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Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов

Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов - 01.08.2024 Украина.ру

Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов

Сумма исков Минобороны в отношении Военно-строительной компании превысила девять миллиардов рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы

2024-08-01T11:49

2024-08-01T11:49

2024-08-01T12:03

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Только за июль ведомство подало 27 исков в отношении ВСК на сумму 554,4 миллиона рублей.За семь месяцев этого года сумма исков составила 9,03 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за весь прошлый год.Иски направлены на получение выплат неустоек по госконтрактам, разницы в стоимости после завышения цены работ или задолженностей.На прошлой неделе Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.В четверг руководителя "Военторга" задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов.Подробнее о задержаниях - в материале Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы на сайте Украина.ру.

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