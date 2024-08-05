https://ukraina.ru/20240805/1056640719.html

На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар

На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар - 05.08.2024 Украина.ру

На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар

Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-05T05:00

2024-08-05T05:00

2024-08-05T05:00

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О планах российского военного руководства ничего точно неизвестно. Они разрабатываются в Генштабе Вооруженных сил РФ, доводятся до подразделений и реализуются на практике, сообщил военкор.Мы можем только анализировать информацию из открытых источников и делать выводы на основе этой информации, добавил журналист.Украина утверждает, что на Запорожье может что-то начаться. Российские эксперты также говорят, что на данном направлении могут начаться активные действия. Но они могут и не начаться, отметил он.Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно. Да и Украины сейчас нет столько сил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240802/1056634778.html

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