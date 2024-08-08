Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК. Это означает, что людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.
Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. Но 14 новых бригад — это порядка 100 тысяч человек, сообщил эксперт.
Если верить Зеленскому, то у Запада возможности вооружать Украину заканчиваются. Но мы же не знаем, Зеленский правду говорит или врет, потому что недавно Сырский говорил, что в резерве у него восемь бригад, добавил он.
"Когда речь шла о том, сколько они вообще хотят подготовить к концу августа, было названо число в восемь бригад в конце июля как уже готовых. Сейчас Зеленский говорит, что вооружено 3 бригады. Что с остальными? Они отправлены уже на фронт, те 5, которые тоже были вооружены, по словам Сырского? И там сейчас воюют, а вместо них они набрали еще 11 и теперь ищут для них оружие?", - отметил Ищенко.
Пока что, если верить Зеленскому, людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Но они пошли по пути минимальной поддержки фронта, поэтому там жалуются, что батальоны сократились до 20, до 50, до 70 человек, резюмировал собеседник издания.
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