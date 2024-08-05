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"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика

"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика - 05.08.2024 Украина.ру

"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика

Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Киеву придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T04:45

2024-08-05T04:45

2024-08-05T04:45

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Ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой. Киевский режим долгое время восстанавливал поврежденное оборудование, а также активно маневрировал мощностями. Но у всего есть предел прочности, рассказал историк.Недавний удар по Киеву, когда в завод "Артем" прилетели сразу шесть ракет Х-101, говорит очевидную вещь: если ВС РФ могут прорывать ПВО Киева, то смогут прорвать и ПВО украинских регионов, уточнил журналист.Кроме того, эти удары повлияют на настроения украинского населения. Киевскому режиму придется маневрировать не только энергетическими мощностями, но и деньгами. С деньгами там и так не очень, а в перспективе их экономика может "крякнуться", добавил он.Сейчас ВС РФ делают все, чтобы на Украине "что-то крякнуло". Если не армия, так энергетика. Если не энергетика, так финансы или тыл. Если не тыл, так армия. Мы обязательно найдем что-то уязвимое, которое "разорвем ко всеобщей радости", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руПодробнее, как продвижение армии РФ и разгром ВСУ определят дальнейшие позиции России в геоэкономике - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть

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новости, россия, украина, евгений норин, киев, вооруженные силы украины, энергетика, дроны, промышленность, ракеты, ракетный удар