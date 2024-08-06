Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин - 06.08.2024 Украина.ру
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Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин
Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин - 06.08.2024 Украина.ру
Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин
Граждане США и ЕС должны понимать, что руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям. На это указал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
2024-08-06T09:37
2024-08-06T09:37
ядерное оружие
ядерное
новости
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украина
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госдума
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"Когда Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолёты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине, парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям", - написал Володин.Председатель Госдумы напомнил, что 79 лет назад случилась страшная трагедия — сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США города Хиросима. Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки, добавил Володин.Он подчеркнул, что никакой военной необходимости в этом не было.Он добавил, что сегодня методы США не изменились, они превратили Украину в плацдарм для войны с Россией, а также расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая и наносят со своими союзниками ракетные удары по мирным городам Ирана."Разжигают новые конфликты и подогревают старые", - подчеркнул Володин.Он предупредил однако, что теперь не только США являются обладателями ядерного оружия, его наличие у России и Китая является сдерживающим фактором агрессора."Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США", - заключил Володин.Подробнее о возможной катастрофе - в материале Дмитрия Ковалевича F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта на сайте Украина.ру,
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ядерное оружие, ядерное, новости, сша, россия, украина, вячеслав володин, госдума, ес, нато
Ядерное оружие, ядерное, Новости, США, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума, ЕС, НАТО

Помогая Киеву Запад может привести мир к трагедии — Володин

09:37 06.08.2024
 
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Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Граждане США и ЕС должны понимать, что руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям. На это указал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Когда Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолёты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине, парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям", - написал Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что 79 лет назад случилась страшная трагедия — сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США города Хиросима. Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки, добавил Володин.
Он подчеркнул, что никакой военной необходимости в этом не было.
"Вашингтон в дальнейшем стал использовать ядерное оружие для устрашения других государств: жгли напалмом Вьетнам, вторглись в Корею, Афганистан и Ирак, бомбили Югославию, Ливию и Сирию", - отметил спикер Госдумы.
Он добавил, что сегодня методы США не изменились, они превратили Украину в плацдарм для войны с Россией, а также расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая и наносят со своими союзниками ракетные удары по мирным городам Ирана.
"Разжигают новые конфликты и подогревают старые", - подчеркнул Володин.
Он предупредил однако, что теперь не только США являются обладателями ядерного оружия, его наличие у России и Китая является сдерживающим фактором агрессора.
"Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США", - заключил Володин.
Подробнее о возможной катастрофе - в материале Дмитрия Ковалевича F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта на сайте Украина.ру,
 
Ядерное оружиеядерноеНовостиСШАРоссияУкраинаВячеслав ВолодинГосдумаЕСНАТО
 
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