Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана
13:57 05.08.2024 (обновлено: 14:38 05.08.2024)
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 5 августа прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран, сообщили в аппарате Совбеза
В Тегеране он проведет переговоры с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.
Шойгу примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.
На переговорах будет обсуждаться широкий спектр двустороннего сотрудничества и его укрепление, от сферы безопасности до торгово-экономических проектов, а также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.
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