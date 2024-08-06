https://ukraina.ru/20240806/1028456258.html

УСС: "сечевики" без Сечи

УСС: "сечевики" без Сечи - 03.08.2024 Украина.ру

УСС: "сечевики" без Сечи

Формирование отрядов украинских сечевых стрельцов, национальных военных частей, укомплектованных добровольцами украинского происхождения, была начата австро-венгерским командованием 6 августа 1914 году. История легиона УСС полна парадоксов

2024-08-06T16:00

2024-08-06T16:00

2024-08-03T17:37

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В начале ХХ века всю Европу охватили массовые молодежные движения военно-спортивной направленности. Эти движения активно поощрялись государствами, поскольку готовили кадры для призывных армий. Самым известным подобным движением стало движение скаутов, ставшее популярным во всем мире. Достаточно заметным в Европе (особенно у славянских народов) было и Сокольское движение.Не осталась в стороне и Галиция. С некоторой задержкой там появились свои скауты — пластуны. Не меньшей популярностью пользовался "Сокол", где чуть больший упор делался на спортивную подготовку. Чуть менее известно было движение "Сечь".Все они обрабатывали молодёжь в определённом духе, благодаря чему были питательной средой для организаций более серьёзных. Например, Сечевых стрельцов.Да, сечевики появились, когда мировой войной ещё и не пахло. В марте 1913 года, за полтора года до войны, активисты из Галиции добились создания общества "Сечевые стрельцы". Возглавил его видный деятель УСДП (Украинская социал-демократическая партия, не путать с УСДРП) Владимир Старосольский — тесть Владимира Шухевича (деда командующего УПА Романа Шухевича).Организация была военизированной, никаких скаутских игр, всё было очень серьёзно. Актив сечевиков регулярно выезжал на стрельбы, проводил манёвры и военные учения (!), сечевики были разбиты на сотни и курени под началом старшин и офицеров. Обучение велось по австрийским учебникам. Пополнение к сечевикам приходило в основном из выпускников "Пласта".Движение получало поддержку от австрийских властей, поэтому уже к началу 1914 года вся Галиция была опоясана многочисленными стрелковыми секциями сечевиков, которые обучались по уставам полевой службы и регулярно выезжали на стрельбы.Самое примечательное во всём это было то, что именно Галичина никакого отношения к Запорожской Сечи не имела, хотя среди казаков хватало всякой голыдьбы, вот, например, известнейший командир Хмельницкого Максим Кривонос вообще был шотландцем... Почему бы там не быть и галичанам? Но само по себе сочетание "галицкий казак" выглядит лишь немного более достоверно, чем анекдотическое "еврейское казачество". В первый же день мировой войны украинские активисты проавстрийской направленности объединились в Главную украинскую Раду. Пару дней спустя их усилиями была создана Боевая управа — орган для формирования и координации действий будущих добровольческих частей. В его состав вошли представители Рады, сечевики и представители "Сокола".6 августа 1914 года представители Рады выпустили воззвание, в котором призывали украинцев записываться для борьбы с "вековечным врагом" в сечевые стрельцы — такое название решено было дать добровольческим национальным частям.Национальная политика австрийцев была несколько неоднозначной.Например, чехи и словаки крайне неохотно воевали за Габсбургов и сдавались в плен целыми батальонами при первой возможности. Однако в Галиции пропаганда работала почти образцово, призывные пункты ломились от желавших попасть на войну.Австрийцы первоначально планировали создать небольшой образцово-показательный отряд для имиджевых и пропагандистских целей. Но при изначально запланированной численности около 3 тысяч человек, добровольцев оказалось почти в десять раз больше.Впрочем, энтузиазм жителей Галиции быстро утих, особенно после удачного наступления русских войск в Галиции. Из почти 30 тысяч добровольцев на пункты сбора явилась только треть. Из них отобрали порядка 2500 человек. После присяги императору и быстрой учёбы их перебросили в Закарпатье.Старшины и офицеры сечевиков были украинцами, правда высшее командование было скорее номинальным. Комендантом сечевиков был назначен директор гимназии Галущинский. Поскольку он не имел никакого представления о военном деле, он был символической фигурой, тогда как реальные функции командира выполнял чех Молик.Весной 1915 года сечевики лишились и этого командования: их разделили на два куреня, каждый из которых подчинялся вышестоящим австрийским офицерам через украинских сотников.Сечевики были включены в состав австрийского ландвера и приписаны к нескольких бригадам.Как уже говорилось, для австрийцев сечевики были не более чем пропагандистским трюком. Всерьёз на них никто не ставил. Более того, сами австрийцы долгое время не доверяли им, сомневаясь в их лояльности. Сечевики были переброшены на фронт в конце 1914 года, но долгое время им не ставилось боевых задач.На протяжении нескольких месяцев они выполняли преимущественно охранные функции. Если им и приходилось вступать в полноценный бой, то только потому, что выбирать австрийцам уже не приходилось, поскольку это были оборонительные сражения.За первую же зиму в Карпатах сечевики потеряли убитыми, пленными и ранеными большую часть личного состава. Дальнейшее пополнение велось уже без учета добровольности, по мобилизации в Закарпатье.В 1916 году сечевиков снова свели в один отряд, но вскоре он прекратил существование. Почти весь личный состав сечевиков оказался в русском плену, оставшихся вывели в тыл.Вторичная неудача ждала сечевиков летом 1917 года. Русская армия в то время уже была развалена революцией, а июньское наступление провалилось. Но это не помешало русским вновь пленить большую часть сечевиков.Таким образом, по состоянию на конец 1917 года большая часть личного состава сечевых стрельцов первого и второго призыва находилась в русском плену. Но по иронии судьбы это сыграло им только на руку.После февральской революции большая часть украинских пленных была либо освобождена, либо бежала. Почти все они стекались в Киев. Там бывшие сечевики находили друг друга и объединялись, установив контакты с Радой.Осенью 1917 года они добились разрешения Рады создать боевые отряды для её охраны. Их основу составили пленные сечевики, а командирами отрядов стали прежние старшины УСС. Именно они стали основой армии УНР, ее первыми отрядами, своеобразной желто-голубой гвардией Центральной Рады (по образцу Красной гвардии большевиков).На противоположной стороне фронта сечевики стали основой для Галицкой армии, созданной ЗУНР после краха Австро-Венгрии.История сечевиков полна парадоксов. Возникнув как краткосрочный пропагандистский трюк они по иронии судьбы превратились в самодостаточный феномен. Ирония заключалась в том, что череда поражений и неудач на полях сражений в итоге привела их в Россию, где они благодаря невероятному стечению обстоятельств превратились в могущественную силу, гораздо большую, чем были в Австрии.Из пропагандистской уловки австрийцев выросли две революционных армии ЗУНР и УНР, а после их краха — УВО, из которой в свою очередь вышла ОУН*, а затем и УПА*.* — организация запрещенная в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20240211/1030516821.html

https://ukraina.ru/20190930/1025146913.html

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Евгений Антонюк

история, галичина, 1910-е, история украины, австро-венгрия, первая мировая война, унр, зунр