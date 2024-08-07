Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
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Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ
Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ
Вся Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение. наступление на Красноармейск клином рассекает две части Донецкого фронта ВСУ и крайне затрудняет им снабжение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-07T06:20
2024-08-07T06:20
новости
авдеевка
россия
украина
алексей анпилогов
всу
донбасс
южно-донецкое направление
донецкое направление
наступление
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Сейчас от Авдеевки российкие войска ведут наступление на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Вся эта Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение, сообщил эксперт.Там расположен важный транспортный узел, через который идет рокада – шоссейная дорога вдоль линии соприкосновения. Она связывает южную часть Донбасса (Красногоровка, Селидово, Курахово, Угледар) и северной (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка), добавил он.Наступление ВС РФ идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление российских войск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, пойдут ли США на уступки по Украине после того, как пошли на уступки по обмену заключенными - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине
https://ukraina.ru/20240806/1056692156.html
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новости, авдеевка, россия, украина, алексей анпилогов, всу, донбасс, южно-донецкое направление, донецкое направление, наступление, угледар, сво
Новости, Авдеевка, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, ВСУ, Донбасс, Южно-Донецкое направление, Донецкое направление, наступление, Угледар, СВО

Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ

06:20 07.08.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Вся Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение. наступление на Красноармейск клином рассекает две части Донецкого фронта ВСУ и крайне затрудняет им снабжение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас от Авдеевки российкие войска ведут наступление на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Вся эта Красноармейская агломерация – небольшая, но имеет большое значение, сообщил эксперт.
Там расположен важный транспортный узел, через который идет рокада – шоссейная дорога вдоль линии соприкосновения. Она связывает южную часть Донбасса (Красногоровка, Селидово, Курахово, Угледар) и северной (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка), добавил он.
"В эту же большую агломерацию входит Часов Яр – передовая позиция ВСУ, которую все еще удерживает противник. Так вот наше наступление на Красноармейск клином рассекает две части Донецкого фронта ВСУ и крайне затрудняет им снабжение", - подчеркнул Анпилогов.
Наступление ВС РФ идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление российских войск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
О том, пойдут ли США на уступки по Украине после того, как пошли на уступки по обмену заключенными - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине
Олег Измайлов интервью
Вчера, 06:30
Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёлБольшое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать
 
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