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Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы
Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы - 06.08.2024 Украина.ру
Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы
Получившим ранения в результате атаки украинского беспилотника оказана медицинская помощь. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-06T09:54
2024-08-06T09:54
2024-08-06T09:54
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
беспилотники
всу
военные преступления
терроризм
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"Сегодня украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь", - сообщил Смирнов о подробностях инцидента.Он также проинформировал о ракетной опасности в Курской области.Издание Украина.ру сообщало о сводке Минобороны России, в которой говорилось: ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и белгородской областями
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), беспилотники, всу, военные преступления, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), беспилотники, ВСУ, Военные преступления, терроризм
Украинский коптер атаковал легковой автомобиль в Курской области, есть жертвы
Получившим ранения в результате атаки украинского беспилотника оказана медицинская помощь. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов