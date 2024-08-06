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Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион

Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион - 06.08.2024 Украина.ру

Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, их остановили бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил, сообщил утром, 6 августа, губернатор региона Алексей Смирнов

2024-08-06T10:25

2024-08-06T10:25

2024-08-06T10:41

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

россия

вооруженные силы украины

дрг

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До официального заявления телеграм-каналы писали о попытке прорыва украинских подразделений через границу в Курской области. Власти сообщали о массированном обстреле приграничного города Суджа, расположенного неподалеку от Сумской области. Ранения получили трое детей и двое взрослых.Украинская сторона эту информацию не комментировала. Тем временем в сети очевидцы публикуют кадры, на которых запечатлены последствия украинского обстрела в городе Суджа. Жилые дома сильно посечены осколками, выбиты окна, на асфальте разбросаны осколки и ветки деревьев."Моя улица вот, машина моя стоит, вот дом разбитый. Ракета упала, БМВ (полностью разрушена)", - прокомментировал обстановку автор видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza.Губернатор Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и сообщать властям обо всех подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках. Только за утро в регионе ранения получили двое мирных жителей, чей автомобиль атаковал украинский дрон. По состоянию на 10:03 в Курской области вновь объявлена сирена воздушной тревоги. Читайте также, что нужно сделать российским подразделениям, чтобы ВСУ не ударили по Курской области в интервью ветерана первой чеченской кампании, офицера запаса, писателя Виктора Кутырь на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230331/1044904445.html

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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), россия, вооруженные силы украины, дрг