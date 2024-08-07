Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Вся Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение. наступление на Красноармейск клином рассекает две части Донецкого фронта ВСУ и крайне затрудняет им снабжение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас от Авдеевки российкие войска ведут наступление на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Вся эта Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение, сообщил эксперт.
Там расположен важный транспортный узел, через который идет рокада – шоссейная дорога вдоль линии соприкосновения. Она связывает южную часть Донбасса (Красногоровка, Селидово, Курахово, Угледар) и северной (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка), добавил он.
"В эту же большую агломерацию входит Часов Яр – передовая позиция ВСУ, которую все еще удерживает противник. Так вот наше наступление на Красноармейск клином рассекает две части Донецкого фронта ВСУ и крайне затрудняет им снабжение", - подчеркнул Анпилогов.
Наступление ВС РФ идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление российских войск, заключил собеседник издания.
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