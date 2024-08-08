Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина - 08.08.2024 Украина.ру
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Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина
Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина - 08.08.2024 Украина.ру
Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина
Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК. Это означает, что людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-08T04:00
2024-08-08T04:00
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
ростислав ищенко
александр сырский
бригада
резервы
всу
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Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. Но 14 новых бригад — это порядка 100 тысяч человек, сообщил эксперт.Если верить Зеленскому, то у Запада возможности вооружать Украину заканчиваются. Но мы же не знаем, Зеленский правду говорит или врет, потому что недавно Сырский говорил, что в резерве у него восемь бригад, добавил он.Пока что, если верить Зеленскому, людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Но они пошли по пути минимальной поддержки фронта, поэтому там жалуются, что батальоны сократились до 20, до 50, до 70 человек, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, ростислав ищенко, александр сырский, бригада, резервы, всу, сво, вооружения
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Александр Сырский, бригада, резервы, ВСУ, СВО, вооружения

Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина

04:00 08.08.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК. Это означает, что людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.
Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. Но 14 новых бригад — это порядка 100 тысяч человек, сообщил эксперт.
Если верить Зеленскому, то у Запада возможности вооружать Украину заканчиваются. Но мы же не знаем, Зеленский правду говорит или врет, потому что недавно Сырский говорил, что в резерве у него восемь бригад, добавил он.
"Когда речь шла о том, сколько они вообще хотят подготовить к концу августа, было названо число в восемь бригад в конце июля как уже готовых. Сейчас Зеленский говорит, что вооружено 3 бригады. Что с остальными? Они отправлены уже на фронт, те 5, которые тоже были вооружены, по словам Сырского? И там сейчас воюют, а вместо них они набрали еще 11 и теперь ищут для них оружие?", - отметил Ищенко.
Пока что, если верить Зеленскому, людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Но они пошли по пути минимальной поддержки фронта, поэтому там жалуются, что батальоны сократились до 20, до 50, до 70 человек, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 11:31
Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на УкраинеОфицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник считает, что c самолетами F-16 на Украине есть как минимум две проблемы. Какие — военно-политический эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоАлександр СырскийбригадарезервыВСУСВОвооружения
 
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