https://ukraina.ru/20240806/1056694186.html

ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети

ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети - 06.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети

Украинские военные обстреляли город Суджа в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов

2024-08-06T07:15

2024-08-06T07:15

2024-08-06T07:15

всу

новости

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102064/77/1020647733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28ea59c7395b9e0826da48ed13661722.jpg

"Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал политик.По его словам, было сильно повреждено несколько жилых домов.Позже он указал, что в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны сбили в регионе 26 украинских беспилотников самолетного типа.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины