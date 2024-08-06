https://ukraina.ru/20240806/1056703027.html

Рванет или нет? Мир наблюдает за Ближним Востоком

Рванет или нет? Мир наблюдает за Ближним Востоком - 06.08.2024 Украина.ру

Рванет или нет? Мир наблюдает за Ближним Востоком

После убийства главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, которого 31 июля поразила в Тегеране израильская ракета, Ближний Восток пребывает в постоянном напряжении по поводу возможной мести со стороны иранцев или их прокси

2024-08-06T13:45

2024-08-06T13:45

2024-08-06T15:59

эксклюзив

украина

ближний восток

тегеран

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

демократическая партия

new york times

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Израильтяне закупаются генераторами и едой, израильское телевидение демонстрирует бетонные стены прочных бункеров, в которых можно будет укрыться от гипотетического иранского удара возмездия.Хотя Биньямин Нетяньяху, наоборот, буквально пишет в местной прессе о необходимости "превентивного удара" по иранской стороне – как будто предыдущей провокативной атаки на Ханию было мало.Иранская пресса сообщает о том, что убийство Хании – который, в общем, отошел от активной политики после исключительно жестокого убийства части его детей и внуков – было совершено с согласия США. Тем более, что накануне этих событий премьер-министр Израиля лично посетил Вашингтон.Скорее всего, так оно и было. Тель-Авив наверняка не решился бы на удар по Тегерану, тем более, сразу после церемонии инаугурации нового президента Махмуда Пезешкиана – не обладая уверенностью в том, что за ним стоит военная и политическая поддержка Америки, которую обеспечили работающие на Капитолийском холме лоббисты.Однако накануне выборов лидеры Демократической партии всерьез опасаются, что с возобновлением учебного года возобновится и новая волна пропалестинских студенческих протестов, которая ударит по рейтингам Камалы Харрис.Подобные настроения по-прежнему господствуют в американских университетских кампусах. Даже собственная приёмная дочь Харрис – этническая еврейка –собирала через интернет средства для палестинских беженцев.Кроме того, крупный конфликт на Ближнем Востоке гарантированно поднимет цены на нефть. Этого демократической администрации тоже не надо. Ведь при подобном сценарии сразу же начнет расти в цене бензин на заправках, а темпы инфляции в целом усилятся – да еще и на фоне биржевого обвала, который поставил многие западные компании на грань вымирания.Поэтому даже после убийства Хании американский госдепартамент проводит на Ближнем Востоке свою привычную двурушническую стратегию, имитируя готовность к проведению мирных переговоров на фоне финансирования боевых действий израильской армии.Хотя при этом все видят – американские политики совсем не против, чтобы израильтяне убивали потенциальных участников арабо-израильской сделки. Потому что отношения с Тель-Авивом для них явно дороже соглашений и принципов.В этой ситуации Вашингтону приходится блефовать, используя для этого полный набор политического цинизма.Западные либеральные медиа активно пишут о том, что после убийства Хании Джо Байден якобы серьезно поругался с Нетаньяху по телефону. Как сообщается, едва способный повысить голос Джо призвал израильского премьера "прекратить нести чушь" и чуть ли не топнул ногой – после того Биби заявил ему о прогрессе в мирном процессе на Ближнем Востоке.Кроме того, Байден отдельно высказался о ракетной атаке Израиля на Тегеран, заявив, что убийство Хании не способствует достижению перемирия в Газе. Политический рупор демократов, издание New York Times, вдобавок отмечает: убийство лидера "Хамаса" было "неудачно спланировано". Очевидно, имея в виду, что действовать надо было не так, не там, не тогда, и тоньше.Ну а на CNN рассказали, что с войной у Нетаньяху получается точно так же – сообщив, что спустя восемь месяцев боев с израильской армией ХАМАС сумел восстановить почти половину своих батальонов на севере и в центре сектора Газа. Биби заверял, что их давно уничтожили, так что, фактически, американские журналисты уличили Нетаньяху в обмане.Тем не менее, любые информационные маневры в США уже не имеют на Ближнем Востоке большого значения. Вина Нетаньяху и Байдена, которые, фактически, несут ответственность за покушения в Тегеране, видится большинству очевидной, и последствия вряд ли станут для кого-то большим откровением.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что иранцы – или их союзники – якобы могут каким-то образом ударить уже в понедельник. То есть, другими словами, в любой момент с начала недели.Считать это пустой угрозой, конечно, нельзя. А если в регионе сейчас не вспыхнет большой войны, это будет немалой заслугой арабских стран, которые занимаются собственной дипломатией, чтобы у них над головой не летали ракеты. Тем более, что часть иранского руководства – например, тот же президент Махмуд Пезешкиан – изначально военной эскалации не хотели.Однако проблема в том, что политика израильского руководства, которое полностью опирается на Вашингтон и Госдеп, больше не вызывает ни у кого сколько-нибудь большого доверия. Никто не хочет садиться за стол переговоров с людьми, которые заведомо не хотят делать на этих встречах никаких уступок, а после дежурных улыбок и рукопожатий в любой момент могут ударить по вам ракетой.Поэтому, крупный конфликт между Израилем и Ираном вполне возможен – не важно, в начале недели или в другое время.Как уже было сказано, если он случится, от этой войны прежде всего пострадает мировая экономика. Достаточное сказать, что вчерашнее биржевое падение на рынках Азии не привело к обвальному падению курса нефти именно благодаря ожиданиям войны на Ближнем Востоке.Все остальное зависит от того, насколько серьезной будет война. При наиболее тяжелом сценарии – в который, правда, не очень верят эксперты – американцам придется вступить в конфликт, чтобы поддержать Тель-Авив – и это может сказаться на их поддержке Киева, который получит боеприпасы только после удовлетворения нужд Нетаньяху.Но большая часть специалистов по региону надеется, что все сведется к очередному взаимному массовому обстрелу дронами и ракетами, после которого у Ближнего Востока появится очередной шанс на мир – но уже не с американцами, а стабильными гарантами договоренностей – такие как Китай, Россия и арабские страны.Мнение политолога Ростислава Ищенко о перспективах войны на Ближнем Востоке На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко

https://ukraina.ru/20240731/1056587724.html

https://ukraina.ru/20240803/1056662211.html

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эксклюзив, украина, ближний восток, тегеран , израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, демократическая партия, new york times