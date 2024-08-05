https://ukraina.ru/20240805/1056684018.html

Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана

Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана - 05.08.2024 Украина.ру

Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 5 августа прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран, сообщили в аппарате Совбеза

2024-08-05T13:57

2024-08-05T13:57

2024-08-05T14:38

новости

иран

сергей шойгу

россия

тегеран

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056685160_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_bbab7753f30bc22426adeb772cb908cd.jpg

В Тегеране он проведет переговоры с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.Шойгу примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.На переговорах будет обсуждаться широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление, от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.Подробнее об отношениях РФ и Ирана - в материале Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times на сайте Украина.ру.

иран

россия

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сергей шойгу, россия, тегеран , совбез