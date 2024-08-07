"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском - 07.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240807/1056720956.html
"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском
"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском - 07.08.2024 Украина.ру
"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском
Телеграм-каналы Украины подтвердили, что ВС РФ зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-07T05:20
2024-08-07T05:20
новости
россия
украина
нью-йорк
алексей анпилогов
часов яр
донбасс
сво
наступление
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055446401_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_657bdb9b43d4ddb4f5db1187133e12b6.jpg.webp
В скором времени во фронтовых сводках будут звучать названия поселков Гродовка и Новогродовка – два пригорода Красноармейска (Покровска), похожие на Красногоровку, где ВСУ попытаются организовать вменяемую оборону, сообщил эксперт.В противном случае ВСУ придется вести городские бои в самом Красноармейске и Димитрове – в непосредственной близости от этого критически важного рокадного шоссе, добавил он.Продолжается наступление российских войск на Часов Яр. Но пока не хотим приступать к городскому штурму, поскольку это уравнивает маневренные возможности ВС РФ с возможностями ВСУ вести пассивную оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии - в интервью Дмитрия Краснова: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России на сайте Украина.ру* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
https://ukraina.ru/20240806/1056718503.html
россия
украина
нью-йорк
часов яр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055446401_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_339014ab20b49878d7e9a493c34f3b24.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, нью-йорк, алексей анпилогов, часов яр, донбасс, сво, наступление, оборона, всу
Новости, Россия, Украина, Нью-Йорк, Алексей Анпилогов, Часов Яр, Донбасс, СВО, наступление, оборона, ВСУ

"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском

05:20 07.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Телеграм-каналы Украины подтвердили, что ВС РФ зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В скором времени во фронтовых сводках будут звучать названия поселков Гродовка и Новогродовка – два пригорода Красноармейска (Покровска), похожие на Красногоровку, где ВСУ попытаются организовать вменяемую оборону, сообщил эксперт.
В противном случае ВСУ придется вести городские бои в самом Красноармейске и Димитрове – в непосредственной близости от этого критически важного рокадного шоссе, добавил он.
"Сами провластные телеграм-каналы Украины подтвердили, что наши войска зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника", - подчеркнул Анпилогов.
Продолжается наступление российских войск на Часов Яр. Но пока не хотим приступать к городскому штурму, поскольку это уравнивает маневренные возможности ВС РФ с возможностями ВСУ вести пассивную оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
О том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии - в интервью Дмитрия Краснова: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России на сайте Украина.ру
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 19:30
Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачиЧто касается создания буферной зоны в той же Сумской и Черниговской областях, то здесь тоже идут не столь афишируемые боевые действия. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто.
 
НовостиРоссияУкраинаНью-ЙоркАлексей АнпилоговЧасов ЯрДонбассСВОнаступлениеоборонаВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Слишком много погибших и дезертиров": эксперт о том, почему мобилизация не может восполнить потери ВСУ
05:50Идем в западной границе ДНР: в Донецке рассказали новости с фронта
05:50"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране
05:40"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов
05:30Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город
05:20"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском
05:10Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы
05:00"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ
04:50Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения
04:40Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ
04:30Перенджиев объяснил, зачем Западу и Зеленскому нужны миражи F-16 на Украине
04:20Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту
04:10Эксперт ответил, готовы ли британцы воевать с мигрантами за свою страну
04:00Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке
03:50Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток"
03:46Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира
03:40"Играют как кот с мышью": эксперт раскрыл, почему ВСУ отступают в Очеретино и чего боятся в Угледаре
03:30Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране
03:20Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ
03:10Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе
Лента новостейМолния