Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов - 01.08.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов
Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов - 01.08.2024 Украина.ру
Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов
Сумма исков Минобороны в отношении Военно-строительной компании превысила девять миллиардов рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы
2024-08-01T11:49
2024-08-01T12:03
иск
новости
москва
минобороны
контракт
госконтракты
суд
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Только за июль ведомство подало 27 исков в отношении ВСК на сумму 554,4 миллиона рублей.За семь месяцев этого года сумма исков составила 9,03 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за весь прошлый год.Иски направлены на получение выплат неустоек по госконтрактам, разницы в стоимости после завышения цены работ или задолженностей.На прошлой неделе Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.В четверг руководителя "Военторга" задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов.Подробнее о задержаниях - в материале Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы на сайте Украина.ру.
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иск, новости, москва, минобороны, контракт, госконтракты, суд
иск, Новости, Москва, Минобороны, контракт, госконтракты, Суд

Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов

11:49 01.08.2024 (обновлено: 12:03 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Сумма исков Минобороны в отношении Военно-строительной компании превысила девять миллиардов рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы
Только за июль ведомство подало 27 исков в отношении ВСК на сумму 554,4 миллиона рублей.
За семь месяцев этого года сумма исков составила 9,03 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за весь прошлый год.
Иски направлены на получение выплат неустоек по госконтрактам, разницы в стоимости после завышения цены работ или задолженностей.
На прошлой неделе Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
В четверг руководителя "Военторга" задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов.
Подробнее о задержаниях - в материале Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы на сайте Украина.ру.
 
искНовостиМоскваМинобороныконтрактгосконтрактыСуд
 
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