Минобороны РФ предъявило Военно-строительной компании исков на 9 миллиардов
11:49 01.08.2024 (обновлено: 12:03 01.08.2024)
Сумма исков Минобороны в отношении Военно-строительной компании превысила девять миллиардов рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы
Только за июль ведомство подало 27 исков в отношении ВСК на сумму 554,4 миллиона рублей.
За семь месяцев этого года сумма исков составила 9,03 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за весь прошлый год.
Иски направлены на получение выплат неустоек по госконтрактам, разницы в стоимости после завышения цены работ или задолженностей.
На прошлой неделе Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
В четверг руководителя "Военторга" задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов.
Подробнее о задержаниях - в материале Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы на сайте Украина.ру.