Шойгу обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Азербайджана
11:48 06.08.2024 (обновлено: 11:49 06.08.2024)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства
"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 августа принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.
Журналисты телеканала "Звезда" пояснили, что собеседники обсудили развитие двухсторонних отношений, вопросы региональной безопасности, а также отметили, что отношения между нашими странами развиваются успешно.
Накануне Шойгу провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Накануне Шойгу провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Подробнее о его поездках - в материале Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана на сайте Украина.ру.