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Дмитрий Краснов: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России

Дмитрий Краснов: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России - 03.08.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Герои СВО дают уроки мужества поклонникам АУЕ*, сохраняя культурный код России

Управленцы плетут сети, собирают воду и медикаменты для отправки на фронт. Дети-инвалиды выступают в госпитале Бурденко перед ранеными солдатами СВО. А защитники Родины дают уроки мужества неблагополучным подросткам.

2024-08-03T05:55

2024-08-03T05:55

2024-08-03T06:34

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михаил онуфриенко

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реабилитация

новые регионы

гуманитарная помощь

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О том, как Россия пытается сохранить свой культурный код на фоне внешней агрессии, в интервью изданию Украина.ру, рассказал эксперт Госдумы, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, который регулярно ездит на новые территории и делится наработанным опытом с их руководителям.Отец Дмитрия Краснова из Запорожья, мать из села Збурьевка Голопристанского района Херсонской области. Там сейчас идут тягучие позиционные бои за острова в дельте Днепра.— Дмитрий Анатольевич, вы помогаете не только раненым на фронте солдатам реабилитироваться, но и занимаетесь делом всей вашей жизни — защитой прав и помощью беспризорным детям, инвалидам, осужденным. Расскажите, почему вы выбрали эту нишу?— Я закончил Военный университет экономики, финансов и права, работал в прокуратуре. Решив, что знаний о том, как устроено государство недостаточно, пошел учиться в Российскую академию государственной службы при Президенте РФ на факультет истории, остался в аспирантуре. Моим научным руководителем был известный историк Рудольф Пихоя, который предложил мне заниматься детской проблематикой. Эта тема была "в загоне" в 90-е годы. Хотя работа с детьми — это одно из главных направлений деятельности государства. Напомню, что во времена царской и советской России вопросы, связанные с преступностью были определяющими. Это была лакмусовая бумажка — определитель благополучности или неблагополучности общества . Одними из первых в 1918 году были приняты декрет о суде и декрет о комиссиях для несовершеннолетних. В 1990 году, когда мы отказались от советского строя, решили строить западную модель работы с детьми — ювенальную. У нее есть свои плюсы и минусы, но сейчас мы хотим сделать свою.Президент Путин два года назад дал поручение правительству России построить государственную политику по борьбе с преступностью среди молодежи. Уже приняты изменения в законодательстве, но пока воз и ныне там.Мы отказались от старой советской системы, от новой ювенальной, которая исповедуется западными странами, а своей пока еще нет. У нас такое причудливое разнообразие в этой области, винегрет.В аспирантуре я избрал предметом своих научных исследований историю государственной политики в области борьбы с преступностью среди несовершеннолетних и сделал ее анализ за советский период, чтобы, формируя новую, мы имели возможность не наступать на одни и те же грабли.По итогам этого труда родилось АНО "Поколение Победителей", которое занимается работой с неблагополучными подростками.— Кто ваши подопечные сегодня?— С 2014 года по предложению Департамента труда и соцзащиты Москвы мы системно ведем работу с детскими домами и центрами реабилитаций. Когда эта деятельность получила высокую оценку и у мэра, и у руководителя департамента, была создана Общественная наблюдательная комиссия города Москвы. Она отвечает за всех лиц, которые находятся в местах лишения свободы или на условном сроке. Одно из направлений — это работа с детьми.— Если ли у вас какие-то особенные подходы и методы работы с указанными категориями граждан? Как во время СВО изменились ваши задачи?— Мы разработали свою концепцию. Фактически создали систему по предупреждению детской преступности на уровне города. Сегодня мы работаем с детьми девиантами в СИЗО, центрах содержания, детьми, которые находятся на условном сроке, и теми, кто состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.Мы занимаемся патриотическим воспитанием подростков, в том числе организуем мероприятия, приуроченные к 23 февраля, 9 мая, 22 июня, Дню Беслана и так далее. Сейчас уроки мужества для этих детей проводят солдаты и офицеры, которые участвуют в СВО, из спецподразделений и спецслужб ВС РФ. Детям, которые выросли в неблагополучных семьях, есть, с кого брать пример.Преподаватели Российской академии государственной службы при Президенте РФ читают лекции по истории отечественной государственности. Налоговая служба Москвы подготовила лекции по налоговой грамотности. Институт современного искусства проводит лекции по культуре и российской живописи.Союз писателей Москвы и области организуют литературные курсы и кружки. Лица, которые находятся в местах не столь отдаленных, как говорится, имеют возможность публиковаться в журналах и газетах. Все это позволяет этим гражданам понять, какой культурный код заложен в них как в русских людях.— Какие еще проекты и для кого вы ведете?— Мы также курируем молодых и пожилых инвалидов, которые находятся в центрах реабилитации, фактически под контролем города. У них никогда не проходило больших мероприятий. Мы же провели паралимпиаду на базе лучших площадок города Москвы: Академия бокса, SportStation и так далее. К нам приходят чемпионы мира, представители Государственной Думы, Совета Федерации России известные ТВ-каналы. Инвалиды получают награды о спонсоров, радуются. Эти категории граждан не должны тихо умирать в своих центрах, а нуждаются в заботе и понимании, в возможности реализации своих планов и желаний. — Почему это важно в то время, когда вся наша новостная повестка посвящена спецоперации и борьбе с Западом?— Мы отказались от человекоцентричной системы советского воспитания и перешли на постгуманистическую западную, когда все интересы человека низводятся до уровня инстинктов. Наша задача в том, чтобы в стране не было чужих лишних людей.В обществе отношение к инвалидам, к сиротам, к преступникам, к неблагополучным людям зачастую опасливое. И наша задача, чтобы у людей расширился горизонт видения мира, а сострадание и желание помочь было на первом месте. Люди не могут жить животными инстинктами.И наш президент говорит о том, что мы предлагаем миру не столько экономическую модель, сколько нравственную. Мы отталкиваемся от наших традиционных ценностей, от человеколюбия, гуманизма.— Какие мероприятия в рамках вашей деятельности вы организуете для раненых бойцов СВО?— Пять раз в неделю у нас проходят мероприятия в госпитале имени Бурденко и его филиалах, где лечатся участники СВО. Смысл в том, чтобы помочь вернуть в мирную жизнь тем, кто получил травму, увечье.В этом участвуют в том числе спортивные организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями влиться в спорт, соревнования, сборы. Мы организуем для них семейные выезды в театр, кино, на выставки.Человек, который прошел войну в любой период истории нашего государства, испытал огромный стресс. Это необходимость выживать, убивать, защищая свою родину, самого себя. И, безусловно, люди находятся в травматическом состоянии.Государство помогает, но усилия должно прилагать все общество. Общество должно понимать, что для того, чтобы мы могли вести привычную размеренную жизнь, эти люди встали на нашу защиту. После Великой Отечественной войны отношение к воину было как к защитнику, котором нужно относиться с большим уважением.— А сейчас есть такое или недостаточно?— Помните, какое было пренебрежительное отношение после Афганской войны к ее участникам? Солдаты и офицеры вдруг оказались сброшенными и ненужными. Сейчас, с моей точки зрения, государство делает все для того, чтобы такой ситуации не было. Но среди некоторой части общества, которая придерживается либеральных взглядов, не все поддерживают спецоперацию. Это, к сожалению, культурная интеллигенция.Бывает, что даже детей участников СВО травят в школах. Этого быть не должно. Те, кто нападет на военнослужащих, должны быть преданы суду и получить большие сроки. Враг не может победить нас на поле боя, поэтому старается развалить изнутри через различные "трещины": через национальный вопрос, обострение миграционной проблемы, через пропаганду среди детей криминальной субкультуры ("ЧВК Редан", АУЕ*) и так далее. Благо, мы стараемся сохраниться монолитность государства силами всех ведомств и служб.— Как развивается проект "Солдатская библиотека" на новых территориях? Напомню читателям, что он создан для военнослужащих, которые лечатся в госпиталях ДНР и ЛНР. Им запрещено пользоваться гаджетами в целях безопасности, поэтому не скучать им помогают книги.— Да, проект "Солдатская библиотека" развиваем по мере сил. Собрать книги нам помогают граждане России. Люди даже привозят свои библиотеки. Также нас поддержали издательский дом "Красная Звезда", союзы писателей Москвы и России, трудовые коллективы. То есть равнодушных людей нет. Люди хотят помогать фронту, чем могут.— На данный момент кто-то помогает вам материально в ваших проектах? Или приходится самим всё делать?— Представьте, офицеры Налоговой службы после работы плетут сети, собирают воду, медикаменты; отправляют раз в месяц все это на линию боевого соприкосновения. Они ходят с нами в госпиталь Бурденко, убирают в операционных, выводят раненых на прогулку. "Москонцерт" предоставляет билеты для солдат и офицеров. Студенты из Института современного искусства выступают пять раз в неделю перед ранеными в Бурденко. Например, в феврале проводили концерт в помощь Белгороду, собрали 5,5 млн рублей. На концерте были воины из 45-й гвардейской бригады, из "Семеновского полка" и другие.Если ты не стоишь с оружием в руках, то можешь помочь по-другому. Перед ранеными выступают даже дети из детских домов, у которых порок сердца, нет ног или какого-то органа. Глядя на них, военным свои раны уже не кажутся такими тяжелыми.Департамент труда и соцзащиты создал Центр реабилитации участников СВО недалеко от станции Фили. Там огромный спортзал, библиотека, кружки. Можно организовать шашлыки. Даже создана система "Одно окно", где человек может восстановить документы, решить какие-то вопросы с пенсией, с жильем, с поступлением в институт.То есть мы стараемся огромными силами и средствами столицы решать быстро все подобные вопросы. Наш московский стандарт мы хотим экстраполировать на область и на новые регионы России.На новых территориях, в свою очередь, мы хотим подготовить ряд лекций для адвокатов, чтобы помочь юристам перейти на российское законодательство. Хотим передать опыт российских адвокатов, которые входят в Топ-300 лучших юристов России. Регионы должны понимать, что мы одно целое, а люди не должны чувствовать себя брошенными и находиться в вечном стрессе.— Как вы относитесь к инициативе о запрете гаджетов в зоне СВО?— Не думаю, что этот закон направлен на то, чтобы ущемить солдат и офицеров, речь идет о безопасности.Когда они выходят в эфир с этими гаджетами, локализация этого человека или подразделения быстро определяется через спутник, через ретранслятор и противником наносятся удары. Это происходит буквально в течение 10–30 минут.В какой мере должны вводиться ограничения, пусть определяют специалисты. Законы на войне пишутся кровью.Также о том, можно или нельзя, нужно или не стоит бойцам, участвующих в боевых действиях на СВО, использовать мобильные телефоны, в материале Гаджетам не место в СВО? Что означает новое предложение Госдумы.* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России

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Анна Черкасова

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