"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика - 05.08.2024 Украина.ру
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"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика
"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика - 05.08.2024 Украина.ру
"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика
Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Киеву придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-05T04:45
2024-08-05T04:45
новости
россия
украина
евгений норин
киев
вооруженные силы украины
энергетика
дроны
промышленность
ракеты
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Ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой. Киевский режим долгое время восстанавливал поврежденное оборудование, а также активно маневрировал мощностями. Но у всего есть предел прочности, рассказал историк.Недавний удар по Киеву, когда в завод "Артем" прилетели сразу шесть ракет Х-101, говорит очевидную вещь: если ВС РФ могут прорывать ПВО Киева, то смогут прорвать и ПВО украинских регионов, уточнил журналист.Кроме того, эти удары повлияют на настроения украинского населения. Киевскому режиму придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. С деньгами там и так не очень, а в перспективе их экономика может "крякнуться", добавил он.Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Если не тыл, так армия. Мы обязательно найдем что-то уязвимое, которое "разорвем ко всеобщей радости", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руПодробнее, как продвижение армии РФ и разгром ВСУ определят дальнейшие позиции России в геоэкономике - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
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новости, россия, украина, евгений норин, киев, вооруженные силы украины, энергетика, дроны, промышленность, ракеты, ракетный удар
Новости, Россия, Украина, Евгений Норин, Киев, Вооруженные силы Украины, энергетика, дроны, промышленность, ракеты, ракетный удар

"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика

04:45 05.08.2024
 
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Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Киеву придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой. Киевский режим долгое время восстанавливал поврежденное оборудование, а также активно маневрировал мощностями. Но у всего есть предел прочности, рассказал историк.
Недавний удар по Киеву, когда в завод "Артем" прилетели сразу шесть ракет Х-101, говорит очевидную вещь: если ВС РФ могут прорывать ПВО Киева, то смогут прорвать и ПВО украинских регионов, уточнил журналист.
"Это будет приводить к веерным отключениям всего на Украине. И те же заколебавшие всех украинские дроны будет не на чем собирать. Потому что удар по энергетике – это удар по промышленности", - отметил Норин.
Кроме того, эти удары повлияют на настроения украинского населения. Киевскому режиму придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. С деньгами там и так не очень, а в перспективе их экономика может "крякнуться", добавил он.
Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Если не тыл, так армия. Мы обязательно найдем что-то уязвимое, которое "разорвем ко всеобщей радости", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, как продвижение армии РФ и разгром ВСУ определят дальнейшие позиции России в геоэкономике - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
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Вчера, 10:25
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