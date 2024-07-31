https://ukraina.ru/20240731/1056576188.html

Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА

Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА - 31.07.2024 Украина.ру

Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА

Если же удары российской армии по складам с БпЛА будут носить системный характер (их чаще будут выявлять), то и потери эти Украине восполнять будет труднее. Все зависит от разведки. Надо выявлять не только склады с дронами, но и операторов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T03:30

2024-07-31T03:30

2024-07-31T03:30

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Ранее, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.Запад очень помогает киевскому режиму, оттачивая в зоне СВО свои технологии разведывательных, тяжелых ударных и FPV-дронов, потому что они действительно могут поменять ситуацию на поле боя, рассказал эксперт.Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки FPV-дронщиков, отметил он.Если же удары российской армии по складам с БпЛА будут носить системный характер (их чаще будут выявлять), то и потери эти Украине восполнять будет труднее. Украинские дроноводы будут осторожнее выдвигаться на линию соприкосновения, отметил он. Кстати, ВСУ при поддержке Запада пытаются создать систему применения роя дронов, когда один оператор управляет 15–20 беспилотниками. Я не знаю, насколько у них это получится. Но если Запад будет им в этом и дальше помогать, то противник добьется своего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html

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