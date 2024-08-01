Особняк на "Рублевке" и картонные "битлы". Суд арестовал гендиректора "Военторга" - 01.08.2024 Украина.ру
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Особняк на "Рублевке" и картонные "битлы". Суд арестовал гендиректора "Военторга"
Особняк на "Рублевке" и картонные "битлы". Суд арестовал гендиректора "Военторга" - 01.08.2024 Украина.ру
Особняк на "Рублевке" и картонные "битлы". Суд арестовал гендиректора "Военторга"
Задержанный гендиректор "Военторга" Владимир Павлов был доставлен 1 августа в Мещанский суд Москвы по делу о поставках для Минобороны товаров по завышенным ценам. Судья отказала в ходатайстве рассматривать дело в закрытом режиме и решила содержать главного фигуранта под стражей до 30 сентября
2024-08-01T16:21
2024-08-01T16:24
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Суд отклонил ходатайство следователя о закрытом процессе. Однако удовлетворил другое ходатайство.Рассмотрев вопрос об избрании Владимиру Павлову меры пресечения судья Елена Каракешишева огласила решение: "ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу".Павлов не признаёт вины по выдвинутому обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Он также сослался на свою добропорядочную репутацию, ходатайствуя о неприменении к нему такой меры пресечения, как взятие под стражу (помещение в СИЗО).Адвокат сообщила суду, что её подзащитный не подписывал контракты, которые легли в основу обвинения по уголовному делу. Однако суд счёл более весомыми доводы следствия.По уголовному делу месте с Павловым проходят сотрудники "Военторга", которые одновременно контролировали другие организации, участвующие в схеме поставки "армейских несессеров" для Минобороны России. В эти наборы входили гигиенические средства (зубная щётка, шампунь и т.п.). По мнению следствия, "Военторг" на 400 миллионов рублей завысил стоимость поставок таких несессеров, получив от Минобороны 625 миллионов рублей.Тем временем ТГ-канал SHOT опубликовал сведения об обыске у гендиректора "Военторга". Выяснилось, что он имел особняк на "Рублёвке" за 300 миллионов рублей, был совладельцем банкетного зала премиум-класса "Консул" в здании Дипломатической академии МИД РФ на Остоженке, и входил в руководство гостиничной сети "Славянка".Согласно публикации, 67-летний Павлов был владельцем участка с особняком в элитном посёлке "Горки-9/2". Соседи — нефтегазовые магнаты и звёзды шоу-бизнеса."В нём он любил закатывать шумные вечеринки, например, в свой день рождения. Тогда весь дом был уставлен картонными фигурами с изображением именинника в полный рост в образах Павлова — нападающего "Спартака" или же музыканта "Битлз". В качестве сувенира всем раздавали газету, на которой младенца — главу "Военторга" держал сам Юрий Гагарин", - пишут авторы телеграм-канала.,"Военторг" Павлов возглавляет последние 12 лет. Выручка одной из старейших профильных сетей России с учётом доходов дочерних предприятий превышает сто миллиардов рублей. О своих доходах Павлов не отчитывался, так как не считался чиновником", - сообщил ТГ-канал.В материале Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы Украина.ру сообщала обстоятельства громкого уголовного делаРанее по решению российских судов под стражу были взяты генералы Минобороны РФ. Об этом Украина.ру с сообщала в серии публикаций, а также приводила мнения экспертов - "Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
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Новости, Россия, Москва, СИЗО, Минобороны РФ, коррупция, Суд

Особняк на "Рублевке" и картонные "битлы". Суд арестовал гендиректора "Военторга"

16:21 01.08.2024 (обновлено: 16:24 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения руководителю "Военторга"
Избрание меры пресечения руководителю Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Задержанный гендиректор "Военторга" Владимир Павлов был доставлен 1 августа в Мещанский суд Москвы по делу о поставках для Минобороны товаров по завышенным ценам. Судья отказала в ходатайстве рассматривать дело в закрытом режиме и решила содержать главного фигуранта под стражей до 30 сентября
Суд отклонил ходатайство следователя о закрытом процессе. Однако удовлетворил другое ходатайство.
Рассмотрев вопрос об избрании Владимиру Павлову меры пресечения судья Елена Каракешишева огласила решение:
"ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу".
Павлов не признаёт вины по выдвинутому обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Он также сослался на свою добропорядочную репутацию, ходатайствуя о неприменении к нему такой меры пресечения, как взятие под стражу (помещение в СИЗО).
Адвокат сообщила суду, что её подзащитный не подписывал контракты, которые легли в основу обвинения по уголовному делу. Однако суд счёл более весомыми доводы следствия.
По уголовному делу месте с Павловым проходят сотрудники "Военторга", которые одновременно контролировали другие организации, участвующие в схеме поставки "армейских несессеров" для Минобороны России. В эти наборы входили гигиенические средства (зубная щётка, шампунь и т.п.). По мнению следствия, "Военторг" на 400 миллионов рублей завысил стоимость поставок таких несессеров, получив от Минобороны 625 миллионов рублей.
Тем временем ТГ-канал SHOT опубликовал сведения об обыске у гендиректора "Военторга". Выяснилось, что он имел особняк на "Рублёвке" за 300 миллионов рублей, был совладельцем банкетного зала премиум-класса "Консул" в здании Дипломатической академии МИД РФ на Остоженке, и входил в руководство гостиничной сети "Славянка".
Согласно публикации, 67-летний Павлов был владельцем участка с особняком в элитном посёлке "Горки-9/2". Соседи — нефтегазовые магнаты и звёзды шоу-бизнеса.
"В нём он любил закатывать шумные вечеринки, например, в свой день рождения. Тогда весь дом был уставлен картонными фигурами с изображением именинника в полный рост в образах Павлова — нападающего "Спартака" или же музыканта "Битлз". В качестве сувенира всем раздавали газету, на которой младенца — главу "Военторга" держал сам Юрий Гагарин", - пишут авторы телеграм-канала.
,
"Военторг" Павлов возглавляет последние 12 лет. Выручка одной из старейших профильных сетей России с учётом доходов дочерних предприятий превышает сто миллиардов рублей. О своих доходах Павлов не отчитывался, так как не считался чиновником", - сообщил ТГ-канал.
В материале Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы Украина.ру сообщала обстоятельства громкого уголовного дела
Ранее по решению российских судов под стражу были взяты генералы Минобороны РФ. Об этом Украина.ру с сообщала в серии публикаций, а также приводила мнения экспертов - "Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
 
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