Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион - 06.08.2024 Украина.ру
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Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион
Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион - 06.08.2024 Украина.ру
Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, их остановили бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил, сообщил утром, 6 августа, губернатор региона Алексей Смирнов
2024-08-06T10:25
2024-08-06T10:41
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
дрг
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До официального заявления телеграм-каналы писали о попытке прорыва украинских подразделений через границу в Курской области. Власти сообщали о массированном обстреле приграничного города Суджа, расположенного неподалеку от Сумской области. Ранения получили трое детей и двое взрослых.Украинская сторона эту информацию не комментировала. Тем временем в сети очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлены последствия украинского обстрела в городе Суджа. Жилые дома сильно посечены осколками, выбиты окна, на асфальте разбросаны осколки и ветки деревьев."Моя улица вот, машина моя стоит, вот дом разбитый. Ракета упала, БМВ (полностью разрушена)", - прокомментировал обстановку автор видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza.Губернатор Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и сообщать властям обо всех подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках. Только за утро в регионе ранения получили двое мирных жителей, чей автомобиль атаковал украинский дрон. По состоянию на 10:03 в Курской области вновь объявлена сирена воздушной тревоги. Читайте также, что нужно сделать российским подразделениям, чтобы ВСУ не ударили по Курской области в интервью ветерана первой чеченской кампании, офицера запаса, писателя Виктора Кутырь на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), россия, вооруженные силы украины, дрг
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, ДРГ

Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион

10:25 06.08.2024 (обновлено: 10:41 06.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, их остановили бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил, сообщил утром, 6 августа, губернатор региона Алексей Смирнов
"Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов", - добавил он.
До официального заявления телеграм-каналы писали о попытке прорыва украинских подразделений через границу в Курской области. Власти сообщали о массированном обстреле приграничного города Суджа, расположенного неподалеку от Сумской области. Ранения получили трое детей и двое взрослых.
Украинская сторона эту информацию не комментировала.
Тем временем в сети очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлены последствия украинского обстрела в городе Суджа. Жилые дома сильно посечены осколками, выбиты окна, на асфальте разбросаны осколки и ветки деревьев.
"Моя улица вот, машина моя стоит, вот дом разбитый. Ракета упала, БМВ (полностью разрушена)", - прокомментировал обстановку автор видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza.
Губернатор Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и сообщать властям обо всех подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках.
Только за утро в регионе ранения получили двое мирных жителей, чей автомобиль атаковал украинский дрон. По состоянию на 10:03 в Курской области вновь объявлена сирена воздушной тревоги.
Читайте также, что нужно сделать российским подразделениям, чтобы ВСУ не ударили по Курской области в интервью ветерана первой чеченской кампании, офицера запаса, писателя Виктора Кутырь на сайте Украина.ру.
Украинская бронетехника, захваченная ВС РФ в Черниговской области
31 марта 2023, 15:35
Военный эксперт рассказал, какую технику ВСУ могут применить против Курска и БрянскаУкраинская группировка с легкой борнированной техникой может быть использована Киевом на северном направлении, в том числе на границе Брянской, Курской и Белгородской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Леонков
 
НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)РоссияВооруженные силы УкраиныДРГ
 
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10:48На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ
10:25Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион
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