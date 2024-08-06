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Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы

Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы - 06.08.2024 Украина.ру

Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы

Получившим ранения в результате атаки украинского беспилотника оказана медицинская помощь. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-06T09:54

2024-08-06T09:54

2024-08-06T09:54

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курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

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всу

военные преступления

терроризм

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"Сегодня украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь", - сообщил Смирнов о подробностях инцидента.Он также проинформировал о ракетной опасности в Курской области.Издание Украина.ру сообщало о сводке Минобороны России, в которой говорилось: ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и белгородской областями

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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), беспилотники, всу, военные преступления, терроризм