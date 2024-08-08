https://ukraina.ru/20240808/1056735470.html

Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина

Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина - 08.08.2024 Украина.ру

Людей они ловят достаточно: Ищенко предположил, сколько новых бригад держит в резерве Украина

Если Зеленский не врет про 14 новых бригад, то это неплохое достижение для ТЦК. Это означает, что людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-08T04:00

2024-08-08T04:00

2024-08-08T04:00

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бригада

резервы

всу

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Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.Речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые Сырский обещал создать к концу августа. Зеленский говорит, что у него уже людей на 14 бригад, теперь ему надо просто оружие. Но 14 новых бригад — это порядка 100 тысяч человек, сообщил эксперт.Если верить Зеленскому, то у Запада возможности вооружать Украину заканчиваются. Но мы же не знаем, Зеленский правду говорит или врет, потому что недавно Сырский говорил, что в резерве у него восемь бригад, добавил он.Пока что, если верить Зеленскому, людей они ловят достаточно. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы. Но они пошли по пути минимальной поддержки фронта, поэтому там жалуются, что батальоны сократились до 20, до 50, до 70 человек, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность для США вернувшихся в рамках обмена людей - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240807/1056721108.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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