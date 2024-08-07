"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Телеграм-каналы Украины подтвердили, что ВС РФ зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В скором времени во фронтовых сводках будут звучать названия поселков Гродовка и Новогродовка – два пригорода Красноармейска (Покровска), похожие на Красногоровку, где ВСУ попытаются организовать вменяемую оборону, сообщил эксперт.
В противном случае ВСУ придется вести городские бои в самом Красноармейске и Димитрове – в непосредственной близости от этого критически важного рокадного шоссе, добавил он.
"Сами провластные телеграм-каналы Украины подтвердили, что наши войска зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника", - подчеркнул Анпилогов.
Продолжается наступление российских войск на Часов Яр. Но пока не хотим приступать к городскому штурму, поскольку это уравнивает маневренные возможности ВС РФ с возможностями ВСУ вести пассивную оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
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