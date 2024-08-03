https://ukraina.ru/20240803/1056644631.html

F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта

F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта - 03.08.2024 Украина.ру

F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали поставки истребителей F-16, которые стали очередным "вундерваффе", которое якобы сможет переломить ход конфликта. Ранее такие же надежды возлагались на "Абрамсы", "Леопарды", "Хаймарсы" и "Джавелины".

2024-08-03T06:55

2024-08-03T06:55

2024-08-03T07:59

эксклюзив

f-16

украина

сво

николай азаров

вадим карасев

россия

михаил подоляк

вооруженные силы украины

офис президента

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Однако, по сообщениям западных СМИ, речь пока идет о поставках лишь шести самолетов, которые погоды на фронте не сделают. Советник Офиса президента Михаил Подоляк требует от западных союзников не менее сотни истребителей. "Важно понимать, что играет роль количество, а не просто применение одного или двух самолётов. Необходимо, чтобы оно было соответствующим количеству единиц тактической авиации РФ на линии боестолкновения. Это порядка 100-120 машин минимум", - говорит Подоляк.Жалуется он также на мизерные поставки боеприпасов, которых едва хватает на удержание позиций, но никак не достаточно для контрнаступательных операций. Однако Подоляк может и скрывать реальные объемы поставок, так как в том же интервью он жалуется, что западные СМИ разглашают эти объемы, тогда как комментировать их должен только украинский Генштаб.В свою очередь американская New York Post пишет, что союзники не спешат поставлять Украине F-16, потому что ей остро не хватает пилотов.Украинский политолог Вадим Карасев говорит, что Киеву не будут давать много самолетов ради сохранения репутации производителей западного вооружения. "Запад действует осторожно. Во-первых, и технически инфраструктуру подготовить сложно, аэродромы, пилоты. Много самолётов сюда сразу не зайдёт. А во-вторых, если их начнут сбивать, какой имидж будет у F-16, F-35? Это ведь ещё вопрос мирового рынка, экспорта вооружений. F-16 на хорошем счету. Как были на хорошем счету "Леопарды", "Абрамсы". Я бы не сказал, что это катастрофа, но ореол непобедимости западного оружия понижен", – утверждает политолог.Бывший заместитель секретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос предупреждает, что россияне тоже готовились к появлению этих истребителей. "Они достаточно долго ждали прибытие F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолётам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов", – говорит генерал.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что получение Украиной первой партии F-16 делает неизбежным осеннее контрнаступление ВСУ, которое анонсировалось на лето, но потом переносилось. В сравнении с прошлогодней попыткой контрнаступления, по его мнению, сейчас Киев находится в худшей ситуации, а отвоевание руин нескольких сёл не даст требуемого медийного эффекта. Поэтому, считает Азаров, Киев попытается отбить ЗАЭС, что можно будет подать, как важную победу, позволяющую пройти отопительный сезон без отключений электроэнергии. А это уже грозит серьезным ядерным конфликтом.Украинский политолог Андрей Золотарев говорит, что резервы у ВСУ есть, но их берегут, а в бой пока бросают неподготовленных людей в возрасте."Да, у нас есть резервы, но, знаете, попробуй сдернуть. Убыль идет в пехоте и штурмовиках, а туда посылают моих ровесников – дядек 50-60 лет. Пять-семь километров - нагрузите на себя в жару бронежилет и попробуйте пройти пешком. Если у вас позвоночная грыжа, проблемы с сердцем, высокое давление, вы, не дойдя до окопов, можете и кончиться. Но на фронт шлют таких", - рассказывает политолог.Тема F-16 должна была стать "позитивом" для украинских националистов, которая должен перебить факты неумолимого продвижения ВС РФ. На этой неделе сами украинские военные неоднократно заявляли о боях в городской черте Торецка, что опровергали СМИ Офиса президента и Генштаб ВСУ. В город на днях съездила скандальная нардеп Марьяна Безуглая, которая снова обрушилась с критикой на командование ВСУ. По ее словам, город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем.Эксперт киевского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк признает, что продвижение в Торецке стало результатом талантов российского командования. "Как им это удалось – это полководческий талант командования группировок войск противника, которые оказались способны создавать численное преимущество на избранных направлениях в избранные моменты операции. Это очень высокое мастерство, надо признаться", - подчёркивает Кевлюк.Украинский авиационный эксперт Валерий Романенко также отмечает совершенствование российских ракетчиков, которым теперь требуется намного меньше времени между обнаружением цели и ударом по ней. "Пуски по линии фронта, одиночными ракетами они совершают буквально за 20-30 минут. Например, когда беспилотник выявляет цель, передаёт на дивизион "Искандеров", и буквально за несколько десятков минут прилетает", – рассказывает эксперт.Он рекомендует украинскому командованию учиться быстроте реакций россиян, так как у ВСУ с этим, дескать, есть проблемы.Однако секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко утверждает, что ВСУ приходится отступать из-за нехватки боеприпасов. "Тут у нас есть проблема в том, что не хватает боеприпасов. Да, нам дают намного больше, чем до того, пока был проголосован пакет помощи на 60 миллиардов, но все равно, по нашим оценкам это 45-50% от того, что нам нужно для нормального ведения боевых действий", - говорит депутат.Он также отметил усиление давления ВС РФ на херсонском направлении в борьбе за днепровские острова, предполагая подготовку плацдарма на правом берегу Днепра. "Пока тут ситуация контролируемая, но противник пытается захватить острова. Если они их захватят, у них будет возможность в дальнейшем выйти и захватить, например, плацдарм на нашей стороне", - считает нардеп.Впрочем, почти каждый украинский военкор или командир конкретного подразделения считает, что критическая ситуация складывается именно на его участке. Одни требуют пополнений в Волчанск, другие – в Купянск, третьи – в Покровск и так далее по всей линии фронта. Все они уповают на некие резервы в количестве 14 бригад, которые Зеленский где-то прячет и бережет.О том, что происходит на фронте сточки зрения российской стороны - в статье "Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам"

https://ukraina.ru/20240801/1056621989.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, f-16, украина, сво, николай азаров, вадим карасев, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, офис президента, киев, спецоперация