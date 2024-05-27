Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен - 27.05.2024 Украина.ру
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Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен
Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен - 27.05.2024 Украина.ру
Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен
В минувшем месяце государственный долг Украины вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов), сообщила в понедельник пресс-служба Министерства финансов страны
2024-05-27T21:50
2024-05-27T21:51
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финансирование
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В ведомстве отметили, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 71,52% общей суммы, - 4,29 трлн грн (108,37 млрд долл). Вместе с тем, государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 28,48% от общей суммы, или 1,71 трлн грн (43,14 млрд долл). Всего в течение апреля сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 86,17 миллиардов гривен. По данным на март, объем совокупного государственного долга Украины вырос сразу на 434 миллиардов гривен (+ 8%) до 5,924 триллионов гривен. С начала российской спецоперации Киев получилл от международных партнеров 85,4 миллиардов долларов на финансирование расходов государственного бюджета.Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов). Огромную дыру нынешнее руководство страны планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи.
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новости, украина, киев, министерство финансов, госдолг, сво, финансирование
Новости, Украина, Киев, Министерство финансов, госдолг, СВО, финансирование

Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен

21:50 27.05.2024 (обновлено: 21:51 27.05.2024)
 
© AP / Ivan Sekretarev
- РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP / Ivan Sekretarev
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В минувшем месяце государственный долг Украины вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов), сообщила в понедельник пресс-служба Министерства финансов страны
В ведомстве отметили, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 71,52% общей суммы, - 4,29 трлн грн (108,37 млрд долл). Вместе с тем, государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 28,48% от общей суммы, или 1,71 трлн грн (43,14 млрд долл).
Всего в течение апреля сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 86,17 миллиардов гривен.
По данным на март, объем совокупного государственного долга Украины вырос сразу на 434 миллиардов гривен (+ 8%) до 5,924 триллионов гривен. С начала российской спецоперации Киев получилл от международных партнеров 85,4 миллиардов долларов на финансирование расходов государственного бюджета.
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов). Огромную дыру нынешнее руководство страны планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи.
4 февраля, 08:40
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированиемПрезидент Украины Владимир Зеленский понимает, что Запад будет подталкивать его к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
 
НовостиУкраинаКиевМинистерство финансовгосдолгСВОфинансирование
 
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