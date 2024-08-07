https://ukraina.ru/20240807/1056720956.html

"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском

"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском - 07.08.2024 Украина.ру

"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском

Телеграм-каналы Украины подтвердили, что ВС РФ зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-07T05:20

2024-08-07T05:20

2024-08-07T05:20

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В скором времени во фронтовых сводках будут звучать названия поселков Гродовка и Новогродовка – два пригорода Красноармейска (Покровска), похожие на Красногоровку, где ВСУ попытаются организовать вменяемую оборону, сообщил эксперт.В противном случае ВСУ придется вести городские бои в самом Красноармейске и Димитрове – в непосредственной близости от этого критически важного рокадного шоссе, добавил он.Продолжается наступление российских войск на Часов Яр. Но пока не хотим приступать к городскому штурму, поскольку это уравнивает маневренные возможности ВС РФ с возможностями ВСУ вести пассивную оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии - в интервью Дмитрия Краснова: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России на сайте Украина.ру* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.

https://ukraina.ru/20240806/1056718503.html

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новости, россия, украина, нью-йорк, алексей анпилогов, часов яр, донбасс, сво, наступление, оборона, всу