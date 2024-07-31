Закон Грабского: хитрая деукраинизация Западной Украины
© Public domainЮзеф Пилсудский
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31 июля 1924 года в Польше был принят "Закон Грабского". Под предлогом введения двуязычного образования для нацменьшинств он привёл к фактической ликвидации украинских школ на Волыни и в Галичине
Речь Посполитая, которая на протяжении столетий владела значительной частью земель нынешней Украины, неоднократно предпринимала попытки их полонизации. Стоит вспомнить постановление Сейма от 1696 года о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины, или распоряжение польской Эдукационной комиссии в 1789-м о закрытии всех русинских школ.
При этом поляки не прекратили попыток полонизации образования в Галичине даже после того, как этот край попал под власть Вены. Так, в 1886 году императорский наместник Галичины, польский граф Агенор Голуховский предложил ввести в провинции так называемые "утраквистические школы". Формально речь шла о том, чтобы школы для национальных меньшинств стали двуязычными, с преподаванием части предметов на государственном немецком языке, а части, к примеру, на русинском. Однако де-факто речь шла о введении во всех без исключения школах Галичины преподавания ещё и на польском языке.
К проекту создания "утраквистических школ" в провинциях с преобладанием русинского населения поляки вернулись в 1923 году, после того, как Совет послов Антанты признал Восточную Галичину частью Польши. К тому времени в этом крае, разделённом на Львовское, Станиславовское и Тарнопольское воеводства, была 2612 школа с русинским (украинским) языком обучения, ещё около 400 таких школ было на Волыни (Волынское и Полесское воеводства).
25 января 1924 года на заседании Политического комитета польского правительства под председательством премьера Владислава Грабского обсуждали проблематику "Восточных Крессов" ("Восточных окраин", то есть Западной Украины и Западной Белоруссии). Ближайшей целью восточной политики польского правительства был провозглашена постепенная ассимиляция этих территорий путём укрепления там соглашенческих тенденций, а также всемерное расширение польского присутствия.
Комитет высказался за постепенное внедрение польского языка в государственные средние школы, до тех пор осуществлявшие обучение на русинском (украинском) и белорусском языках, а также против предоставления равных прав польскому и языкам национальных меньшинств в органах власти.
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Для разработки высказанных правительством предложений по национальной политике в апреле 1924 года Грабский создал так называемую "Комиссию четырёх", в которую вошли эксперты по национальной проблематике, среди которых не было ни одного представителя национальных меньшинств. Главной задачей комиссии стала подготовка проектов законов о языках в школах, судах и администрации на украинских и белорусских этнических землях в составе Польши.
1 июля 1924 года польское правительство внесло на рассмотрение Сейма три проекта "Кресовых законов", которые подготовила "Комиссия четырёх": "Закон о государственном языке и языке управления в органах государственной власти и самоуправления", "Закон о языке управления судов, органов прокуратуры и нотариата", "Закон, содержащий некоторые постановления об организации школы". Последний законопроект подготовил министр образования Польши, старший брат премьера – Станислав Грабский, и закон вошёл в историю под его именем, как Lex Grabski ("Закон Грабского").
Уже через несколько дней, 4 июля, проекты законов были одобрены Конституционной комиссией, а 31 июля 1924 года их поддержал Сейм Польши. Эти законы провозглашали государственным языком Речи Посполитой польский, он становился официальным языком во всех государственных и самоуправляющихся органах власти и в армии. Языком делопроизводства судов, органов и нотариусов также провозглашался исключительно польский.
Однако допускалось употребление языков национальных меньшинств органами гражданской власти и администрации I и II уровней. В частности, на территории Львовского, Тернопольского, Станиславского, Волынского и Полесского воеводств эти органы могли принимать заявления от местных жителей на русинском (украинском) языке.
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Что же касается школьного образования, то "Закон Грабского" провозглашал основным типом государственной школы на "Восточных окраинах" ультраквистическую (двуязычную), в которой преподавание со временем должно было полностью перейти на польский язык. Предполагалось, что в пределах одной местности польские и русинские школы должны будут объединиться в одну, двуязычную.
После завершения образовательной реформы школы с русинским (украинским) языком преподавания должны были сохраниться только в тех местностях, где в общине доля русинов-украинцев составляла не менее 25%, а родители минимум 40 учеников подавали соответствующие просьбы (декларации). Если было хотя бы 20 учеников, чьи родители выступали за польский язык преподавания, школа становилась двуязычной. В остальных случаях учебные заведения переходили полностью на польский язык.
На Волыни и Галичине начались так называемые "образовательные плебисциты", которые, собственно, продолжались до конца существования межвоенной Польши в 1939 году. Они сопровождались шантажом, подкупами и даже полицейским террором со стороны польских властей.
Плебисцит проводился в форме заполнения специальной декларации. Это были отпечатанные на польском языке формуляры, в которых родители школьников указывали свои фамилию и имя, место жительства, уезд, имя своего ребенка, возраст, язык преподавания, название школы, в конце – подпись и дату. Декларации утверждал руководитель гмины (аналог сельского или городского совета) – подписью и печатью.
При этом русины-украинцы оказались меж двух огней: в списке доступных для обучения языков национальных меньшинств, утверждённом польскими властями, был только русинский, тогда как Организация украинских националистов (ОУН*) под угрозой террора требовала вписывать в декларации только украинский язык. Соответственно, такие декларации считались недействительными, и голос родителей засчитывался за польский язык обучения. Кроме того, крестьяне на Волыни думали, что русинский язык – это русский, поэтому отказывались выбирать его как язык обучения для своих детей, отдавая предпочтение польскому.
На ІІ съезде УНДО (легальной партии русинов-украинцев, представленной в Сейме Польши), состоявшемся в ноябре 1926 года, была озвучена статистика: "в Галичине из бывших 2612 украинских школ осталось после плебисцита только 867, а остальные 1785 полонизированы". Правда, к числу полонизированных были отнесены и двуязычные школы, однако они достаточно быстро превращались в чисто польские. На Волыни же в 1925-26 годах была закрыта 301 школа с русинским языком преподавания, одновременно количество двуязычных учебных заведений возросло с 93 до 366.
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По состоянию на 1939 год на Волыни и Галичине осталось всего 452 украинских школ (в них учились лишь 5% детей из украинских семей) и 2485 – двуязычных польско-украинских (их посещали 27% украинских школьников). Остальные 68% школьников-украинцев вынуждены были учиться в чисто польских школах, да и в двуязычных подавляющее большинство предметов преподавалось на польском языке.
Боевики ОУН*-УПА* в годы Второй мировой войны использовали факт закрытия польскими властями украинских школ на Волыни и Галичине при агитации местного украинского населения за участие в карательных акциях против мирных поляков. В нынешней Украине резкое сокращение сети украинских школ в межвоенной Польше практически официально используется для оправдания "Волынской резни" и убийства поляков украинскими националистами в Галичине.
При этом нынешний киевский режим пошёл куда дальше "Закона Грабского", закрыв все школы с русским языком преподавания, а ныне завершает ликвидацию сети школ всех остальных национальных меньшинств – кстати, созданную сразу после включения Западной Украины в состав СССР. Кроме того, именно тогда большинство местных школ стали украинскими, но в условиях доходящей до абсурда "декоммунизации" на Украине об этом лучше не вспоминать.
* Террористическая организация, запрещённая в России