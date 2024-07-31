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Закон Грабского: хитрая деукраинизация Западной Украины

Закон Грабского: хитрая деукраинизация Западной Украины - 31.07.2024 Украина.ру

Закон Грабского: хитрая деукраинизация Западной Украины

31 июля 1924 года в Польше был принят "Закон Грабского". Под предлогом введения двуязычного образования для нацменьшинств он привёл к фактической ликвидации украинских школ на Волыни и в Галичине

2024-07-31T16:00

2024-07-31T16:00

2024-07-31T16:00

история

история

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оун

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Речь Посполитая, которая на протяжении столетий владела значительной частью земель нынешней Украины, неоднократно предпринимала попытки их полонизации. Стоит вспомнить постановление Сейма от 1696 года о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины, или распоряжение польской Эдукационной комиссии в 1789-м о закрытии всех русинских школ.При этом поляки не прекратили попыток полонизации образования в Галичине даже после того, как этот край попал под власть Вены. Так, в 1886 году императорский наместник Галичины, польский граф Агенор Голуховский предложил ввести в провинции так называемые "утраквистические школы". Формально речь шла о том, чтобы школы для национальных меньшинств стали двуязычными, с преподаванием части предметов на государственном немецком языке, а части, к примеру, на русинском. Однако де-факто речь шла о введении во всех без исключения школах Галичины преподавания ещё и на польском языке.К проекту создания "утраквистических школ" в провинциях с преобладанием русинского населения поляки вернулись в 1923 году, после того, как Совет послов Антанты признал Восточную Галичину частью Польши. К тому времени в этом крае, разделённом на Львовское, Станиславовское и Тарнопольское воеводства, была 2612 школа с русинским (украинским) языком обучения, ещё около 400 таких школ было на Волыни (Волынское и Полесское воеводства).25 января 1924 года на заседании Политического комитета польского правительства под председательством премьера Владислава Грабского обсуждали проблематику "Восточных Крессов" ("Восточных окраин", то есть Западной Украины и Западной Белоруссии). Ближайшей целью восточной политики польского правительства был провозглашена постепенная ассимиляция этих территорий путём укрепления там соглашенческих тенденций, а также всемерное расширение польского присутствия.Комитет высказался за постепенное внедрение польского языка в государственные средние школы, до тех пор осуществлявшие обучение на русинском (украинском) и белорусском языках, а также против предоставления равных прав польскому и языкам национальных меньшинств в органах власти.Для разработки высказанных правительством предложений по национальной политике в апреле 1924 года Грабский создал так называемую "Комиссию четырёх", в которую вошли эксперты по национальной проблематике, среди которых не было ни одного представителя национальных меньшинств. Главной задачей комиссии стала подготовка проектов законов о языках в школах, судах и администрации на украинских и белорусских этнических землях в составе Польши.1 июля 1924 года польское правительство внесло на рассмотрение Сейма три проекта "Кресовых законов", которые подготовила "Комиссия четырёх": "Закон о государственном языке и языке управления в органах государственной власти и самоуправления", "Закон о языке управления судов, органов прокуратуры и нотариата", "Закон, содержащий некоторые постановления об организации школы". Последний законопроект подготовил министр образования Польши, старший брат премьера – Станислав Грабский, и закон вошёл в историю под его именем, как Lex Grabski ("Закон Грабского").Уже через несколько дней, 4 июля, проекты законов были одобрены Конституционной комиссией, а 31 июля 1924 года их поддержал Сейм Польши. Эти законы провозглашали государственным языком Речи Посполитой польский, он становился официальным языком во всех государственных и самоуправляющихся органах власти и в армии. Языком делопроизводства судов, органов и нотариусов также провозглашался исключительно польский.Однако допускалось употребление языков национальных меньшинств органами гражданской власти и администрации I и II уровней. В частности, на территории Львовского, Тернопольского, Станиславского, Волынского и Полесского воеводств эти органы могли принимать заявления от местных жителей на русинском (украинском) языке.Что же касается школьного образования, то "Закон Грабского" провозглашал основным типом государственной школы на "Восточных окраинах" ультраквистическую (двуязычную), в которой преподавание со временем должно было полностью перейти на польский язык. Предполагалось, что в пределах одной местности польские и русинские школы должны будут объединиться в одну, двуязычную.После завершения образовательной реформы школы с русинским (украинским) языком преподавания должны были сохраниться только в тех местностях, где в общине доля русинов-украинцев составляла не менее 25%, а родители минимум 40 учеников подавали соответствующие просьбы (декларации). Если было хотя бы 20 учеников, чьи родители выступали за польский язык преподавания, школа становилась двуязычной. В остальных случаях учебные заведения переходили полностью на польский язык.На Волыни и Галичине начались так называемые "образовательные плебисциты", которые, собственно, продолжались до конца существования межвоенной Польши в 1939 году. Они сопровождались шантажом, подкупами и даже полицейским террором со стороны польских властей.Плебисцит проводился в форме заполнения специальной декларации. Это были отпечатанные на польском языке формуляры, в которых родители школьников указывали свои фамилию и имя, место жительства, уезд, имя своего ребенка, возраст, язык преподавания, название школы, в конце – подпись и дату. Декларации утверждал руководитель гмины (аналог сельского или городского совета) – подписью и печатью.При этом русины-украинцы оказались меж двух огней: в списке доступных для обучения языков национальных меньшинств, утверждённом польскими властями, был только русинский, тогда как Организация украинских националистов (ОУН*) под угрозой террора требовала вписывать в декларации только украинский язык. Соответственно, такие декларации считались недействительными, и голос родителей засчитывался за польский язык обучения. Кроме того, крестьяне на Волыни думали, что русинский язык – это русский, поэтому отказывались выбирать его как язык обучения для своих детей, отдавая предпочтение польскому.На ІІ съезде УНДО (легальной партии русинов-украинцев, представленной в Сейме Польши), состоявшемся в ноябре 1926 года, была озвучена статистика: "в Галичине из бывших 2612 украинских школ осталось после плебисцита только 867, а остальные 1785 полонизированы". Правда, к числу полонизированных были отнесены и двуязычные школы, однако они достаточно быстро превращались в чисто польские. На Волыни же в 1925-26 годах была закрыта 301 школа с русинским языком преподавания, одновременно количество двуязычных учебных заведений возросло с 93 до 366.По состоянию на 1939 год на Волыни и Галичине осталось всего 452 украинских школ (в них учились лишь 5% детей из украинских семей) и 2485 – двуязычных польско-украинских (их посещали 27% украинских школьников). Остальные 68% школьников-украинцев вынуждены были учиться в чисто польских школах, да и в двуязычных подавляющее большинство предметов преподавалось на польском языке.Боевики ОУН*-УПА* в годы Второй мировой войны использовали факт закрытия польскими властями украинских школ на Волыни и Галичине при агитации местного украинского населения за участие в карательных акциях против мирных поляков. В нынешней Украине резкое сокращение сети украинских школ в межвоенной Польше практически официально используется для оправдания "Волынской резни" и убийства поляков украинскими националистами в Галичине.При этом нынешний киевский режим пошёл куда дальше "Закона Грабского", закрыв все школы с русским языком преподавания, а ныне завершает ликвидацию сети школ всех остальных национальных меньшинств – кстати, созданную сразу после включения Западной Украины в состав СССР. Кроме того, именно тогда большинство местных школ стали украинскими, но в условиях доходящей до абсурда "декоммунизации" на Украине об этом лучше не вспоминать.* Террористическая организация, запрещённая в России

https://ukraina.ru/20230825/1048809917.html

https://ukraina.ru/20240320/1027090384.html

https://ukraina.ru/20240313/1053860701.html

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история, история украины, галичина, западная украина, польша, школа, оун, 1920-е