https://ukraina.ru/20240804/1056663582.html
Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ
Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ - 04.08.2024 Украина.ру
Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ
Американский журналист Майкл Бом считает, что обмен заключенными США и России за три месяца до выборов вовсе не подарок от Джо Байдена Камале Харрис, как думают многие.
2024-08-04T07:30
2024-08-04T07:30
2024-08-04T07:30
интервью
сша
россия
запад
джо байден
олаф шольц
майкл бом
заключенные
обмен
камала харрис
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Об этом политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.Россия и страны Запада 1 августа провели обмен заключенными. Освобождены 26 человек (16 с российской стороны и 10 с западной, в том числе двое детей).— Майкл, в чем ценность вернувшихся в рамках обмена людей для США? Кого вы считаете ключевой фигурой для США в обмене между РФ и Западом и почему?— Очевидно, что Эван Гершкович — это ключевая фигура. На это есть несколько причин.Во-первых, он журналист одной из самых престижных и авторитетных газет США The Wall Street Journal.Во-вторых, в США многие считали, что он арестован и осужден незаконно и несправедливо. Это было громким, резонансным делом для всей Америки. "Американский журналист взят в заложники!", — возмущались в Белом доме, Конгрессе, СМИ и среди граждан. Закрытый судебный процесс над Гершковичем в РФ (без присяжных, как это происходит в США) американцы сравнивали с делом российского хакера Романа Селезнева, которого судили в США по делу о киберкраже на 50 миллионов долларов открытым судом присяжных. Он тоже был обменян.По мнению большинства граждан США, Гершкович был арестован в России для создания обменного фонда. Действительно, США и Белый дом активно боролись за освобождение Эвана, часто о нем говорил Байден, было создано движение "Свободу Эвану", которое получило широкое распространение. Последние 15 месяцев его история привлекала большое внимание в Америке — и когда он был под стражей, и когда стал освобожден.— Благодаря чему стал возможен такой масштабный обмен между Россией и Западом?— Благодаря тому, что США удалось убедить союзников, в том числе Берлин, участвовать в этом. Олаф Шольц наконец-то согласился освободить Вадима Красикова.Именно поэтому это дело тянулось так долго. Германия сопротивлялась, потому что Красиков был осужден там на пожизненное заключение за убийство. Долго торговались. В начале Шольц не желал отпускать Красикова. Но, когда белорусские власти объявили, что хотят применить смертную казнь к гражданину Германии, который сидел в белорусской тюрьме, канцлер согласился обменять Красикова на осужденного немца.Кроме того, Вашингтон смог привлечь к обмену Словению, Польшу, Норвегию. Это был сложный процесс, который требовал серьезной координации. Я полагаю, что в США для обмена не хватало особо ценных осужденных россиян (был лишь Владислав Клюшин и Эван Гершкович), поэтому надо было искать важных для России заключенных в других странах.— Что пишут СМИ в США и говорят простые американские граждане о таком обмене с РФ?— С одной стороны, все очень рады. Это большой праздник для американцев.О Гершковиче часто писали и говорили в американских СМИ. О Поле Уилане — в меньшей степени, хотя он сидел в России около шести лет. Тем не менее американцы знали о нем и сочувствовали. Что касается журналистки Алсу Курмашевой*, она не так известна в США и была осуждена недавно. Но когда эти трое вернулись, конечно, все обрадовались.С другой стороны, у многих граждан и большинства в политическом истеблишменте США (не у всех, конечно, потому что американцы разные) были двойственные чувства и осадок от этой сделки. Они считают, что Россия их обманом и шантажом вынудила на такой неравный обмен. Дескать, США отдали виновных в обмен на невиновных. Они считают, что поддаешься на это один раз, жди и второго. Так они думают. Подобные настроения в том числе отражены в американских СМИ.Третий негативный момент — еще 20 американцев остаются в российских тюрьмах. А США получили трёх американских и восемь российских граждан. Такое соотношение вызывает вопросы, смущение и удивление у многих в Америке. Они спрашивают, почему американские власти не смогли добиться освобождения восьми американцев и трёх россиян, например. Что важнее для Америки? Где приоритет?— Какие лично у вас впечатления от обмена?— Я лично был удивлен, почему сделка состоялась именно сейчас.На мой взгляд, для России было бы выгоднее дождаться итогов президентских выборов в США. При условии, что победил Трамп, России было бы более выгодно заключить соглашение с ним, нежели с Байденом. Возможно, удалось бы обменять еще больше российских граждан.Я предполагал, что, пока Байден президент, обмен будет отложен.Также хочу добавить, что некоторые эксперты в России аргументируют, что данное мероприятие политически мотивировано со стороны США. Дескать, сделка произошла за три месяца до выборов с целью поддержки Камалы Харрис (напомню, что она лично встретила освобожденных из РФ в аэропорте) — значит это подарок Байдена вице-президенту.На мой взгляд, аргумент не выдерживает критики. Байден был бы счастлив организовать обмен заключенными летом 2023 года — задолго до начала избирательной кампании. Если бы это было возможно. Это идет не первый год. Но, как я уже сказал, было много трудностей. В том числе Германия сопротивлялась, и так далее.— Как вы считаете, можно ли после обмена заключенными между ожидать уступок со стороны Запада по Украине? Ждать ли мирного договора до выборов в США? А после?— Я не вижу никакой связи между тем, что обе стороны договорились и совершили эту сделку, и украинской проблематикой. Это абсолютно отдельные проблемы.Даже если считать обмен заключенными относительной удачей американской стороны, не значит, что будет какой-то сдвиг по решению украинского вопроса, что выросли возможности заключить мирный договор между Украиной и РФ.Да, многие думали: посмотрите, нашелся канал общения между спецслужбами стран. Они смогли договориться и работать вместе, несмотря на жесткое противостояние между Россией и США. Возможно, это могло бы стать триггером для построения новых взаимосвязей и так далее.Но все равно у США остаётся негативный ореол вокруг обмена заключенными. То есть все проблемы по украинскому кризису между США и Россией остаются острыми. Сделка по обмену заключенными сама по себе не поможет уменьшить это противостояние — ни на Украине, ни в целом. А наоборот, российско-американские отношениях могут и ухудшиться.О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и устроить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.* Признана в России иноагентом
https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html
https://ukraina.ru/20240802/1056649513.html
https://ukraina.ru/20240802/1056646995.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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интервью, сша, россия, запад, джо байден, олаф шольц, майкл бом, заключенные, обмен, камала харрис, выборы, дональд трамп, украина, переговоры
Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ
Американский журналист Майкл Бом считает, что обмен заключенными США и России за три месяца до выборов вовсе не подарок от Джо Байдена Камале Харрис, как думают многие.
Об этом политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Россия и страны Запада 1 августа провели обмен заключенными. Освобождены 26 человек (16 с российской стороны и 10 с западной, в том числе двое детей).
— Майкл, в чем ценность вернувшихся в рамках обмена людей для США? Кого вы считаете ключевой фигурой для США в обмене между РФ и Западом и почему?
— Очевидно, что Эван Гершкович — это ключевая фигура. На это есть несколько причин.
Во-первых, он журналист одной из самых престижных и авторитетных газет США The Wall Street Journal.
Во-вторых, в США многие считали, что он арестован и осужден незаконно и несправедливо. Это было громким, резонансным делом для всей Америки. "Американский журналист взят в заложники!", — возмущались в Белом доме, Конгрессе, СМИ и среди граждан.
Закрытый судебный процесс над Гершковичем в РФ (без присяжных, как это происходит в США) американцы сравнивали с делом российского хакера Романа Селезнева, которого судили в США по делу о киберкраже на 50 миллионов долларов открытым судом присяжных. Он тоже был обменян.
По мнению большинства граждан США, Гершкович был арестован в России для создания обменного фонда. Действительно, США и Белый дом активно боролись за освобождение Эвана, часто о нем говорил Байден
, было создано движение "Свободу Эвану", которое получило широкое распространение. Последние 15 месяцев его история привлекала большое внимание в Америке — и когда он был под стражей, и когда стал освобожден.
7 ноября 2022, 16:40Майкл Бом: кто он
— Благодаря чему стал возможен такой масштабный обмен между Россией и Западом?
— Благодаря тому, что США удалось убедить союзников, в том числе Берлин, участвовать в этом. Олаф Шольц наконец-то согласился освободить Вадима Красикова.
Именно поэтому это дело тянулось так долго. Германия сопротивлялась, потому что Красиков был осужден там на пожизненное заключение за убийство. Долго торговались.
В начале Шольц
не желал отпускать Красикова. Но, когда белорусские власти объявили, что хотят применить смертную казнь к гражданину Германии, который сидел в белорусской тюрьме, канцлер согласился обменять Красикова на осужденного немца.
Кроме того, Вашингтон смог привлечь к обмену Словению, Польшу, Норвегию. Это был сложный процесс, который требовал серьезной координации. Я полагаю, что в США для обмена не хватало особо ценных осужденных россиян (был лишь Владислав Клюшин и Эван Гершкович), поэтому надо было искать важных для России заключенных в других странах.
— Что пишут СМИ в США и говорят простые американские граждане о таком обмене с РФ?
— С одной стороны, все очень рады. Это большой праздник для американцев.
О Гершковиче часто писали и говорили в американских СМИ. О Поле Уилане — в меньшей степени, хотя он сидел в России около шести лет. Тем не менее американцы знали о нем и сочувствовали. Что касается журналистки Алсу Курмашевой*, она не так известна в США и была осуждена недавно. Но когда эти трое вернулись, конечно, все обрадовались.
С другой стороны, у многих граждан и большинства в политическом истеблишменте США (не у всех, конечно, потому что американцы разные) были двойственные чувства и осадок от этой сделки. Они считают, что Россия их обманом и шантажом вынудила на такой неравный обмен.
Дескать, США отдали виновных в обмен на невиновных. Они считают, что поддаешься на это один раз, жди и второго. Так они думают. Подобные настроения в том числе отражены в американских СМИ.
Третий негативный момент — еще 20 американцев остаются в российских тюрьмах. А США получили трёх американских и восемь российских граждан. Такое соотношение вызывает вопросы, смущение и удивление у многих в Америке. Они спрашивают, почему американские власти не смогли добиться освобождения восьми американцев и трёх россиян, например. Что важнее для Америки? Где приоритет?
— Какие лично у вас впечатления от обмена?
— Я лично был удивлен, почему сделка состоялась именно сейчас.
На мой взгляд, для России было бы выгоднее дождаться итогов президентских выборов в США. При условии, что победил Трамп
, России было бы более выгодно заключить соглашение с ним, нежели с Байденом. Возможно, удалось бы обменять еще больше российских граждан.
Я предполагал, что, пока Байден президент, обмен будет отложен.
Также хочу добавить, что некоторые эксперты в России аргументируют, что данное мероприятие политически мотивировано со стороны США. Дескать, сделка произошла за три месяца до выборов с целью поддержки Камалы Харрис
(напомню, что она лично встретила освобожденных из РФ в аэропорте) — значит это подарок Байдена вице-президенту.
На мой взгляд, аргумент не выдерживает критики. Байден был бы счастлив организовать обмен заключенными летом 2023 года — задолго до начала избирательной кампании. Если бы это было возможно. Это идет не первый год. Но, как я уже сказал, было много трудностей. В том числе Германия сопротивлялась, и так далее.
— Как вы считаете, можно ли после обмена заключенными между ожидать уступок со стороны Запада по Украине? Ждать ли мирного договора до выборов в США? А после?
— Я не вижу никакой связи между тем, что обе стороны договорились и совершили эту сделку, и украинской проблематикой. Это абсолютно отдельные проблемы.
Даже если считать обмен заключенными относительной удачей американской стороны, не значит, что будет какой-то сдвиг по решению украинского вопроса, что выросли возможности заключить мирный договор между Украиной и РФ.
Да, многие думали: посмотрите, нашелся канал общения между спецслужбами стран. Они смогли договориться и работать вместе, несмотря на жесткое противостояние между Россией и США. Возможно, это могло бы стать триггером для построения новых взаимосвязей и так далее.
Но все равно у США остаётся негативный ореол вокруг обмена заключенными.
То есть все проблемы по украинскому кризису между США и Россией остаются острыми. Сделка по обмену заключенными сама по себе не поможет уменьшить это противостояние — ни на Украине, ни в целом. А наоборот, российско-американские отношениях могут и ухудшиться.
О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и устроить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.
* Признана в России иноагентом