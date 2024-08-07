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Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ

Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру

Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ

Вся Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение. наступление на Красноармейск клином рассекает две части Донецкого фронта ВСУ и крайне затрудняет им снабжение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-07T06:20

2024-08-07T06:20

2024-08-07T06:20

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Сейчас от Авдеевки российкие войска ведут наступление на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Вся эта Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение, сообщил эксперт.Там расположен важный транспортный узел, через который идет рокада – шоссейная дорога вдоль линии соприкосновения. Она связывает южную часть Донбасса (Красногоровка, Селидово, Курахово, Угледар) и северной (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка), добавил он.Наступление ВС РФ идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление российских войск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, пойдут ли США на уступки по Украине после того, как пошли на уступки по обмену заключенными - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине

https://ukraina.ru/20240806/1056692156.html

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новости, авдеевка, россия, украина, алексей анпилогов, всу, донбасс, южно-донецкое направление, донецкое направление, наступление, угледар, сво