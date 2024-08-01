https://ukraina.ru/20240801/1056604756.html

Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант

Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант - 01.08.2024 Украина.ру

Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант

Лучший выход для Украины на сегодняшний день это принять условия, которые выдвинул Владимир Путин. В противном случае это гарантия продолжения конфликта, потому что Россия не может допустить существования антироссийского государства на своей границе.

2024-08-01T05:44

2024-08-01T05:44

2024-08-01T05:44

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, один из ведущих экономистов России Алексей Зубец.- Алексей Николаевич, по информации украинского Минфина, Киев ждет от Запада 12-15 млрд долларов в 2025 году. Покроет ли этот транш потребности бюджета Украины?- Нет, разумеется, не покроет. Им надо примерно 5-6 миллиардов каждый месяц. Соответственно, в годовом исчислении это 60 миллиардов. То есть в реальности потребности намного выше. А так как украинская экономика фактически перестала существовать, то соответственно все большее количество денег потребуется просто для поддержания штанов, для того, чтобы страна не упала. А в связи с уменьшением сбора налогов на Украине, нагрузка на внешнее финансирование будет расти. То есть требуется больше денег, на поддержку инфраструктуры и социальных проектов, потому что сами они собирают меньше.- По оценкам западных журналистов сейчас более половины госбюджета Украины финансируется за счет иностранных кредитов и финансовой помощи. То есть какие-то отрасли украинской экономики все-таки вносят свою лепту в казну государства?- Во-первых, это военное производство. Основную часть вооружений они получают из-за рубежа. Но внутреннее производство осталось, например, они много выпускают дронов, военного снаряжения. Отключение электричества им не грозит.Второе, это завоз ширпотреба и продовольствия из Европы, из Польши, Венгрии и Словакии. То есть здесь задействован транспорт, который все это перевозит, торговые сети. Плюс сеть общепита, рестораны, кафе. Все это никуда не делось и чувствует себя прекрасно.Важный сегмент — это экспорт сельскохозяйственного сырья. По сравнению с прошлым годом есть рост, потому что работает зерновой коридор. Корабли заходят в Одессу, идут вдоль побережья Румынии и Болгарии, в пятимильной зоне территориальных вод. Там они более-менее чувствуют себя безопасно, заходят в Одессу, грузятся, вывозят не только зерно, но и металлургическую продукцию.Там есть бизнес, принадлежащий окружению Зеленского и людям, которые платят за защиту, и их тоже не отключают от электричества, они чувствуют себя неплохо. То есть несколько секторов экономики, военная, олигархическая и сырьевая, работают, но понятно, что обеспечить поступление налогов на уровне 21-го года не могут, но что-то они собирают. А все остальное – это подачки стран Европы и Америки.- По данным все того же Минфина Украины, один день войны для Украины обходится в 120 млн евро. На ваш взгляд соответствует ли эта цифра реальному положению дел?- Дело в том, что правительство Украины не выполняет свои внутренние обязательства. На Украине многие жалуются, что невозможно получить удостоверение участника боевых действий, невозможно получить компенсацию за травмы, за смерть.Это внутренний долг, неоплаченный и не признанный правительством Украины. Кстати, Украина — это одна из немногих стран, где снижается продолжительность жизни населения. Это не военные потери, это потери среди гражданских, которые связаны с полной деградацией медицины и социального обслуживания. То есть если бы они выполняли свои социальные обязательства, эта сумма была раза в два больше.- В одном из интервью вы говорили, что Запад может спонсировать Украину сколько угодно долго. Этот ваш прогноз не меняется сейчас?- Да. Для Евросоюза 4 миллиарда долларов в год это даже не три копейки, это ничто. Они могут это делать, но возникает вопрос, а зачем? То есть сегодня всем понятно, что победить Россию на поле боя невозможно. Выйти на границы февраля 2022 года тоже невозможно. Это было невозможно даже в лучшие моменты украинской военной активности. Сейчас мы видим постоянное отступление украинской армии по фронту. Они каждый день теряют города, деревни и так далее. Но на Западе сидят совсем не идиоты. Они прекрасно понимают, что бесконечная поддержка Украины – это путь в никуда.Если на выборах в США победит Камала Харрис, а так, скорее всего, и будет, потому что у нее более серьезная поддержка, чем у Трампа, то американцы продолжат политику по отношению к Украине, которую они проводили до последнего времени. А это политика ухода с Украины. То есть Камала Харрис будет съезжать с темы ровно так же, как с нее съезжал Байден.И возникает вопрос, а зачем тогда продолжать вот этот конфликт и поддерживать Украину бесконечно долго за счет европейского бюджета? Нужно искать мир, поэтому Зеленского толкают к миру. И он понимает, что после президентских выборов в Америке, ситуация для него ухудшится.- Если война закончится в ближайшие время, то будет ли способ реанимировать экономику Украины, вернее, то, что от нее останется, и нужно ли это делать?- Лучший выход для Украины на сегодняшний день это принять условия, которые выдвинул Владимир Путин. Если они не соглашаются на те условия, которые предлагает Россия, это гарантия продолжения конфликта надолго. Если он будет заморожен сегодня, то он разгорится точно завтра в силу того, что Россия не может допустить существования антироссийского государства на своей границе.Но если они принимают условия Путина, это значит, что у России больше нет претензий к Украине. И вот тогда может начаться экономическое возрождение Украины за счет торговли и взаимодействия с Россией.Это будет территория без четырех новых субъектов. Захватывать Киев никто не собирается. Когда Финляндия согласилась на нейтральный статус после Второй мировой войны, Советский Союз сделал ее своим привилегированным торговым партнером.И за счет вот этих торговых потоков она стала развитой современной страной. Поэтому вот финляндский вариант, когда они признают свое поражение, признают условия, которые диктует победитель, но при этом в обмен они получают экономические преференции, это лучший вариант для современной Украины. Любой другой вариант будет для них хуже. Поэтому в их интересах принять российские предложения, закрыть этот конфликт, начать восстановление страны, в том числе и за счет промышленной кооперации с Россией.Подробнее об экономической ситуации на Украине Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, камала харрис, владимир путин, минфин, ес