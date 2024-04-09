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Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области - 09.04.2024 Украина.ру
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
Даже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-04-09T05:20
2024-04-09T05:20
2024-04-09T05:20
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Российской армии в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, оба города придется брать в кольцо, рассказал офицер.Единственный вариант для наступления ВС РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку. Это степь, где есть только лесопосадки вдоль дорог, отметил специалист.При этом сценарий, при котором ВС РФ смогли бы окружить Харьков через Волчанск и Богодухов вообще не рассматривается, указал эксперт. Даже если ВС РФ пойдут только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут нас контратаковать с Сумского направления. Они просто так не бросят город в окружении, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054370084.html
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новости, харьков, россия, сумы, курская область, наступление, вс рф, сво, всу, украина, окружение
Новости, Харьков, Россия, Сумы, Курская область, наступление, ВС РФ, СВО, ВСУ, Украина, окружение
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
Даже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь