https://ukraina.ru/20240806/1056695702.html

Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин

Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин - 06.08.2024 Украина.ру

Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин

Граждане США и ЕС должны понимать, что руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям. На это указал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин

2024-08-06T09:37

2024-08-06T09:37

2024-08-06T09:37

ядерное оружие

ядерное

новости

сша

россия

украина

вячеслав володин

госдума

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_147:11:2445:1304_1920x0_80_0_0_7d9eb4da65cd8261bc4a64309ace284c.jpg

"Когда Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолёты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине, парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям", - написал Володин.Председатель Госдумы напомнил, что 79 лет назад случилась страшная трагедия — сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США города Хиросима. Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки, добавил Володин.Он подчеркнул, что никакой военной необходимости в этом не было.Он добавил, что сегодня методы США не изменились, они превратили Украину в плацдарм для войны с Россией, а также расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая и наносят со своими союзниками ракетные удары по мирным городам Ирана."Разжигают новые конфликты и подогревают старые", - подчеркнул Володин.Он предупредил однако, что теперь не только США являются обладателями ядерного оружия, его наличие у России и Китая является сдерживающим фактором агрессора."Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США", - заключил Володин.Подробнее о возможной катастрофе - в материале Дмитрия Ковалевича F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта на сайте Украина.ру,

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное оружие, ядерное, новости, сша, россия, украина, вячеслав володин, госдума, ес, нато