На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар - 05.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240805/1056640719.html
На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар
На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар - 05.08.2024 Украина.ру
На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар
Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-05T05:00
2024-08-05T05:00
новости
украина
запорожье
днепр
вс рф
сво
всу
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306452_0:82:886:580_1920x0_80_0_0_24be65cd575ddb3a6b78510ca8babd60.jpg
О планах российского военного руководства ничего точно неизвестно. Они разрабатываются в Генштабе Вооруженных сил РФ, доводятся до подразделений и реализуются на практике, сообщил военкор.Мы можем только анализировать информацию из открытых источников и делать выводы на основе этой информации, добавил журналист.Украина утверждает, что на Запорожье может что-то начаться. Российские эксперты также говорят, что на данном направлении могут начаться активные действия. Но они могут и не начаться, отметил он.Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Да и Украины сейчас нет столько сил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240802/1056634778.html
украина
запорожье
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306452_2:0:885:662_1920x0_80_0_0_7c7897f857c75cb027b18d50b6c616fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожье, днепр, вс рф, сво, всу, наступление
Новости, Украина, Запорожье, Днепр, ВС РФ, СВО, ВСУ, наступление

На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар

05:00 05.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
О планах российского военного руководства ничего точно неизвестно. Они разрабатываются в Генштабе Вооруженных сил РФ, доводятся до подразделений и реализуются на практике, сообщил военкор.
Мы можем только анализировать информацию из открытых источников и делать выводы на основе этой информации, добавил журналист.
Украина утверждает, что на Запорожье может что-то начаться. Российские эксперты также говорят, что на данном направлении могут начаться активные действия. Но они могут и не начаться, отметил он.
"Мы же не знаем боеготовность бригад ВСУ на этом направлении. Если это насильно мобилизованные из Одессы, которые первый раз взяли в руки автомат, мы можем там проходить. А если их страхует какой-нибудь батальон из 47-й бригады? Они воевать умеют", - подчеркнул Линин.
Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Да и Украины сейчас нет столько сил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
Сенсей
2 августа, 06:25
Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцовО специфике работы с мобилизованными, добровольцами, срочниками и спецконтингентом, нюансах обучения штурмовиков, проблемах с инструкторами, личной мотивации и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал гражданский инструктор-волонтер по огневой и тактической подготовке с позывным "Сенсей"
 
НовостиУкраинаЗапорожьеДнепрВС РФСВОВСУнаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
06:10Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
06:00"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"
06:00Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий
05:46Украина за неделю. Станет ли Верка Сердючка идеологом поствоенной Украины вместо Фарион
05:45"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта
05:30Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово
05:15"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре
05:00На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар
04:45"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика
04:30В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне
04:15"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы
04:00Наш "хитрый план" очевиден: Норин раскрыл, почему Украина не может загнать в окопы 14 резервных бригад
03:45Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев
03:30Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
03:15Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
03:00Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше
17:51Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
17:11Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
16:50"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16
Лента новостейМолния