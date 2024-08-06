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Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы
Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы - 06.08.2024 Украина.ру
Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы
В результате ночного обстрела Курской области ранения получили трое детей и двое взрослых. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-06T10:08
2024-08-06T10:08
2024-08-06T10:08
новости
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
терроризм
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"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - сообщил Смирнов.Он также рассказал о сильных повреждениях жилых домов. Чиновник пообещал провести подомовой обход "когда позволит обстановка".После ночных атак ВСУ последовали утренние. Сейчас в Курской области объявлена ракетная опасность.Он сообщил в своём ТГ-канале об опасности приближаться к обломкам БПЛА. Сообщить о находке следует по телефону 112.Издание Украина.ру сообщало об атаках ВСУ на Курскую область и жертвах в материале Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, военные преступления, терроризм, пво, бпла, жертвы, обстрелы
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, терроризм, ПВО, БПЛА, жертвы, обстрелы
Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы
В результате ночного обстрела Курской области ранения получили трое детей и двое взрослых. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - сообщил Смирнов.
Он также рассказал о сильных повреждениях жилых домов. Чиновник пообещал провести подомовой обход "когда позволит обстановка".
После ночных атак ВСУ последовали утренние. Сейчас в Курской области объявлена ракетная опасность.
"К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолётного типа. Слава ПВО!", - сообщил Смирнов.
Он сообщил в своём ТГ-канале об опасности приближаться к обломкам БПЛА. Сообщить о находке следует по телефону 112.
Издание Украина.ру сообщало об атаках ВСУ на Курскую область и жертвах в материале Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы