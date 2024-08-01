Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант - 01.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240801/1056604756.html
Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант
Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант - 01.08.2024 Украина.ру
Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант
Лучший выход для Украины на сегодняшний день это принять условия, которые выдвинул Владимир Путин. В противном случае это гарантия продолжения конфликта, потому что Россия не может допустить существования антироссийского государства на своей границе.
2024-08-01T05:44
2024-08-01T05:44
интервью
украина
россия
запад
владимир зеленский
камала харрис
владимир путин
минфин
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_44:12:868:476_1920x0_80_0_0_bd21456f39af6c8c4a102af9339fe41c.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, один из ведущих экономистов России Алексей Зубец.- Алексей Николаевич, по информации украинского Минфина, Киев ждет от Запада 12-15 млрд долларов в 2025 году. Покроет ли этот транш потребности бюджета Украины?- Нет, разумеется, не покроет. Им надо примерно 5-6 миллиардов каждый месяц. Соответственно, в годовом исчислении это 60 миллиардов. То есть в реальности потребности намного выше. А так как украинская экономика фактически перестала существовать, то соответственно все большее количество денег потребуется просто для поддержания штанов, для того, чтобы страна не упала. А в связи с уменьшением сбора налогов на Украине, нагрузка на внешнее финансирование будет расти. То есть требуется больше денег, на поддержку инфраструктуры и социальных проектов, потому что сами они собирают меньше.- По оценкам западных журналистов сейчас более половины госбюджета Украины финансируется за счет иностранных кредитов и финансовой помощи. То есть какие-то отрасли украинской экономики все-таки вносят свою лепту в казну государства?- Во-первых, это военное производство. Основную часть вооружений они получают из-за рубежа. Но внутреннее производство осталось, например, они много выпускают дронов, военного снаряжения. Отключение электричества им не грозит.Второе, это завоз ширпотреба и продовольствия из Европы, из Польши, Венгрии и Словакии. То есть здесь задействован транспорт, который все это перевозит, торговые сети. Плюс сеть общепита, рестораны, кафе. Все это никуда не делось и чувствует себя прекрасно.Важный сегмент — это экспорт сельскохозяйственного сырья. По сравнению с прошлым годом есть рост, потому что работает зерновой коридор. Корабли заходят в Одессу, идут вдоль побережья Румынии и Болгарии, в пятимильной зоне территориальных вод. Там они более-менее чувствуют себя безопасно, заходят в Одессу, грузятся, вывозят не только зерно, но и металлургическую продукцию.Там есть бизнес, принадлежащий окружению Зеленского и людям, которые платят за защиту, и их тоже не отключают от электричества, они чувствуют себя неплохо. То есть несколько секторов экономики, военная, олигархическая и сырьевая, работают, но понятно, что обеспечить поступление налогов на уровне 21-го года не могут, но что-то они собирают. А все остальное – это подачки стран Европы и Америки.- По данным все того же Минфина Украины, один день войны для Украины обходится в 120 млн евро. На ваш взгляд соответствует ли эта цифра реальному положению дел?- Дело в том, что правительство Украины не выполняет свои внутренние обязательства. На Украине многие жалуются, что невозможно получить удостоверение участника боевых действий, невозможно получить компенсацию за травмы, за смерть.Это внутренний долг, неоплаченный и не признанный правительством Украины. Кстати, Украина — это одна из немногих стран, где снижается продолжительность жизни населения. Это не военные потери, это потери среди гражданских, которые связаны с полной деградацией медицины и социального обслуживания. То есть если бы они выполняли свои социальные обязательства, эта сумма была раза в два больше.- В одном из интервью вы говорили, что Запад может спонсировать Украину сколько угодно долго. Этот ваш прогноз не меняется сейчас?- Да. Для Евросоюза 4 миллиарда долларов в год это даже не три копейки, это ничто. Они могут это делать, но возникает вопрос, а зачем? То есть сегодня всем понятно, что победить Россию на поле боя невозможно. Выйти на границы февраля 2022 года тоже невозможно. Это было невозможно даже в лучшие моменты украинской военной активности. Сейчас мы видим постоянное отступление украинской армии по фронту. Они каждый день теряют города, деревни и так далее. Но на Западе сидят совсем не идиоты. Они прекрасно понимают, что бесконечная поддержка Украины – это путь в никуда.Если на выборах в США победит Камала Харрис, а так, скорее всего, и будет, потому что у нее более серьезная поддержка, чем у Трампа, то американцы продолжат политику по отношению к Украине, которую они проводили до последнего времени. А это политика ухода с Украины. То есть Камала Харрис будет съезжать с темы ровно так же, как с нее съезжал Байден.И возникает вопрос, а зачем тогда продолжать вот этот конфликт и поддерживать Украину бесконечно долго за счет европейского бюджета? Нужно искать мир, поэтому Зеленского толкают к миру. И он понимает, что после президентских выборов в Америке, ситуация для него ухудшится.- Если война закончится в ближайшие время, то будет ли способ реанимировать экономику Украины, вернее, то, что от нее останется, и нужно ли это делать?- Лучший выход для Украины на сегодняшний день это принять условия, которые выдвинул Владимир Путин. Если они не соглашаются на те условия, которые предлагает Россия, это гарантия продолжения конфликта надолго. Если он будет заморожен сегодня, то он разгорится точно завтра в силу того, что Россия не может допустить существования антироссийского государства на своей границе.Но если они принимают условия Путина, это значит, что у России больше нет претензий к Украине. И вот тогда может начаться экономическое возрождение Украины за счет торговли и взаимодействия с Россией.Это будет территория без четырех новых субъектов. Захватывать Киев никто не собирается. Когда Финляндия согласилась на нейтральный статус после Второй мировой войны, Советский Союз сделал ее своим привилегированным торговым партнером.И за счет вот этих торговых потоков она стала развитой современной страной. Поэтому вот финляндский вариант, когда они признают свое поражение, признают условия, которые диктует победитель, но при этом в обмен они получают экономические преференции, это лучший вариант для современной Украины. Любой другой вариант будет для них хуже. Поэтому в их интересах принять российские предложения, закрыть этот конфликт, начать восстановление страны, в том числе и за счет промышленной кооперации с Россией.Подробнее об экономической ситуации на Украине Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах
https://ukraina.ru/20240731/1056582914.html
https://ukraina.ru/20240731/1056599548.html
https://ukraina.ru/20240731/1056573587.html
https://ukraina.ru/20240617/1055698707.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_114986acc5a73fd2627d9563e7f34a04.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, камала харрис, владимир путин, минфин, ес
Интервью, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Владимир Путин, Минфин, ЕС

Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант

05:44 01.08.2024
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Лучший выход для Украины на сегодняшний день это принять условия, которые выдвинул Владимир Путин. В противном случае это гарантия продолжения конфликта, потому что Россия не может допустить существования антироссийского государства на своей границе.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, один из ведущих экономистов России Алексей Зубец.
- Алексей Николаевич, по информации украинского Минфина, Киев ждет от Запада 12-15 млрд долларов в 2025 году. Покроет ли этот транш потребности бюджета Украины?
- Нет, разумеется, не покроет. Им надо примерно 5-6 миллиардов каждый месяц. Соответственно, в годовом исчислении это 60 миллиардов. То есть в реальности потребности намного выше. А так как украинская экономика фактически перестала существовать, то соответственно все большее количество денег потребуется просто для поддержания штанов, для того, чтобы страна не упала.
А в связи с уменьшением сбора налогов на Украине, нагрузка на внешнее финансирование будет расти. То есть требуется больше денег, на поддержку инфраструктуры и социальных проектов, потому что сами они собирают меньше.
- По оценкам западных журналистов сейчас более половины госбюджета Украины финансируется за счет иностранных кредитов и финансовой помощи. То есть какие-то отрасли украинской экономики все-таки вносят свою лепту в казну государства?
- Во-первых, это военное производство. Основную часть вооружений они получают из-за рубежа. Но внутреннее производство осталось, например, они много выпускают дронов, военного снаряжения. Отключение электричества им не грозит.
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 10:50
Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенстваДорабатывающий последние месяцы в качестве президента США Джозеф Робинет Байден-младший внезапно решил внести существенные изменения в конституцию США.
Второе, это завоз ширпотреба и продовольствия из Европы, из Польши, Венгрии и Словакии. То есть здесь задействован транспорт, который все это перевозит, торговые сети. Плюс сеть общепита, рестораны, кафе. Все это никуда не делось и чувствует себя прекрасно.
Важный сегмент — это экспорт сельскохозяйственного сырья. По сравнению с прошлым годом есть рост, потому что работает зерновой коридор. Корабли заходят в Одессу, идут вдоль побережья Румынии и Болгарии, в пятимильной зоне территориальных вод. Там они более-менее чувствуют себя безопасно, заходят в Одессу, грузятся, вывозят не только зерно, но и металлургическую продукцию.
Там есть бизнес, принадлежащий окружению Зеленского и людям, которые платят за защиту, и их тоже не отключают от электричества, они чувствуют себя неплохо. То есть несколько секторов экономики, военная, олигархическая и сырьевая, работают, но понятно, что обеспечить поступление налогов на уровне 21-го года не могут, но что-то они собирают. А все остальное – это подачки стран Европы и Америки.
- По данным все того же Минфина Украины, один день войны для Украины обходится в 120 млн евро. На ваш взгляд соответствует ли эта цифра реальному положению дел?
- Дело в том, что правительство Украины не выполняет свои внутренние обязательства. На Украине многие жалуются, что невозможно получить удостоверение участника боевых действий, невозможно получить компенсацию за травмы, за смерть.
Это внутренний долг, неоплаченный и не признанный правительством Украины. Кстати, Украина — это одна из немногих стран, где снижается продолжительность жизни населения. Это не военные потери, это потери среди гражданских, которые связаны с полной деградацией медицины и социального обслуживания. То есть если бы они выполняли свои социальные обязательства, эта сумма была раза в два больше.
Малек Дудаков интервью
Вчера, 18:34
Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США"Медовый месяц" Харрис будет недолгим. Она отстает от Трампа по рейтингу. "Избирательные деньги", полученные Харрис, принадлежат Байдену. Обама в нее не верит и помогать не будет.
- В одном из интервью вы говорили, что Запад может спонсировать Украину сколько угодно долго. Этот ваш прогноз не меняется сейчас?
- Да. Для Евросоюза 4 миллиарда долларов в год это даже не три копейки, это ничто. Они могут это делать, но возникает вопрос, а зачем? То есть сегодня всем понятно, что победить Россию на поле боя невозможно. Выйти на границы февраля 2022 года тоже невозможно. Это было невозможно даже в лучшие моменты украинской военной активности. Сейчас мы видим постоянное отступление украинской армии по фронту. Они каждый день теряют города, деревни и так далее. Но на Западе сидят совсем не идиоты. Они прекрасно понимают, что бесконечная поддержка Украины – это путь в никуда.
Если на выборах в США победит Камала Харрис, а так, скорее всего, и будет, потому что у нее более серьезная поддержка, чем у Трампа, то американцы продолжат политику по отношению к Украине, которую они проводили до последнего времени. А это политика ухода с Украины. То есть Камала Харрис будет съезжать с темы ровно так же, как с нее съезжал Байден.
И возникает вопрос, а зачем тогда продолжать вот этот конфликт и поддерживать Украину бесконечно долго за счет европейского бюджета? Нужно искать мир, поэтому Зеленского толкают к миру. И он понимает, что после президентских выборов в Америке, ситуация для него ухудшится.
- Если война закончится в ближайшие время, то будет ли способ реанимировать экономику Украины, вернее, то, что от нее останется, и нужно ли это делать?
- Лучший выход для Украины на сегодняшний день это принять условия, которые выдвинул Владимир Путин. Если они не соглашаются на те условия, которые предлагает Россия, это гарантия продолжения конфликта надолго. Если он будет заморожен сегодня, то он разгорится точно завтра в силу того, что Россия не может допустить существования антироссийского государства на своей границе.
Но если они принимают условия Путина, это значит, что у России больше нет претензий к Украине. И вот тогда может начаться экономическое возрождение Украины за счет торговли и взаимодействия с Россией.
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 05:39
Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровстваСША в любом случае переложат поддержку Украины на плечи Европы. Вне зависимости от того, кто станет следующим президентом. Еще Байден не ушел, а круги, связанные с демпартией в конгрессе четко сказали, что транш в 67 миллиардов долларов был последним
Это будет территория без четырех новых субъектов. Захватывать Киев никто не собирается. Когда Финляндия согласилась на нейтральный статус после Второй мировой войны, Советский Союз сделал ее своим привилегированным торговым партнером.
И за счет вот этих торговых потоков она стала развитой современной страной. Поэтому вот финляндский вариант, когда они признают свое поражение, признают условия, которые диктует победитель, но при этом в обмен они получают экономические преференции, это лучший вариант для современной Украины.
П/к по итогам национального проекта Винный гид России - 2019 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 20:37
Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 16 июня 2024 года стал новый российский мирный план
Любой другой вариант будет для них хуже. Поэтому в их интересах принять российские предложения, закрыть этот конфликт, начать восстановление страны, в том числе и за счет промышленной кооперации с Россией.
Подробнее об экономической ситуации на Украине Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах
 
ИнтервьюУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийКамала ХаррисВладимир ПутинМинфинЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве
07:34Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману
07:17"Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц
06:53Массовые штрафы, полтора миллиона повесток и аномальная жара. Что ожидает украинцев в августе
06:29Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться
06:11"Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму
06:10"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта
06:09Евгений Линин: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье
06:00"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат
05:45"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию
05:44Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант
05:30Она показывает свое истинное лицо. Вайнер о том, какая Харрис выходит сегодня из-за кулис
05:30"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс
05:27"Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе
05:15"Воевать стало интереснее": командир с позывным "Печорин" о том, как бойцы выжимают ВСУ из Красногоровки
05:11Пентагон или соседи? Каринэ Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
05:00Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения"
04:45С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
04:30Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ
04:15Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом
Лента новостейМолния