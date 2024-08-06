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Шойгу обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Азербайджана

Шойгу обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Азербайджана - 06.08.2024 Украина.ру

Шойгу обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Азербайджана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства

2024-08-06T11:48

2024-08-06T11:48

2024-08-06T11:49

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"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 августа принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.Журналисты телеканала "Звезда" пояснили, что собеседники обсудили развитие двухсторонних отношений, вопросы региональной безопасности, а также отметили, что отношения между нашими странами развиваются успешно.Накануне Шойгу провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Подробнее о его поездках - в материале Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана на сайте Украина.ру.

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новости, азербайджан, иран, россия, сергей шойгу, ильхам алиев