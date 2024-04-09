Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области - 09.04.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области - 09.04.2024 Украина.ру
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
Даже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-04-09T05:20
2024-04-09T05:20
новости
харьков
россия
сумы
курская область
наступление
вс рф
сво
всу
украина
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Российской армии в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, оба города придется брать в кольцо, рассказал офицер.Единственный вариант для наступления ВС РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку. Это степь, где есть только лесопосадки вдоль дорог, отметил специалист.При этом сценарий, при котором ВС РФ смогли бы окружить Харьков через Волчанск и Богодухов вообще не рассматривается, указал эксперт. Даже если ВС РФ пойдут только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут нас контратаковать с Сумского направления. Они просто так не бросят город в окружении, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054370084.html
харьков
россия
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новости, харьков, россия, сумы, курская область, наступление, вс рф, сво, всу, украина, окружение
Новости, Харьков, Россия, Сумы, Курская область, наступление, ВС РФ, СВО, ВСУ, Украина, окружение

Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области

05:20 09.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Даже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Российской армии в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, оба города придется брать в кольцо, рассказал офицер.
Единственный вариант для наступления ВС РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку. Это степь, где есть только лесопосадки вдоль дорог, отметил специалист.
При этом сценарий, при котором ВС РФ смогли бы окружить Харьков через Волчанск и Богодухов вообще не рассматривается, указал эксперт.

"Во-первых, ВСУ будет удобно контратаковать нас со стороны Великой Писаревки. Во-вторых, ВСУ могут попытаться ударить по российским территориям в районе Теткино [Курской области]", - подчеркнул Кутырь.

Даже если ВС РФ пойдут только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут нас контратаковать с Сумского направления. Они просто так не бросят город в окружении, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Зеленский
Вчера, 11:31
Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертвУкраина впервые с ноября 2022 года нанесла удары беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая находится под контролем России. Киевский режим хочет отсрочить свой конец и погрузить всю Европу в ядерный хаос
 
НовостиХарьковРоссияСумыКурская областьнаступлениеВС РФСВОВСУУкраинаокружение
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
05:00Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
04:50Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
03:20Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
03:10За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья
03:00С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове
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