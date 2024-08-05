Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана - 05.08.2024 Украина.ру
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Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана
Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана - 05.08.2024 Украина.ру
Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 5 августа прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран, сообщили в аппарате Совбеза
2024-08-05T13:57
2024-08-05T14:38
новости
иран
сергей шойгу
россия
тегеран
совбез
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В Тегеране он проведет переговоры с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.Шойгу примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.На переговорах будет обсуждаться широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление, от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.Подробнее об отношениях РФ и Ирана - в материале Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сергей шойгу, россия, тегеран , совбез
Новости, Иран, Сергей Шойгу, Россия, Тегеран , Совбез

Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана

13:57 05.08.2024 (обновлено: 14:38 05.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 5 августа прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран, сообщили в аппарате Совбеза
В Тегеране он проведет переговоры с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.
Шойгу примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.
На переговорах будет обсуждаться широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление, от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.
Подробнее об отношениях РФ и Ирана - в материале Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times на сайте Украина.ру.
 
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