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ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники

ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники - 06.08.2024 Украина.ру

ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники

Интервенция в Курскую область дорого обошлась ВСУ. О потерях противника утром 6 августа сообщило Минобороны России

2024-08-06T18:04

2024-08-06T18:04

2024-08-06T18:04

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"Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - сказано в официальном сообщении.В российском министерстве отметили, что войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России "отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области".Российская авиация нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения направлены резервы российской группировки войск на Курском направлении."В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", - констатировали в Минобороны РФ.Также на эту тему читайте публикацию Украина.ру Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области

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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, фсб, потери всу, сво, всу, танки, государственная граница, военная техника