Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион
10:25 06.08.2024 (обновлено: 10:41 06.08.2024)
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, их остановили бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил, сообщил утром, 6 августа, губернатор региона Алексей Смирнов
"Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов", - добавил он.
До официального заявления телеграм-каналы писали о попытке прорыва украинских подразделений через границу в Курской области. Власти сообщали о массированном обстреле приграничного города Суджа, расположенного неподалеку от Сумской области. Ранения получили трое детей и двое взрослых.
Украинская сторона эту информацию не комментировала.
Тем временем в сети очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлены последствия украинского обстрела в городе Суджа. Жилые дома сильно посечены осколками, выбиты окна, на асфальте разбросаны осколки и ветки деревьев.
"Моя улица вот, машина моя стоит, вот дом разбитый. Ракета упала, БМВ (полностью разрушена)", - прокомментировал обстановку автор видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza.
Губернатор Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и сообщать властям обо всех подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках.
Только за утро в регионе ранения получили двое мирных жителей, чей автомобиль атаковал украинский дрон. По состоянию на 10:03 в Курской области вновь объявлена сирена воздушной тревоги.
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