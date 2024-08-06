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ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники
ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники - 06.08.2024 Украина.ру
ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники
Интервенция в Курскую область дорого обошлась ВСУ. О потерях противника утром 6 августа сообщило Минобороны России
2024-08-06T18:04
2024-08-06T18:04
2024-08-06T18:04
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курская область
россия
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вооруженные силы украины
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"Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - сказано в официальном сообщении.В российском министерстве отметили, что войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России "отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области".Российская авиация нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения направлены резервы российской группировки войск на Курском направлении."В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", - констатировали в Минобороны РФ.Также на эту тему читайте публикацию Украина.ру Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, фсб, потери всу, сво, всу, танки, государственная граница, военная техника
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ФСБ, потери ВСУ, СВО, ВСУ, танки, государственная граница, военная техника
ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники
Интервенция в Курскую область дорого обошлась ВСУ. О потерях противника утром 6 августа сообщило Минобороны России
"Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - сказано в официальном сообщении.
В российском министерстве отметили, что войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России "отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области".
Российская авиация нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения направлены резервы российской группировки войск на Курском направлении.
"В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", - констатировали в Минобороны РФ.