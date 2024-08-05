На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
О планах российского военного руководства ничего точно неизвестно. Они разрабатываются в Генштабе Вооруженных сил РФ, доводятся до подразделений и реализуются на практике, сообщил военкор.
Мы можем только анализировать информацию из открытых источников и делать выводы на основе этой информации, добавил журналист.
Украина утверждает, что на Запорожье может что-то начаться. Российские эксперты также говорят, что на данном направлении могут начаться активные действия. Но они могут и не начаться, отметил он.
"Мы же не знаем боеготовность бригад ВСУ на этом направлении. Если это насильно мобилизованные из Одессы, которые первый раз взяли в руки автомат, мы можем там проходить. А если их страхует какой-нибудь батальон из 47-й бригады? Они воевать умеют", - подчеркнул Линин.
Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Да и Украины сейчас нет столько сил, заключил собеседник издания.
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