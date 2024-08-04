https://ukraina.ru/20240804/1056663582.html

Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ

Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ - 04.08.2024 Украина.ру

Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ

Американский журналист Майкл Бом считает, что обмен заключенными США и России за три месяца до выборов вовсе не подарок от Джо Байдена Камале Харрис, как думают многие.

2024-08-04T07:30

2024-08-04T07:30

2024-08-04T07:30

интервью

сша

россия

запад

джо байден

олаф шольц

майкл бом

заключенные

обмен

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_57:1:900:475_1920x0_80_0_0_7b7ed971a8a67ac9bff1d7ef816aff09.jpg.webp

Об этом политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.Россия и страны Запада 1 августа провели обмен заключенными. Освобождены 26 человек (16 с российской стороны и 10 с западной, в том числе двое детей).— Майкл, в чем ценность вернувшихся в рамках обмена людей для США? Кого вы считаете ключевой фигурой для США в обмене между РФ и Западом и почему?— Очевидно, что Эван Гершкович — это ключевая фигура. На это есть несколько причин.Во-первых, он журналист одной из самых престижных и авторитетных газет США The Wall Street Journal.Во-вторых, в США многие считали, что он арестован и осужден незаконно и несправедливо. Это было громким, резонансным делом для всей Америки. "Американский журналист взят в заложники!", — возмущались в Белом доме, Конгрессе, СМИ и среди граждан. Закрытый судебный процесс над Гершковичем в РФ (без присяжных, как это происходит в США) американцы сравнивали с делом российского хакера Романа Селезнева, которого судили в США по делу о киберкраже на 50 миллионов долларов открытым судом присяжных. Он тоже был обменян.По мнению большинства граждан США, Гершкович был арестован в России для создания обменного фонда. Действительно, США и Белый дом активно боролись за освобождение Эвана, часто о нем говорил Байден, было создано движение "Свободу Эвану", которое получило широкое распространение. Последние 15 месяцев его история привлекала большое внимание в Америке — и когда он был под стражей, и когда стал освобожден.— Благодаря чему стал возможен такой масштабный обмен между Россией и Западом?— Благодаря тому, что США удалось убедить союзников, в том числе Берлин, участвовать в этом. Олаф Шольц наконец-то согласился освободить Вадима Красикова.Именно поэтому это дело тянулось так долго. Германия сопротивлялась, потому что Красиков был осужден там на пожизненное заключение за убийство. Долго торговались. В начале Шольц не желал отпускать Красикова. Но, когда белорусские власти объявили, что хотят применить смертную казнь к гражданину Германии, который сидел в белорусской тюрьме, канцлер согласился обменять Красикова на осужденного немца.Кроме того, Вашингтон смог привлечь к обмену Словению, Польшу, Норвегию. Это был сложный процесс, который требовал серьезной координации. Я полагаю, что в США для обмена не хватало особо ценных осужденных россиян (был лишь Владислав Клюшин и Эван Гершкович), поэтому надо было искать важных для России заключенных в других странах.— Что пишут СМИ в США и говорят простые американские граждане о таком обмене с РФ?— С одной стороны, все очень рады. Это большой праздник для американцев.О Гершковиче часто писали и говорили в американских СМИ. О Поле Уилане — в меньшей степени, хотя он сидел в России около шести лет. Тем не менее американцы знали о нем и сочувствовали. Что касается журналистки Алсу Курмашевой*, она не так известна в США и была осуждена недавно. Но когда эти трое вернулись, конечно, все обрадовались.С другой стороны, у многих граждан и большинства в политическом истеблишменте США (не у всех, конечно, потому что американцы разные) были двойственные чувства и осадок от этой сделки. Они считают, что Россия их обманом и шантажом вынудила на такой неравный обмен. Дескать, США отдали виновных в обмен на невиновных. Они считают, что поддаешься на это один раз, жди и второго. Так они думают. Подобные настроения в том числе отражены в американских СМИ.Третий негативный момент — еще 20 американцев остаются в российских тюрьмах. А США получили трёх американских и восемь российских граждан. Такое соотношение вызывает вопросы, смущение и удивление у многих в Америке. Они спрашивают, почему американские власти не смогли добиться освобождения восьми американцев и трёх россиян, например. Что важнее для Америки? Где приоритет?— Какие лично у вас впечатления от обмена?— Я лично был удивлен, почему сделка состоялась именно сейчас.На мой взгляд, для России было бы выгоднее дождаться итогов президентских выборов в США. При условии, что победил Трамп, России было бы более выгодно заключить соглашение с ним, нежели с Байденом. Возможно, удалось бы обменять еще больше российских граждан.Я предполагал, что, пока Байден президент, обмен будет отложен.Также хочу добавить, что некоторые эксперты в России аргументируют, что данное мероприятие политически мотивировано со стороны США. Дескать, сделка произошла за три месяца до выборов с целью поддержки Камалы Харрис (напомню, что она лично встретила освобожденных из РФ в аэропорте) — значит это подарок Байдена вице-президенту.На мой взгляд, аргумент не выдерживает критики. Байден был бы счастлив организовать обмен заключенными летом 2023 года — задолго до начала избирательной кампании. Если бы это было возможно. Это идет не первый год. Но, как я уже сказал, было много трудностей. В том числе Германия сопротивлялась, и так далее.— Как вы считаете, можно ли после обмена заключенными между ожидать уступок со стороны Запада по Украине? Ждать ли мирного договора до выборов в США? А после?— Я не вижу никакой связи между тем, что обе стороны договорились и совершили эту сделку, и украинской проблематикой. Это абсолютно отдельные проблемы.Даже если считать обмен заключенными относительной удачей американской стороны, не значит, что будет какой-то сдвиг по решению украинского вопроса, что выросли возможности заключить мирный договор между Украиной и РФ.Да, многие думали: посмотрите, нашелся канал общения между спецслужбами стран. Они смогли договориться и работать вместе, несмотря на жесткое противостояние между Россией и США. Возможно, это могло бы стать триггером для построения новых взаимосвязей и так далее.Но все равно у США остаётся негативный ореол вокруг обмена заключенными. То есть все проблемы по украинскому кризису между США и Россией остаются острыми. Сделка по обмену заключенными сама по себе не поможет уменьшить это противостояние — ни на Украине, ни в целом. А наоборот, российско-американские отношениях могут и ухудшиться.О том, как демократы США хотят выбить козырь у Трампа и устроить на Украине мир раньше него, в интервью Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины.* Признана в России иноагентом

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

https://ukraina.ru/20240802/1056649513.html

https://ukraina.ru/20240802/1056646995.html

сша

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, запад, джо байден, олаф шольц, майкл бом, заключенные, обмен, камала харрис, выборы, дональд трамп, украина, переговоры