Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА - 31.07.2024 Украина.ру
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Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА
Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА - 31.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА
Если же удары российской армии по складам с БпЛА будут носить системный характер (их чаще будут выявлять), то и потери эти Украине восполнять будет труднее. Все зависит от разведки. Надо выявлять не только склады с дронами, но и операторов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-07-31T03:30
2024-07-31T03:30
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Ранее, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.Запад очень помогает киевскому режиму, оттачивая в зоне СВО свои технологии разведывательных, тяжелых ударных и FPV-дронов, потому что они действительно могут поменять ситуацию на поле боя, рассказал эксперт.Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки FPV-дронщиков, отметил он.Если же удары российской армии по складам с БпЛА будут носить системный характер (их чаще будут выявлять), то и потери эти Украине восполнять будет труднее. Украинские дроноводы будут осторожнее выдвигаться на линию соприкосновения, отметил он. Кстати, ВСУ при поддержке Запада пытаются создать систему применения роя дронов, когда один оператор управляет 15–20 беспилотниками. Я не знаю, насколько у них это получится. Но если Запад будет им в этом и дальше помогать, то противник добьется своего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, киселев, всу, бпла, сво, беспилотники, дроны, вс рф
Новости, Украина, Россия, Запад, Киселев, ВСУ, БПЛА, СВО, беспилотники, дроны, ВС РФ

Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА

03:30 31.07.2024
 
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
Читать в
Если же удары российской армии по складам с БпЛА будут носить системный характер (их чаще будут выявлять), то и потери эти Украине восполнять будет труднее. Все зависит от разведки. Надо выявлять не только склады с дронами, но и операторов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Ранее, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.
Запад очень помогает киевскому режиму, оттачивая в зоне СВО свои технологии разведывательных, тяжелых ударных и FPV-дронов, потому что они действительно могут поменять ситуацию на поле боя, рассказал эксперт.
Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки FPV-дронщиков, отметил он.
Если же удары российской армии по складам с БпЛА будут носить системный характер (их чаще будут выявлять), то и потери эти Украине восполнять будет труднее. Украинские дроноводы будут осторожнее выдвигаться на линию соприкосновения, отметил он.
"Все зависит от нашей разведки. Надо выявлять не только склады с дронами, но и самих операторов. Еще надо выявлять специальные бункеры и машины, которые работают над этим вопросом", - подчеркнул Киселев.
Кстати, ВСУ при поддержке Запада пытаются создать систему применения роя дронов, когда один оператор управляет 15–20 беспилотниками. Я не знаю, насколько у них это получится. Но если Запад будет им в этом и дальше помогать, то противник добьется своего, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
Павел Леонов интервью
Вчера, 05:44
Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на КубуГлавный смысл размещения американских ракет средней и малой дальности в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть системы оповещения должны работать быстрее
 
НовостиУкраинаРоссияЗападКиселевВСУБПЛАСВОбеспилотникидроныВС РФ
 
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05:00Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
04:45"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем
04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
04:15Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ
04:00"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ
03:45Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
03:30Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА
03:15Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал
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