от Пенни, чьи предки в конце XIX века переехали в Америку из Киевской области, для её сменщика украинская тематика не имеет столь личного значения. Но, как и Прицкер, Ричард Верма происходит из семьи мигрантов – его родители перебрались за океан из Индии.Он построил успешную карьеру в военной, юридической и дипломатической сфере. Профессиональный путь Верма начал в 1990-х в системе вооружённых сил США в качестве судьи-адвоката ВВС, за что удостоен статуса ветерана и медалей "За заслуги перед национальной обороной", "За заслуги перед ВВС", "За выдающиеся заслуги".Знакомство с большой политикой состоялось сразу с Сената, а конкретнее – с должности старшего советника по национальной безопасности лидера демократического большинства Гарри Рида в 2002 году, причём Верма входил в число немногих людей, имевших допуск к совершенно секретной информации. Он выступал по вопросам обороны и внешней политики в комитетах Сената, офисе председателя Палаты представителей и Белом доме. В тот момент он был одним из самых высокопоставленных американцев индийского происхождения в Конгрессе США.После чего в мае 2008 года, в последние месяцы правления президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, Верма вошёл в состав Комиссии по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и терроризма, которая занималась реализацией мер, разработанных после событий 11 сентября. В том же году стал соавтором книги "Мир под угрозой" Боба Грэма и Джима Талента.Победу на выборах одержали демократы, и переходная команда избранного президента Барака Обамы попросила Верму остаться в Комиссии до завершения работы в группе по проверке деятельности агентств Пентагона, одним из руководителей которой он был. В 2009-м Обама лично выбрал его помощником госсекретаря по законодательным вопросам – тогда во главе внешнеполитического ведомства стояла Хиллари Клинтон – тем самым сделав его самым высокопоставленным индийским американцем в администрации.Пик дипломатической карьеры Вермы наступил 16 января 2015 года с назначением послом США в Индии. Это первый в истории случае, когда американскую дипмиссию в Нью-Дели возглавил человек индийского происхождения. Его заслугой стал исторический прогресс в укреплении двусторонних отношений, он лично занимался организацией встреч Обамы и премьер-министра Индии Нарендры Моди, а ещё сделал то, чего не делал ни один из предшественников, - посетил все индийские штаты.С приходом в Белый дом президента-республиканца Дональда Трампа в 2017 году Верма подал в отставку и ушёл в частный сектор. Как вице-председатель консалтинговой фирмы Asia Group отвечал за надзор над южноазиатским направлением. Была в его послужном списке также компания Mastercard.Власть в США вернулась к демократам – вернулся во власть и Верма. Первый зарубежный визит в нынешней должности заместителя госсекретаря США по управлению и ресурсам, на которую Байден назначил его в конце 2022 года, дипломат совершил ни куда-нибудь, а на Украину. Целью той поездки в мае 2023-го Верма назвал "увидеть, как помощь США помогает Украине защищаться от российской агрессии", не забыв повторить набивший оскомину американский тезис о "поддержке столько, сколько потребуется".В рамках этого визита американский дипломат встретился с коллективом посольства США, министром финансов Украины Сергеем Марченко и Александром Кубраковым, занимавшим тогда пост вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины. Так что нового смотрящего в Киеве знают.Пенни Прицкер, выступая на мероприятии в вашингтонском аналитическом Институте Брукингса в последних числах июля, подчеркнула, что изыскивать средства для помощи Украине становится всё сложнее. Следовательно, возникает необходимость искать новые варианты финансирования вместо прямой бюджетной поддержки. В беседах с Владимиром Зеленским американская чиновница так и говорила: представьте, что помощь закончилась.Запад вообще не горит желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, констатирует бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в колонке для газеты The Wall Street Journal. Спасение утопающих прекрасно известно чьих рук дело, поэтому аналитик перечислил список мер, которые придётся предпринять украинским властям ради восстановления страны. В частности, они должны предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам, а также приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстёгивающих коррупцию.Интересно, какие варианты Киеву предложит новый спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма.Подробнее о том, почему Украина, вопреки прогнозам экспертов, до сих пор продолжает функционировать, читайте в статье Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет

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https://ukraina.ru/20240310/1053802427.html

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