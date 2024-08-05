"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Киеву придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой. Киевский режим долгое время восстанавливал поврежденное оборудование, а также активно маневрировал мощностями. Но у всего есть предел прочности, рассказал историк.
Недавний удар по Киеву, когда в завод "Артем" прилетели сразу шесть ракет Х-101, говорит очевидную вещь: если ВС РФ могут прорывать ПВО Киева, то смогут прорвать и ПВО украинских регионов, уточнил журналист.
"Это будет приводить к веерным отключениям всего на Украине. И те же заколебавшие всех украинские дроны будет не на чем собирать. Потому что удар по энергетике – это удар по промышленности", - отметил Норин.
Кроме того, эти удары повлияют на настроения украинского населения. Киевскому режиму придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. С деньгами там и так не очень, а в перспективе их экономика может "крякнуться", добавил он.
Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Если не тыл, так армия. Мы обязательно найдем что-то уязвимое, которое "разорвем ко всеобщей радости", резюмировал собеседник издания.
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