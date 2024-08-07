https://ukraina.ru/20240807/1056676192.html

Перенджиев объяснил, зачем Западу и Зеленскому нужны миражи F-16 на Украине

Перенджиев объяснил, зачем Западу и Зеленскому нужны миражи F-16 на Украине - 07.08.2024 Украина.ру

Перенджиев объяснил, зачем Западу и Зеленскому нужны миражи F-16 на Украине

Сообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о том, что Киев получил американские истребители F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию, однако из этого ничего не выйдет

2024-08-07T04:30

2024-08-07T04:30

2024-08-07T04:30

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f-16

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев."Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу. Попахивает какой-то ловушкой. "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались"", - сказал собеседник издания.Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом.Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.О происходящем в зоне СВО и попытках коллективного Запада отвлечь Россию от борьбы за Арктику подробнее Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.Двумя днями ранее Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ. Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов отметил, что Запад медлит с поставками самолетов F-16, ведь в этом случае опасности подвергнутся поселки на территории стран НАТО, где живет гражданское население. Еще одна причина промедления, добавил он, в том, что эти истребители могут стать антирекламой американского ВПК.Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру сказал, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьПодполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыВ марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ

https://ukraina.ru/20240804/1056670255.html

https://ukraina.ru/20240804/1056669715.html

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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, александр перенджиев, украина.ру, f-16