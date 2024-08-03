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Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО

Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО - 03.08.2024 Украина.ру

Полковнику, подозреваемому в хищении средств ВС РФ, отказали в отправке на СВО

Министерство обороны России отказало бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, полковнику Дмитрию Пешкову в прошении об отправке в зону спецоперации. Принять участие в СВО на передовой он изъявил желание после того, как его обвинили в хищениях средств ВС РФ

2024-08-03T14:28

2024-08-03T14:28

2024-08-03T14:43

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Пешкова подозревают в махинациях при поставках продовольственных пайков для военнослужащих российской армии. По словам адвоката полковника Петра Борщева, свою вину он не признает и указывает, что в сети есть видео, где он "совершает героические поступки"."Он (Пешков — Ред.) говорит, что на любую должность согласен, только просит дать ему автомат, дать окоп и он пойдет защищать честь Родины", — цитирует Борщева "Газета.ru".Юрист напоминает, что его подзащитный более 25 лет отслужил в ВС РФ, но несмотря на это его никуда не отправляют. По делу назначены различные экспертизы, которые должны установить ущерб, добавил он. Накануне 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Пешкову на два месяца. Под стражей он пробудет до 7 октября.1 августа Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора "Военторга" Владимира Павлова по делу о поставках для Минобороны товаров по завышенным ценам. Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на девять миллиардов рублей. Читайте подробнее о том, почему "каток чисток" в Министерстве обороны остановится не скоро в интервью военного эксперта Алексея Живова на сайте Украина.ру.

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