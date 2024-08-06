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Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы

Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы - 06.08.2024 Украина.ру

Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы

В результате ночного обстрела Курской области ранения получили трое детей и двое взрослых. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-06T10:08

2024-08-06T10:08

2024-08-06T10:08

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"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - сообщил Смирнов.Он также рассказал о сильных повреждениях жилых домов. Чиновник пообещал провести подомовой обход "когда позволит обстановка".После ночных атак ВСУ последовали утренние. Сейчас в Курской области объявлена ракетная опасность.Он сообщил в своём ТГ-канале об опасности приближаться к обломкам БПЛА. Сообщить о находке следует по телефону 112.Издание Украина.ру сообщало об атаках ВСУ на Курскую область и жертвах в материале Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы

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новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, военные преступления, терроризм, пво, бпла, жертвы, обстрелы