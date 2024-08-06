ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети - 06.08.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети
ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети - 06.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети
Украинские военные обстреляли город Суджа в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
2024-08-06T07:15
2024-08-06T07:15
всу
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
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"Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал политик.По его словам, было сильно повреждено несколько жилых домов.Позже он указал, что в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны сбили в регионе 26 украинских беспилотников самолетного типа.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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всу, новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины
ВСУ, Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети

07:15 06.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинские военные обстреляли город Суджа в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
"Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал политик.
По его словам, было сильно повреждено несколько жилых домов.
"Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", - заверил Смирнов.
Позже он указал, что в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны сбили в регионе 26 украинских беспилотников самолетного типа.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
ВСУНовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
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