"Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны - 26.07.2024 Украина.ру
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"Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
"Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны - 26.07.2024 Украина.ру
"Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
Арест высокопоставленного генерала Минобороны России свидетельствует об обоснованных вопросах президента России к деятельности этого министерства. Процесс внутреннего аудита при новом министре даёт основания для принятия мер ФСБ и Следкомом. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Живов
2024-07-26T18:30
2024-07-26T18:30
новости
россия
алексей живов
владимир путин
михаил мишустин
минобороны
фсб
ск рф
коррупция
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По его мнению, президент РФ Владимир Путин являет собою пример либерального руководителя "в хорошем смысле слова", который доверяет "тем людям, которые назначены решать те или иные задачи". Поэтому, новость о задержании и взятии под стражу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова означает, что "президент недоволен результатом выполнения поручений, данных в 2022 году", констатировал эксперт.Живов обратил внимание на хорошую работу других блоков правительства. В частности – на выдающиеся результаты экономического блока, о которых регулярно докладывает президенту премьер-министр Михаил Мишустин."Несмотря на множество западных санкций экономика России не развалилась, рубль не обвалился, экспорт диверсифицирован и демонстрирует рост. Есть институты, которые результаты деятельности которых выше всяких похвал. И есть институты, которые с поставленными перед ними задачами не справились", – отметил Живов.К последним возникли закономерные вопросы, считает эксперт. Минобороны получало достаточное финансирование, у хороших и плохих результатов есть конкретные фамилии и должности.Андрей Белоусов в должности министра обороны "проводит настоящий аудит министерства – на всех его этажах", обратил внимание эксперт. ФСБ и СК на основании результатов этого аудита получают основания для принятия мер к тем, кто в Минобороны не справился с поставленными задачами и продемонстрировал такие результаты деятельности, которые трудно было принять.Он обратил внимание на громкие "посадки" с возбуждением резонансных уголовных дел. В них фигурируют не только высокопоставленные функционеры Минобороны, отвечавшие за связь, строительство и материальное обеспечение армии, но и менее облечённые властью.В возбуждённых уголовных делах фигурируют не только офицеры, но и коммерческие структуры, сотрудники гражданских госструктур. Вскрылось много интересного, о чём пока преждевременно говорить публично. Предпринимаемые спецслужбами меры, однако, вполне ясно намекают на масштабность и продолжительность процесса очищения госаппарата.С отставкой Сергея Шойгу и приходом в Минобороны новой команды правоохранители пристальнее присмотрелись к армейским отставникам. Были задержаны начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, начальник Главного управления связи Вооруженных сил, замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Неделю назад Военный суд изменил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией ВС РФ, подозреваемому в коррупции генерал-майору Ивану Попову.Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля. Он окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генштаба ВС России. С 1997 года занимал должность начальника тыла, с которой в 2008 году пошёл на повышение до замминистра обороны. В сентябре 2022 года "в связи с переходом на другую работу" он покинул должность замминистра обороны, которую занимал с 2008 года. После этого Булгаков числился генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Минобороны. По информации РИА "Новости", следователи выясняют роль арестованного в закупках на нужды армии продукции "Грязинского пищевоого комбината".Подробнее об инфоповоде - в нашем материале Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке"
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5
4.7
96
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, алексей живов, владимир путин, михаил мишустин, минобороны, фсб, ск рф, коррупция
Новости, Россия, Алексей Живов, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Минобороны, ФСБ, СК РФ, коррупция

"Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны

18:30 26.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
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Арест высокопоставленного генерала Минобороны России свидетельствует об обоснованных вопросах президента России к деятельности этого министерства. Процесс внутреннего аудита при новом министре даёт основания для принятия мер ФСБ и Следкомом. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Живов
По его мнению, президент РФ Владимир Путин являет собою пример либерального руководителя "в хорошем смысле слова", который доверяет "тем людям, которые назначены решать те или иные задачи".
Поэтому, новость о задержании и взятии под стражу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова означает, что "президент недоволен результатом выполнения поручений, данных в 2022 году", констатировал эксперт.
Живов обратил внимание на хорошую работу других блоков правительства. В частности – на выдающиеся результаты экономического блока, о которых регулярно докладывает президенту премьер-министр Михаил Мишустин.
"Несмотря на множество западных санкций экономика России не развалилась, рубль не обвалился, экспорт диверсифицирован и демонстрирует рост. Есть институты, которые результаты деятельности которых выше всяких похвал. И есть институты, которые с поставленными перед ними задачами не справились", – отметил Живов.
К последним возникли закономерные вопросы, считает эксперт. Минобороны получало достаточное финансирование, у хороших и плохих результатов есть конкретные фамилии и должности.
Андрей Белоусов в должности министра обороны "проводит настоящий аудит министерства – на всех его этажах", обратил внимание эксперт. ФСБ и СК на основании результатов этого аудита получают основания для принятия мер к тем, кто в Минобороны не справился с поставленными задачами и продемонстрировал такие результаты деятельности, которые трудно было принять.
"Оздоровление отдельных государственных институтов происходит на фоне растущих угроз. Этот процесс не будет остановлен – он только набирает обороты", - заявил Живов.
Он обратил внимание на громкие "посадки" с возбуждением резонансных уголовных дел. В них фигурируют не только высокопоставленные функционеры Минобороны, отвечавшие за связь, строительство и материальное обеспечение армии, но и менее облечённые властью.
В возбуждённых уголовных делах фигурируют не только офицеры, но и коммерческие структуры, сотрудники гражданских госструктур. Вскрылось много интересного, о чём пока преждевременно говорить публично. Предпринимаемые спецслужбами меры, однако, вполне ясно намекают на масштабность и продолжительность процесса очищения госаппарата.
"Этот каток не скоро остановится", - уверен военный эксперт.
С отставкой Сергея Шойгу и приходом в Минобороны новой команды правоохранители пристальнее присмотрелись к армейским отставникам.
Были задержаны начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, начальник Главного управления связи Вооруженных сил, замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Неделю назад Военный суд изменил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией ВС РФ, подозреваемому в коррупции генерал-майору Ивану Попову.
Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля.
Он окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генштаба ВС России. С 1997 года занимал должность начальника тыла, с которой в 2008 году пошёл на повышение до замминистра обороны. В сентябре 2022 года "в связи с переходом на другую работу" он покинул должность замминистра обороны, которую занимал с 2008 года.
После этого Булгаков числился генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Минобороны. По информации РИА "Новости", следователи выясняют роль арестованного в закупках на нужды армии продукции "Грязинского пищевоого комбината".
Подробнее об инфоповоде - в нашем материале Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке"
 
НовостиРоссияАлексей ЖивовВладимир ПутинМихаил МишустинМинобороныФСБСК РФкоррупция
 
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