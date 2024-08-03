Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО - 03.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240803/1056660329.html
Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО
Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО - 03.08.2024 Украина.ру
Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО
Министерство обороны России отказало бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, полковнику Дмитрию Пешкову в прошении об отправке в зону спецоперации. Принять участие в СВО на передовой он изъявил желание после того, как его обвинили в хищениях средств ВС РФ
2024-08-03T14:28
2024-08-03T14:43
новости
минобороны
россия
коррупция
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042083808_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a6bdbca6c332a167eddd22dfa0dce3cf.jpg
Пешкова подозревают в махинациях при поставках продовольственных пайков для военнослужащих российской армии. По словам адвоката полковника Петра Борщева, свою вину он не признает и указывает, что в сети есть видео, где он "совершает героические поступки"."Он (Пешков — Ред.) говорит, что на любую должность согласен, только просит дать ему автомат, дать окоп и он пойдет защищать честь Родины", — цитирует Борщева "Газета.ru".Юрист напоминает, что его подзащитный более 25 лет отслужил в ВС РФ, но несмотря на это его никуда не отправляют. По делу назначены различные экспертизы, которые должны установить ущерб, добавил он. Накануне 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Пешкову на два месяца. Под стражей он пробудет до 7 октября.1 августа Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора "Военторга" Владимира Павлова по делу о поставках для Минобороны товаров по завышенным ценам. Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на девять миллиардов рублей. Читайте подробнее о том, почему "каток чисток" в Министерстве обороны остановится не скоро в интервью военного эксперта Алексея Живова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240523/1055250953.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042083808_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1084d09ad709f2b102f60cd06569da0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, россия, коррупция, сво
Новости, Минобороны, Россия, коррупция, СВО

Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО

14:28 03.08.2024 (обновлено: 14:43 03.08.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство обороны России отказало бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, полковнику Дмитрию Пешкову в прошении об отправке в зону спецоперации. Принять участие в СВО на передовой он изъявил желание после того, как его обвинили в хищениях средств ВС РФ
Пешкова подозревают в махинациях при поставках продовольственных пайков для военнослужащих российской армии. По словам адвоката полковника Петра Борщева, свою вину он не признает и указывает, что в сети есть видео, где он "совершает героические поступки".

"Он (Пешков — Ред.) говорит, что на любую должность согласен, только просит дать ему автомат, дать окоп и он пойдет защищать честь Родины", — цитирует Борщева "Газета.ru".

Юрист напоминает, что его подзащитный более 25 лет отслужил в ВС РФ, но несмотря на это его никуда не отправляют. По делу назначены различные экспертизы, которые должны установить ущерб, добавил он.
Накануне 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Пешкову на два месяца. Под стражей он пробудет до 7 октября.
1 августа Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора "Военторга" Владимира Павлова по делу о поставках для Минобороны товаров по завышенным ценам. Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на девять миллиардов рублей.
Читайте подробнее о том, почему "каток чисток" в Министерстве обороны остановится не скоро в интервью военного эксперта Алексея Живова на сайте Украина.ру.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 19:42
Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и ГенштабеПродолжается череда громких задержаний и арестов высоких чинов в силовом блоке
 
НовостиМинобороныРоссиякоррупцияСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Военный Нацгвардии Украины убил иностранца из-за криптовалюты – "Страна"
17:47Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
17:06Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска
16:21В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов
15:45РИА Новости: Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя
15:16Киев намекает на переговоры с Москвой, меняя прежнюю риторику – СМИ
15:06Что не было сказано в интервью Артемия Лебедева каналу ВДудь и как это посмотреть - Семибратов
14:28Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО
13:49В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ
13:18Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима
12:50F-16 в полях кукурузы: почему всё пойдёт не так, как хотят Украина и Запад – Гаспарян
12:38В США пытаются оправдать странное поведение Байдена после обмена заключенными с РФ
12:14В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта
11:37Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни
11:29Камала против карри. Вице-президент США запуталась в идентичностях
10:54NYT: в Иране после убийства главы политбюро ХАМАС задержали несколько десятков военных
10:29Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок
10:16"Путчеобразный подход": в Германии выступили против размещения ракет США
09:54Александр Перенджиев: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
09:36Канонична ли "каноническая УПЦ (МП)"? На Украине де-юре действует только РПЦ
Лента новостейМолния