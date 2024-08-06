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ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети
ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети - 06.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети
Украинские военные обстреляли город Суджа в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
2024-08-06T07:15
2024-08-06T07:15
2024-08-06T07:15
всу
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
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"Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал политик.По его словам, было сильно повреждено несколько жилых домов.Позже он указал, что в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны сбили в регионе 26 украинских беспилотников самолетного типа.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины
ВСУ, Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети
Украинские военные обстреляли город Суджа в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
"Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал политик.
По его словам, было сильно повреждено несколько жилых домов.
"Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", - заверил Смирнов.
Позже он указал, что в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны сбили в регионе 26 украинских беспилотников самолетного типа.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.